Cătălin Josan şi Pasha Parfeni, intimidaţi din nou: Interpreţii au fost excluşi de la un concert de anvergură; „O guvernare mafiotă a ajuns să se teamă de un tricou”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.12.2016 09:51

Interpreţii Cătălin Josan şi Pasha Parfeni au fost excluşi de pe lista interpreţilor care urmau să evolueze în cadrul unui concert. Anunţul a fost făcut de Cătălin Josan pe pagina sa de Facebook.



„Îmi pare rău să vă anunţ că eu şi Pasha Parfeny am fost excluşi de la încă un concert de anvergură de la Chişinău. Astfel, prin presiuni inimaginabile şi persecuţii banditeşti din partea oamenilor apropiaţi actualului regim criminal de la Chişinău, aşa se face că eu şi Pasha am fost anunţaţi că nu vom mai participa la ediţia de anul acesta a spectacolului Potcoava de Aur. Asta după ce anul trecut am fost desemnat câştigător al marelui trofeu al ediţiei aniversare de 10 ani, iar în sala Palatului Naţional a răsunat imnul mişcării protestatare. A fost un mesaj răsunător şi o palmă zdravănă pentru putere”, a declarat interpretul.



Artistul mai spune că fiecare tentativă de sabotare, persecuţie şi de intimidare demonstrează că ceea ce face este corect şi are un impact mai puternic. „Culmea e că aceste tentative de intimidare şi cenzură au un efect invers asupra mea şi a lui Pasha, cât şi, sunt sigur, asupra societăţii civile. Acum, mai mult ca niciodată, simt o puternică susţinere din partea oamenilor cu adevărat demni. Cu fiecare tentativă de sabotare, de persecuţie, de intimidare, ne convingem că ceea ce facem este corect şi are un impact mai puternic decât ne imaginăm. Şi tocmai asta ne dă putere să ne zbatem pentru dreptate, pentru oamenii acestei ţări”, a adăugat Cătălin Josan.



Interpretul a adăugat: „Cert este că regimul Plahotniuc este o corabie care se îneacă într-un vârtej ameţitor, întărâtat tocmai de astfel de încercări de intimidare. Mă adresez celor care încă mai cred că această corabie se poate salva: vă înşelaţi. Fugiţi. Fugiţi departe. Fugiţi acum. Pentru că al vostru căpitan va continua să vă arunce unul câte unul peste bord pentru a se salva. Ultima voastră speranţă rămâne să vă acordaţi singuri sentinţele acum, cât mai aveţi frâiele justiţiei în mâini. Pentru că după asta, #arde. Şi arde rău. Eu unul vreau să vă mulţumesc pentru curajul pe care ni-l daţi - mie, lui Pasha şi tuturor celor care ne susţin. E şi uşor amuzant că o guvernare mafiotă a ajuns să se teamă de un tricou”, a punctat Cătălin Josan.



Amintim că interpreţii Pasha parfeni şi Cătălin Josan au mai fost excluţi de pe lista interpreţilor care urmau să evolueze pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale.