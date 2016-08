Andrei Năstase face dezvăluiri despre vizita în SUA: Am fost audiat de ofiţeri federali în cazul jafului miliardului

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a fost audiat de către ofiţeri federali americani care anchetează jaful din sistemul bancar şi rezervele BMM.



Potrivit acestuia, pe lângă întâlnirile cu cetăţeni moldoveni stabiliţi în SUA şi oficiali americani, el a discutat şi cu o instituţie care anchetează jaful din sistemul bancar şi spălările de bani prin intermediul băncilor din ţara noastră.



„Am fost audiat de doi ofiţeri ai unei instituţii federale care în momentul de faţă anchetează furtul miliardului şi spălările de miliarde”, a declarat Andrei Năstase, fără a preciza numele instituţiei, menţionând că „nu este în drept” să facă acest lucru.



„Este o instituţie guvernamentală, la nivel federal, nu la nivelul unui stat anume. M-am bucurat că apelul meu din 2014 a fost luat în calcul, atunci când am deconspirat cele 20 de miliarde de dolari spălate prin băncile din Republica Moldova”, a mai spus liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.



El susţine că cele două fraude s-au făcut în „paralel”, iar beneficiarul infracţiunilor „este acelaşi”.



„Sper că în curând vom afla lucruri interesante despre această investigaţie. Astăzi am avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite, aici, şi am înţeles că este normal ca instituţiile de investigaţie să nu facă prea multă informare cu privire la cazurile pe care le au în procedură”, a completat Năstase.



Amintim că, anterior, Mihail Gofman, fostul vice-director al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, dar şi mai mulţi jurnalişti americani, au afirmat că în SUA există o anchetă privind jaful din sistemul bancar din Moldova.