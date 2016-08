Emilian Galaicu-Păun va renunţa la Premiul Naţional dacă acesta nu-i va fi retras lui Traian Vasilcău: „E un ordinar hoţ intelectual şi unul dintre bloggerii lui Plahotniuc! Cu asta s-a spus totul”

Poetul, prozatorul şi eseistul Emilian Galaicu-Păun anunţă că va renunţa la Premiul Naţional pentru literatură, primit în 2015, în cazul în care lui Traian Vasilcău nu i se va retrage titlul acordat în acest an.„Eu unul nu voi sărbători pe 27-31 august, ci voi păstra un lung moment de reculegere, pentru toate valorile noastre pierdute. Totodată, declar cu toată responsabilitatea că în cazul în care nu i se retrage titlul lui Traian Vasilcău, mă văd silit să renunţ la Premiul Naţional pentru literatură, primit în 2015 (nu voi putea întoarce, dintr-o dată, toţi banii – cheltuiţi pe medici şi alte griji (mde, sunt un om sărac…) –, dar pot presta servicii publice gratuite în folosul comunităţii, cum ar fi măturatul străzilor etc)”, scrie Emilian Galaicu-Păun, într-o postare pe blogul său de pe Europa Liberă Mai mult, poetul îi îndeamnă şi pe alţi laureaţi ai Premiului Naţional să procedeze la fel, pentru ca gestul să ajungă în atenţia autorităţilor.„Marele Pas Greşit a şi fost făcut prin acordarea Premiului Naţional în domeniul Literaturii unui versificator acuzat de plagiat, al cărui nume „supt vremi” s-a tot schimbat în aceşti ani, fără să devină unul de referinţă în ale literelor naţionale, premiu acordat în dauna unor scriitori de primă mână cum ar fi poeta Marcela Benea sau eseistul Mircea V. Ciobanu. (Nu pot să nu mă întreb, în paranteză, cum va înghiţi distinsul critic şi poet Andrei Ţurcanu, şi el laureat 2016, afrontul de a lua ex aequo et bono acelaşi premiu. Trec peste jalnicele dezminţiri ale proaspătului laureat-plagiator, care continuă să trişeze – nu-i vorba de o singură poezie, ci de un ciclu de poeme, publicat în nr. 4/1988 al revistei Orizontul. Curios, şi pe autoarea poemelor, Doina Uricariu, va încerca s-o convingă că „a fost lucrat” de kaghebişti?!”, scrie poetul.Emilian Galaicu-Păun mai spune că este uimit de tăcerea preşedintelui Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, membru al Comisiei de Acordare a Premiului Naţional, „care ar fi trebuit să se sesizeze primul, încă din faza admiterii dosarelor”.„Toată lumea literară de la Chişinău cunoaşte povestea încă din anii ’90, nefiind nici primul, şi nici ultimul caz de plagiat. (Ce păţesc plagiatorii de rang înalt în România, dar şi în Germania, Ungarie şi alte ţări europene, s-a văzut – doar că-n ţara furtului miliardului, cui îi mai pasă de proprietatea intelectuală?!...)”, continuă poetul.„Nu faptul în sine că a fost răsplătit – adevărat, din fonduri publice, cu Cel Mai Important Premiu al RM –, pentru servicii extraliterare (insul e unul dintre bloggerii lui Plahotniuc, şi cu asta s-a spus totul!), un ordinar hoţ intelectual, ci monumentala gafă a Guvernului Pavel Filip de a dărâma un sistem valoric de bine de rău constituit în aceşti ani, inclusiv cu aportul Ministerului Culturii (graţie Programului de Editare a Cărţii Naţionale), în chiar preajma jubileului de 25 de ani ai ţării, mă face să cred că cireaşa de pe tortul Independenţei de fapt e bomboana de pe coliva mortului”, conchide Emilian Galaicu-Păun.Precizăm că Traian Vasilcău este unul dintre laureaţii Premiului Naţional din acest an. Desemnarea acestuia a scandalizat opinia publică, iar scriitorul Gheorghe Erizanu l-a învinuit public de plagiat . Potrivit lui Erizanu, bloggerul Traian Vasilcău a publicat în 1988 poezia „O fărâmă de bine”, care ar face parte din volu­mul „Ochiul Atroce” semnat de Doina Uricariu şi publicat în 1985. De cealaltă parte, Vasilcău a spus că aceasta este o făcătură kgb-istă. De menţionat că Traian Vasilcău este cunoscut pentru textele sale în susţinerea Partidului Democrat din Moldova şi pentru materialele în care critică dur opoziţia.Premiul Naţional se decernează atât individual, cât şi colectivelor de autori, pentru realizări remarcabile, care au contribuit la promovarea imaginii ţării pe plan internaţional şi au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi socio-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale. Premiul a fost instituit cu scopul de a recunoaşte şi a încuraja activităţi de cercetare, dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică şi de stimulare a performanţelor artistice şi sportive. Valoarea Premiului Naţional este de 100 de mii de lei.