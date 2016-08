Unde va sta Emma Tăbârţă după ce a fost plasată în arest la domiciliu

Emma Tăbârţă, care a deţi­nut fun­cţia de vice­gu­ver­na­toare a BNM-ului încă din 2008, a obţi­nut şi ea, la fel ca fos­tul său şef, Dorin Dră­gu­ţanu, în 2010, un cre­dit pre­fe­renţial de 2 mili­oane de lei, cu o dobândă de doar 0,5%, de la BNM. Banii urmează a fi ram­bu­r­saţi timp de 15 ani, res­pec­tiv, până în 2025, scrie Ziarul de Gardă Pe lângă acest cre­dit, pen­tru care Tăbârţă şi-a pus în gaj apar­ta­men­tul de 123,7 m.p. din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, aceasta mai are pe numele său şi alte cre­dite: unul de 16500 de euro (340 mii de lei), luat tot în 2010, cu o rată a dobân­zii de 12,5%, şi altul de 400 mii de lei, luat în 2012, cu o rată a dobân­zii de 6%. Şi soţul său, Ion Echim, are două cre­dite: unul de 76 mii de euro, con­trac­tat în 2013, şi altul, tot din 2013, de 600 mii de lei, luat fără dobândă (!).Pe lângă apar­ta­men­tul din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, „dotat” cu garaj, Emma Tăbârţă deţine şi o casă în comuna Stă­u­ceni, la câţiva kilo­me­tri de capi­tală.Imo­bi­lul este eva­luat de expe­rţii cadas­trali la peste 1 milion de lei, preţul de piaţă fiind însă mult mai mare. Casa are 126 m. p. şi a fost pro­cu­rată de Emma Tăbârţă în 2010, după ce, ante­rior, pe ea fusese pus seches­tru, imo­bi­lul fiind con­struit de o altă per­soană, în baza unui cre­dit ban­car obţi­nut de la Come­rţ­bank. În 2012, în urma unui con­tract de dona­ţie, Ion Echim, soţul vice­gu­ver­na­toa­rei, a deve­nit pro­pri­e­tar al unei jumă­tăţi din imo­bil.Echim, soţul Emmei Tăbârţă, este fos­tul adjunct al direc­to­ru­lui gene­ral al Agenţiei Naţio­nale pen­tru Pro­te­cţia Con­cu­renţei, acum Con­si­liul Con­cu­renţei. Între timp, acesta a ple­cat din cadrul insti­tu­ţiei şi s-a lan­sat în afa­ceri. Con­form CÎS, Ion Echim este fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei „Sun­grain Group”, din str. Vero­nica Micle 1, cu acti­vi­tăţi în agri­cul­tură (cul­tura plan­te­lor cere­a­li­ere, a legu­me­lor etc.). Acest SRL este, la rându-i, fon­da­to­rul altei firme, „Sun­grain Agro”, cu ace­leaşi acti­vi­tăţi. SRL-ul este admi­nis­trat de un cetă­ţean ucrai­nean, Via­ce­slav Ki­mici, şi îşi are sediul într-un ofi­ciu din str. Ber­nar­da­zzi.Amin­tim că Emma Tăbârţă, fos­tul vice­gu­ver­na­tor al BNM, reţi­nută într-un dosar penal pe fap­tul negli­jen­ţei în ser­vi­ciu, care ar fi per­mis spă­la­rea a 20 de mili­arde de dolari printr-o bancă din Repu­blica Mol­dova (Mol­dind­con­bank), va sta în arest la domi­ci­liu, 30 de zile, până pe 25 sep­tem­brie. Deci­zia a fost luată de Jude­că­to­ria Buiu­cani.