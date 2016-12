VIDEO

Jurnal TV, sancţionat repetat de CCA; Avocat: S-a încercat din nou cenzurarea emisiei postului de televiziune

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.12.2016 20:33

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat o nouă sancţiune postului nostru de televiziune. La fel ca data trecută, se invocă faptul că, în ultima săptămână înainte de alegerile prezidenţiale, activitatea Maiei Sandu a fost mediatizată în cadrul principalului buletin de ştiri mai mult decât cea a concurentului Igor Dodon. Mai exact, este vorba despre 11 procente diferenţă. Asta în timp ce alte posturi de televiziune, care au comis aceleaşi abateri, au avut parte de o atitudine mai blândă. Este vorba despre cenzură şi tratament discriminatoriu, consideră avocatul Jurnal TV.



Deşi avocatul Jurnal TV a scris o cerere de amânare a examinării acestui subiect, membrii CCA au ignorat-o şi au trecut la raport.



„Maia Sandu a fost mediatizată în volum de 55,8 procente, iar Igor Dodon a fost reflectat în volum de 44,2 procente. Se atestă un dezechilibru între subiectul politic PAS şi subiectul politic PSRM”, a declarat şefa Direcţiei monitorizare TV, CCA, Elena Crîşmaru.



„Reprezentanţii au avut timp suficient pentru a-şi pregăti poziţia”, a afirmat preşedintele CCA, Dinu Ciocan.



Împotriva sancţionării Jurnal TV au fost însă doi membri ai CCA - Mariana Onceanu-Hadârcă şi Olga Guţuţui.



De partea cealaltă, avocatul postului nostru de televiziune afirmă că instituţia nu era în drept să examineze subiectul, întrucât el a primit invitaţia la şedinţă abia ieri după-amiază. „Legea îi obligă să citeze orice radiodifuzor cu minim 5 zile. CCA a sfidat astăzi legea sub aspectul nerespectării procedurii şi neacordării unui timp, respectiv încălcând şi dreptul la apărare a postului Jurnal TV”, a spus Dumitru Pavel.



Avocatul Jurnal TV consideră că asemenea acţiuni au scopul de a cenzura postul nostru de televiziune şi afirmă că va ataca decizia CCA în instanţă. „S-a încercat din nou cenzurarea emisiei postului Jurnal TV. Faptul că un concurent s-a expus sau a avut un comportament negativ şi acesta a fost adus la cunoştinţă publicului nu poate fi imputat nicidecum Jurnal TV. Nu constituie un temei ca Jurnal TV să fie sancţionat pentru aceste abateri deoarece ele nu constituie în sensul Codului Audiovizualului. S-a mediatizat în modalitatea în care aceşti concurenţi au avut activitate. Accentuez: Jurnal TV nu a fost acuzat că ar fi comis ilegalităţi sub aspectul dezinformării populaţiei, sub aspectul punerii pe post a unor informaţii neveridice, ci doar strict la nerespectarea unui anumit procentaj inventat de CCA. Sub această invenţie de fapt au fost aplicate toate sancţiunile în perioada de monitorizare a campaniei electorale pe care noi o catalogăm ca ingerinţă inadmisibilă în activitatea postului Jurnal TV. Nu are dreptul să cenzureze un post de televiziune: ce şi cum urmează acesta să pună pe post în buletinele de ştiri”, a adăugat avocatul Jurnal TV.



Preşedintele CCA, Dinu Ciocan a declarat că neagă orice acuzaţie de cenzură asupra oricărui post de televiziune.



Cu o sancţiune similară celei aplicate Jurnal TV s-a ales şi Publika TV, ce aparţine prim-vicepreşedintelui PD, Vladimir Plahotniuc.



„Maia Sandu a obţinut cea mai mare pondere de reflectare - 67,3 procente, iar Igor Dodon a acumulat o pondere de 32,7 procente. Maia Sandu şi PAS au fost mediatizaţi în context accentuat negativ, iar Igor Dodon şi PSRM au fost reflectaţi printr-o conotaţie pozitivă, neutră şi negativă. Este de menţionat că Maia Sandu a fost reflectată în context accentuat negativ”, a spus şefa Direcţiei monitorizare TV, CCA, Elena Crîşmaru.



În timp ce membrii Consiliului nu au ezitat să sancţioneze dur postul nostru de televiziune, nu au fost la fel de generoşi şi cu celelalte posturi ale holdingului mediatic controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc - Prime, Canal 2 şi Canal 3. Asta deşi posturilor Canal 2 şi Canal 3 li se invocă încălcarea aceloraşi articole ca în cazul Jurnal TV.



Membra CCA, Olga Guţuţui a afirmat că o să pledez pentru sancţinarea inclusiv Canal 3 şi Canal 2 cu retragerea publicităţii pentru o perioadă de 72 de ore. „Raportul a demonstrat derogări repetate de la aceleaşi articole, care au fost sancţionaţi şi noi ar trebui să fim corecţi faţă de toţi radiodifuzorii. Adică Prime, Canal 2, Canal 3 inclusiv.”



„Cine este de a aplica sancţiune privind privarea dreptului de difuzare publicitate comercială pentru o perioadă de 72 de ore postului Prime rog să votăm. Canal 3 şi Canal 2 pentru derogări repetate rog să votăm”, a cerut preşedintele CCA.



Nu a fost însă să fie, iar cele 3 posturi TV s-au ales doar cu amendă maximă. Un alt subiect abordat a fost sancţionarea cu suspendarea publicităţii pentru patru zile la posturile Accent TV şi NTV Moldova. În cazul celui din urmă, unii membri ai CCA au rămas consternaţi de un material ce a fost difuzat în cadrul principalului buletin de ştiri. Subiectul era despre iniţiativa civică de a impozita biserica.



„Finalul cu „nu este decât o lucrare diavolească şi cine votează cu partidul Maiei Sandu votează cu michiduţă”, eu nu cred că legislatorul s-a gândit la un asemenea derapaj. Este Evul mediu! În cazul de faţă este un buletin de ştiri, este un editorial care reprezintă poziţia jurnaliştilor şi poziţia acestui post. Eu nu fac ingerinţă în politica editorială a acestui post, dar nici nu putem permite ca să fie proliferate aceste discursuri care incită la ură”, este de părere Mariana Onceanu-Hadârcă.



Membrul CCA Dragoş Vicol, cel care la şedinţa trecută a insistat să fie aplicată o pedeapsă mai aspră în cazul Jurnal TV, nu a considerat acest material atât de grav. „Nu trebuie să considerăm că electoratul din Republica Moldova poate fi manipulat într-o asemenea măsură încât un reportaj, fie el şi virulent, fie el şi acid, le poate determina opţiunea lor electorală.”



Olga Guţuţui crede că cu NTV şi Accent TV trebuia fie duri. „Poate să mergem cu următoarea sancţiune: suspendarea licenţei de emisie. Poate timp de 3 zile s-or lumina şi or înţelege care este de fapt menirea unui jurnalist.”



Propunerea nu a fost însă susţinută. Menţionăm că monitorizarea a avut loc în perioada 6-13 noiembrie.



Amintim că Jurnal TV a primit o sancţiune similară acum două săptămâni. Atunci, reprezentanţi ai societăţii civile, jurnalişti şi politicieni au declarat că pedepsirea postului nostru de televiziune este o tentativă de instaurare a cenzurii în audiovizual, ce ar putea avea consecinţe extrem de grave.