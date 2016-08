Campania „Nu mă tem”: Cetăţenii trebuie să se autoorganizeze şi să vină la Chişinău pentru a huidui această guvernare ilegitimă; Parada lui Plahotniuc este prea scumpă pentru buzunarele noastre

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.08.2016 06:36

Astăzi, de Ziua Independenţei, la ora 08:00 în scuarul Catedralei sunt chemaţi toţi cetăţenii la campania „Nu mă tem”, pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de parada militară organizată de autorităţi şi dezacordul faţă de actuala guvernare.



„Mesajul meu este ca cetăţenii să se autoorganizeze şi să vină la Chişinău pentru a huidui această guvernare ilegitimă, pentru a-i spune răspicat să-şi dea demisia şi să accepte alegeri anticipate. Parada lui Plahotniuc este prea scumpă pentru buzunarele noastre. Aş avea şi un mesaj către poliţişti. Sa fie corecţi şi să conştientizeze că servirea călăilor este o crimă pentru care foarte curând va trebui să răspundă”, a declarat membrul Platformei Demnitate şi Adevăr, Vasile Năstase.



De asemenea, deputaţii din primul Parlament nu vor participa la ceremoniile organizate cu ocazia celor 25 de ani de la proclamarea independenţei Moldovei. Ei spun că nu există motive de sărbătoare, deoarece Republica Moldova a eşuat ca stat, viitorul european a fost compromis, iar toate visurile lor din anii 90 s-au năruit. Foştii parlamentari au lansat şi o declaraţie în care îi îndeamnă pe oamenii de rând să se mobilizeze pentru a salva ţara de regimul oligarhic.



În apelul semnat de mai mulţi deputaţi din primul Parlament se spune că acţiunile guvernării sunt în contradicţie cu interesul naţional şi nu corespund principiilor Declaraţiei de Independenţă şi Constituţiei Republicii Moldova.



„Pe data de 27 august nu putem sta alături de cei care au dat foc declaraţiei de independenţă, au compromis viitorul european al Republicii Moldova, au uzurpat puterea de stat, au capturat şi subordonat toate instituţiile statului, au instaurat un Guvern la miez de noapte, în care au încredere mai puţin de 10 la sută din populaţie. Facem apel către toţi colegii noştri deputaţi, votanţi ai declaraţiei de independenţă să se alăture acestei declaraţii şi să îşi păstreze acea verticalitate de care au dat dovadă la 27 august 1991”, a afirmat Valentin Dolganiuc, deputat în primul parlament.



Visam la un viitor liber, prosper, democrat al statului Republica Moldova. Visam că oamenii vor trăi bine, liberi, împreună acasă să îşi construiască un viitor. M-am trezit într-o realitate tristă şi mai este şi furie. Ce poate fi mai prost pentru un popor decât atunci când îţi fură libertatea. Republica Moldova este un stat virtual pentru cetăţeni şi un stat real pentru cei care au ajuns la guvernare. În mâinile lor este totul. Cum poţi să te mândreşti că eşti cetăţean al Republicii Moldova, cu această sărbătoare când această guvernare au furat miliarde”, a adăugat deputatul în primul parlament, Vasile Zgardan.



Zeci de susţinători au postat mesaje pe reţele de socializare că susţin şi vor participa la campania „Nu Mă Tem”.



„Eu nu mă tem. Da, voi fi pe data de 27 august 2016 în PMAN. Pentru un viitor mai bun, pentru copiii şi nepoţii mei. Pentru ca această guvernare, care ne-a jefuit ţara şi a adus-o în prag de sărăcie vrea să ne umilească prin parade fastuoase şi cu promisiuni deşarte”, spune Victoria Cibotari, mama lui Radu Cibotari, unul dintre protestatarii arestaţi în urma manifestaţiei din 24 aprilie, lângă casa oligarhului Vladimir Plahotniuc.



„Eu nu mă tem. Nu mă tem, pentru că mi-au furat şi frica. Nu mă tem, pentru că frica mea e bucuria lor. Eu am să fiu pe 27 august în PMAN nu pentru a sărbători independenţa laşilor şi ticăloşilor. Am să fiu pentru a lupta în continuare pentru adevărata independenţă şi libertate”, a menţionat şi avocatul Eduard Rudenco.



„Eu nu mă tem. Am luptat 25 de ani, voi lupta în continuare. M-am săturat să fiu guvernat de imbecili, de nişte oameni care nu au capacităţi pentru a conduce această ţară, care au adus-o la sapă de lemn. Voi ieşi împreună cu prietenii mei în PMAN”, susţine şi directorul companiei Starnet, Alexandru Machedon.



O manifestaţie similară va fi organizată şi la Londra. Moldovenii din diasporă anunţă că vor ieşi în faţa Ambasadei Republicii Moldova în Anglia pentru a cere tragerea la răspundere a celor vinovaţi de jaful secolului.



„Sunt sigur că indiferent de câţi ani nu ne-am afla în străinătate, continuăm să urmărim ştirile din Moldova şi să monitorizăm situaţia de acasă pentru că ne pasă şi nu suntem indiferenţi de ceea ce se întâmplă acasă. Pe 27 august, vă invit să fim solidari cu cei de acasă şi să spunem nu corupţiei, nu fraudelor şi da investigaţiei depline a fraudei bancare. Sunt sigur că mulţi din noi doresc la un moment dat să se reîntoarcă acasă ca să activeze sau să iniţieze o afacere”, a scris Sergiu Sagaidac pe o reţea de socializare.



„Ne-am dori probabil o ţară fără corupţie, cu şanse egale pentru toţi, unde să te poţi dezvolta ca personalitate şi unde să poţi dezvolta o afacere, fără a fi persecutat de către funcţionari de stat. Doar împreună suntem o forţă şi doar împreună putem fi auziţi. Cei de acasă contează pe suportul nostru”, a adăugat fostul angajat al Băncii Sociale.



Precizăm că avocata Ana Ursachi atenţionează că guvernarea va încerca să ţină participanţii şi susţinătorii acţiunii „Nu mă tem” departe de „parfumaţii” Candu şi Filip, iar pentru aceasta va folosi metode diferite, precum amenzile şi arestările. Mai mult, apărătoarea susţine că există deja o listă de persoane, care în cazul în care vor apărea în PMAN, ar putea fi încătuşate.



„Cunosc că există o listă de persoane împotriva cărora se vor răzvrăti, despre asta am informaţii din surse din cadrul MAI. Mi-au spus că în culoarele GBC, acolo unde vine Jizdan să se întâlnească Plahotniuc, a fost creat un staff anti „Nu mă tem”, iar în spate stau cei din cadrul Partidului Democrat. Ei au insinuat că au o listă şi vor merge cu arestări şi amenzi, dar şi alte forme de represiune. Cunosc din surse că îi vor reţine pe cei pe care-i consideră periculoşi pentru guvernare precum avocaţi, jurnalişti, reprezentanţi ai diasporei. Ştim că vor purcede la asta cu orice preţ, poate chiar în seara zilei de astăzi ca să nu admită în piaţă feţe cunoscute”, a declarat avocata Ana Ursachi.