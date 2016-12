VIDEO

Sindromul unei guvernări eşuate // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.12.2016 19:42

Mai pe scurt, încă mai suntem sub impresia crimei cumplite de la Străşeni. Şi o să mai fim. Vreo săptămână. După care o să uităm. Aşa cum am uitat despre atâtea alte cazuri îngrozitoare produse în ultimii ani cu copii şi adolescenţi. Cu copii ucişi de părinţii lor, cu copii care se sinucid, cu copii violaţi. Aşa cum am uitat de cazul de astă vară cu copiii care se adăpostesc în fostul hotel „Naţional”. Şi atenţie, aceea chiar sunt copii, nu adolescenţi, nu au nici zece ani. I-aţi văzut râzând şi lăudându-se că fumează, beau alcool, se droghează. Şi care a fost reacţia societăţii şi a autorităţilor? Ne-am cutremurat şi am uitat. În loc acel episod să provoace discuţii, acţiuni, programe. Nu s-a întâmplat nimic din toate astea şi, drept urmare, acum am primit aceste două cazuri îngrozitoare: cel de la Străşeni şi cel cu alimentele alterate din grădiniţe. Şi fiţi siguri că vor urma şi altele. Nu am nici o îndoială în privinţa asta.



Comentând crima de la Străşeni, Candu declara vineri în Parlament că nu trebuie să apară precedente ale acestui caz şi adolescenţii vinovaţi trebuie pedepsiţi. O să apară precedente Candu, în viitorii 5-10 ani poate chiar mai mult o să avem multe astfel de cazuri. Poate şi mai îngrozitoare. Pe care le-a generat guvernarea voastră. Pentru că voi nu puteţi şi nici nu vreţi să faceţi ceva ca acestea să nu se producă. Pentru că în primul rând alungaţi în masă părinţii acestor copii din ţară, pentru că în al doilea rând nu aveţi nici un fel de programe pentru copiii rămaşi fără un părinte ori chiar fără ambii. Pentru că, în al treilea rând, „spălaţi pelincuţe” - aceasta este atitudinea voastră.