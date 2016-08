Jurnalist de la Londra, despre evenimentele din PMAN: „Sunt absolut şocat de prezenţa în număr uriaş a forţelor de ordine, am văzut şi lunetişti”

Aflat la Chişinău să relateze despre evenimentele consacrate celor 25 de ani de independenţă, jurnalistul român stabilit la Londra, Petru Clej, a vorbit despre atmosfera tensionată care a fost astăzi în PMAN.„Sunt absolut şocat de prezenţa poliţienească care este, probabil, cea mai masivă din aceşti 25 de ani, cordoane pe trei rânduri de poliţişti care străjuiesc bulevardul Ştefan cel Mare, de la clădirea Preşedinţiei până la strada Puşkin, pe ambele părţi, nelăsând pe nimeni să intre în piaţă”, a declarat jurnalistul, pentru Europa Liberă Petru Clej vorbeşte şi despre momentul în care au început altercaţiile, când poliţiştii au intervenit în forţă.„Era o atmosferă extrem de încordată. S-a iscat o busculadă în care fostul deputat al Partidului Comuniştilor Alexandr Petkov a fost împins de către vreo cinci-şase poliţişti, atunci când a încercat să intre în piaţă. Au intervenit oamenii, au început să huiduie, au început să scandeze „Hoţii!”, „Unde e miliardul furat?”, „Plahotniuc la puşcărie!”. Unii aveau fluiere, alţii aveau vuvuzele. Au scandat tot timpul. Am văzut şi nişte lunetişti pe clădirea guvernului. Este o atmosferă care contrastează cu noţiunea de sărbătoare naţională, mai ales la o cifră aniversară – 25 de ani”, susţine jurnalistul.„Am vorbit cu Petkov, am vorbit şi cu fostul deputat Ştefan Urâtu care a fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol. Ambii spun că există o teamă din partea actualului guvern în legătură cu nemulţumirea populară care este legată de corupţie, de acest miliard de dolari care a dispărut din trei bănci din Republica Moldova şi care reprezintă 1/6 din Produsul Intern Brut şi de faptul că, probabil, se apropie alegerile prezidenţiale”, a continuat jurnalistul.Cât despre parada în sine, Petru Clej a spus: „Ceea ce m-a uimit era tonul festivist, oamenilor li se cerea să chiuie. Adică, semăna foarte mult cu o paradă sovietică ceea ce s-a întâmplat astăzi la Chişinău. Şi lucrurile trebuie puse puţin în context, suntem în anul 2016. Aceasta mergea în 1996, în 2001, în 2006. Acum am trecut peste lucrurile acestea.”„Iritarea cea mai mare a provocat-o prezenţa fără precedent şi în număr uriaş a forţelor de ordine, care au împiedicat. Înţeleg, era o paradă, dar dacă te uitai la televizor, vedeai numai participanţii la această festivitate şi dincolo nu mai era nimeni pe trotuare, pentru că era blocat de forţele de ordine. Pentru cine este demonstraţia? Pentru uzul telespectatorilor? Că este toaleta făcută toaletă ca să nu se vadă? Oamenii care au venit acolo să se bucure de această sărbătoare nu au avut acest prilej”, a punctat jurnalistul.