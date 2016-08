VIDEO

Mesajul de felicitare al ambasadorului SUA la Chişinău cu ocazia Zilei Independenţei a Republicii Moldova

Sursa: jurnal.md Foto: moldova.usembassy.gov 26.08.2016 16:50

Ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, a felicitat cetăţenii Republicii Moldova cu prilejul celei de a 25-a aniversări de la proclamarea independenţei. Oficialul american a venit cu un mesaj video în limba română în care spune că Moldova mai are mulţi paşi de făcut spre progresul de care să se bucure toţi cetăţenii.



„SUA felicită Republica Moldova cu ocazia adversarii a 25 de ani de independenţă.



Suntem mândri că am fost primele ţări care au recunoscut independenţa Moldovei. În aceşti 25 de ani, Republica Moldova a făcut progrese pe calea integrării europene şi a depus eforturile necesare pentru a se apropia de standardele europene, pentru a-şi consolida economia şi a-şi dezvolta societatea.



25 de ani este o vârstă fragedă pentru un stat. Fiind o naţiune tânără, Moldova mai are mulţi paşi de făcut spre progresul de care să se bucure toţi cetăţenii.



Statele Unite au fost alături ca prieten şi partener de dezvoltare şi suntem bucuroşi să continuăm acest parteneriat minunat. 25 de ani împreună, 25 de ani de relaţii bilaterale cu SUA. Iar după cum a declarat preşedintele Obama, sperăm la alţi 25 de ani de parteneriat şi progres. La mulţi ani, Republica Moldova!”