Deputaţii din primul Parlament nu vor participa la ceremoniile cu ocazia celor 25 de ani de la independenţă; „Nu vom fi alături de această clasă politică coruptă până-n măduva oaselor”

Mai mulţi deputaţi din primul Parlament au anunţat că nu vor participa la evenimentele organizate cu ocazia sărbătorii a 25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Deputaţii au declarat că vor organiza un alt program pentru această sărbătoare naţională.



„Mâine ne vom întâlni pe Aleea Clasicilor şi vom avea un program separat de cel al acestei guvernări criminale. Noi nu vrem să fim alături de ei, dar vom face programul nostru şi fiecare va alege cum să protesteze împotriva ticăloşilor acestui sistem”, a spus Vasile Năstase, deputat în primul Parlament, în cadrul unei conferinţe de presă.



Totodată, deputaţii din primul legislativ au lansat o declaraţie şi îndeamnă la mobilizare pentru salvarea ţării de la colaps. „La cei 25 de ani de la Independenţa Republicii Moldova, ne vedem obligaţi de conştiinţa cetăţenească şi responsabilitatea care cade pe umerii noştri pentru votul din 27 august 1991, să tragem alarma de mobilizare pentru a salva populaţia de la colapsul care se apropie cu paşi rapizi. Totodată, declarăm că pe 27 august nu putem sta alături de cei care au dat foc Declaraţiei de Independenţă, au compromis viitorul european al Republicii Moldova, au uzurpat puterea de stat, au capturat şi subordonat toate instituţiile statului, au instaurat un guvern la miez de noapte, au furat un miliard de dolari şi l-au pus pe umerii cetăţenilor, au declanşat un genocid împotriva poporului”, se arată în declaraţie.



Parlamentarii au făcut şi un apel: „Facem apel către toţi colegii noştri deputaţi, votanţi ai Declaraţiei de Independenţă, să se alăture acestei declaraţii şi să îşi păstreze verticalitatea de care au dat dovadă la 27 august 1991”.



„Acum 25 de ani, am trăit cele mai fericite clipe din viaţa mea. Visam la un viitor prosper şi democrat, visam că oamenii vor trăi liberi şi vor putea să-şi construiască un viitor acasă. Însă, m-am trezit din vis şi sunt într-o realitate tristă şi mai este şi furie. Ce poate fi mai prost pentru un popor decât atunci când îţi fură libertatea? Republica Moldova este un stat virtual pentru cetăţeni şi un stat real pentru cei care au ajuns la guvernare. Totul este în mâinile lor, toate direcţiile din ţară au fost capturate. Cum poţi să te mândreşti cu această sărbătoare când ţara a fost furată? Eu nu voi participa la niciun fel de manifestaţii sau paradă militară alături de această clasă politică coruptă până-n măduva oaselor. Noi vom lupta pentru a reveni la normal. Eu sper că oamenii se vor trezi, dacă nu ne vom trezi acum, mai departe nu va mai avea cine sărbători. Nu am nici un motiv să mă bucur, deşi am votat această Declaraţie. Republica Moldova nu are nici un viitor ca stat independent”, a declarat deputatul din primul Parlament Vasile Zgardan.



„Din anumite surse, circa 28 de milioane de lei vor fi folosite pentru circul lui Plahotniuc Acum, CEC-ul lui Plahotniuc a scos un milion de suflete moarte, pe care vrea să ni le bage pe gât la alegerile prezidenţiale. Ceea ce vreau să zic e că în 2009, dacă vă amintiţi, a ars Declaraţia de Independenţă, dar posibil că cineva o ţine în captivitate. Nu doar statul RM este capturat, sunt capturaţi cetăţenii. Primii care trebuie să ridice fruntea, să se ridice împotriva acestui regim criminal sunt deputaţii din primul Parlament, semnatarii Independenţei. Noi, care am fost diferiţi, cu viziuni diferite şi aşa trebuie să fie. Este important acum că aceşti oameni au spus „Nu”. Ei nu vor să stea alături de aceşti criminali, ei nu vor să stea acolo, la acea paradă. De fapt, nu este nicio paradă, este încercarea lui Plahotniuc de a-şi arăta muşchii”, a menţionat Vasile Năstase.



Valentin Dolganiuc, alt semnatar al Declaraţiei de Independenţă, a anunţat şi programul deputaţilor din primul Parlament: „Mâine dimineaţă, la ora 8:30, ne vom întâlni pe Aleea Clasicilor. Mai apoi vom depune flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi după asta vom merge la Ginta Latină, acolo unde va fi un program. Va fi ecranizat un film despre independenţa Republicii Moldova şi vor fi şi discuţii libere”.