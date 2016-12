VIDEO

Datele personale, protejate insuficient: „Abateri sunt înregistrate din cauza numărului mic de specialişti, dar şi a softului neperformant”

05.12.2016

Informaţiile despre starea de sănătate a oamenilor, incluse în registrele electronice de evidenţă a datelor cu caracter personal, nu sunt protejate suficient. Într-un raport de audit, Curtea de Conturi semnalează o serie de nereguli în acest sens. De cealaltă parte, reprezentanţii Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal susţin că abateri sunt înregistrate din cauza numărului mic de specialişti, dar şi a softului neperformant.



„Generalizând constatările auditului se atestă o preocupare insuficientă privind siguranţa datelor şi informaţiilor cu caracter personal în special a cele care vizează starea de sănătate prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale deţinute de autorităţile publice. Se constată unele carenţe, rezerve, care necesită îmbunătăţiri: aducerea în concordanţă cu cerinţele protecţie a datelor cu caracter personal, ajustarea conform noilor necesităţi”, a declarat raportorul Curţii de Conturi, Petru Donţu.



Reprezentanţii Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal recunosc faptul că softul care trebuie să asigure funcţionarea registrelor electronice nu este dezvoltat, iar acest proces necesită îmbunătăţiri.



„ A fost contractat elaborarea softului între o companie privată şi Centrul de Guvernarea Electronică. Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu caractere personale din start nu prea a fost implicat. Până în prezent din lipsă de mijloace financiare încă nu am ajuns sută la sută să începem dezvoltarea sistemului în cauză”, a menţionat şefa direcţiei CNPDCP, Victoria Muntean.



„Direcţia de bază, care deţine controlul în domeniu are doar şase angajaţi. Ţinând cont de volumul de lucru, care a fost şi pe parcursul anului el creşte într-o dinamică foarte alertă. Într-adevăr acest registru are unele carenţe, nu putem face modificări în ele, nu putem suspenda deciziile care au fost luate”, a spus Director al Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, eduard Răducanu.



De menţionat că softul a fost achiziţionat în 2015 şi a costat un milion 122 de mii de lei. Raportul de audit privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul asistenţei medicale primare reflectă situaţia din ultimii doi ani.