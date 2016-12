Noi suspiciuni de fraudă la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”

În timp ce au calitatea de inculpaţi într-un dosar penal deschis pentru gestionare neconformă cu legea a banilor organizaţiei, preşedintele şi vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie (FNSAA) „Agroindsind”, Sergiu Bernevec şi Sergiu Boţa, s-au ales cu o nouă cauză penală deschisă pe numele lor. La sfârşitul lunii noiembrie 2016, Procuratura sectorului Buiucani a pornit urmărirea penală în baza art. 190 (escrocherie) şi 335 (abuzul de serviciu), în urma analizei unor noi plângeri depuse de către doi preşedinţi ai uniunilor sindicale teritoriale. Ultimii îi acuză pe Sergiu Bernevec şi pe Sergiu Boţa că ar continua să gestioneze fraudulos banii federaţiei. Ei susţin că nici Bernevec şi nici Boţa, puşi sub urmărire penală în anul 2013, nu au fost suspendaţi din funcţii pe durata anchetei şi examinării dosarului în instanţă şi ar avea în continuare drept de semnătură şi putere de decizie. Cei vizaţi resping toate acuzaţiile, însă nu vor să le comenteze. Sergiu Bernevec afirmă că ar fi victima unei campanii de denigrare pornită împotriva sa din cauză că cineva ar vrea să pună mâna pe ce a mai rămas din averea sindicatelor, iar el s-ar opune acestui fapt. Materialul a fost realizat după ce pe Harta Corupţiei au fost depuse două sesizări referitoare la Federaţia „Agroindsind”.În timp ce dosarul nr. 2013970001, deschis în baza art. 335 şi 191 Cod Penal este examinat, după trei ani de la pornire, abia în prima instanţă, doi lideri ai unor uniuni teritoriale şi preşedintele Sindicatului Institutului de Horticultură şi Tehnologii Alimentare au depus o nouă plângere la Centrul Naţional Anticorupţie, în februarie 2016, în care solicită examinarea de urgenţă a noilor fapte şi deschiderea unui dosar penal. Deşi responsabilii din Cancelaria CNA ne-au spus că petiţionarilor - Rodica Lupu, Tudor Mocanu şi Andrei Botnarenco - le-au fost expediate răspunsuri la 14 martie 2016, cei vizaţi spun că nu au primit nimic, dar că, după mai multe insistenţe, au fost informaţi telefonic că plângerea s-ar afla la Inspectoratul de Poliţie Buiucani. De aceea, la 13 aprilie 2016, au depus o nouă plângere. De această dată la Procuratura sectorului Buiucani. „Tergiversarea emiterii unei decizii asupra faptelor invocate în plângere, transmiterea materialelor unui alt organ de investigaţii care nu are menirea de a porni cauza penală ne pune în gardă şi ne îngrijorează. Între timp, persoanele cu funcţii din Sindicatul „Agroindsind”, menţionate în plângere, continuă să gestioneze fraudulos şi să sustragă sume considerabile de bani din conturile tăinuite de la evidenţa contabilă, se răfuiesc cu angajaţii şi liderii organizaţiilor sindicale care nu le susţin activitatea infracţională”, se spune în plângerea semnată de Tudor Mocanu şi Rodica Lupu. Cei doi au fost excluşi din organele de conducere ale Federaţiei, dar au fost restabiliţi prin decizii de judecată.Solicitat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, procurorul sectorului Buiucani Veaceslav Cernalev, în a cărui gestiune s-a aflat plângerea, a declarat că va oferi detalii despre mersul examinării doar petiţionarilor. A doua zi, acestora le-a comunicat că la 28 noiembrie 2016 în baza plângerii a fost emisă o ordonanţă de începere a urmăririi penale, iar cauza penală cu numărul 2016032642 a fost expediată pentru gestiune Procuraturii Anticorupţie.La etapa în care pe numele său a fost depusă a doua plângere, Sergiu Bernevec a refuzat să facă orice comentariu pe marginea acuzaţiilor aduse de colegi, arătându-se, în acelaşi timp, deranjat de prezenţa unui jurnalist la şedinţele sale de judecată în primul dosar. „Haideţi să aşteptăm sentinţa în dosarul care se examinează acum la Judecătoria Buiucani. O să vedeţi că eu voi fi achitat. Totul se bazează pe minciuni, 100 %”, ne-a spus Bernevec după una dintre şedinţe. I-am spus atunci că nu despre dosarul examinat în instanţă vrem să discutăm, ci despre noua plângere depusă la CNA şi trimisă la procuratură. „-Care plângere? Nu ştiu eu nimic despre nicio plângere. - Există o plângere depusă la procuratură. - Dvs lucraţi la procuratură? - Nu, eu sunt jurnalistă şi verific o informaţie. - Nu există nicio informaţie. Nu am văzut nicio informaţie. Cine mă acuză?. - Unii colegi şi foşti colegi ai Dvs. - Foştii? Păi ce am eu cu foştii?”, a fost răspunsul lui Sergiu Bernevec.El a refuzat categoric să ne ofere un interviu, motivând: „E o campanie, care durează de patru ani, dirijată, plătită, care are scopul de a mă denigra pentru a mă înlătura din funcţie şi a prelua patrimoniul Federaţiei, pentru care eu lupt, deja am şase procese până la Curtea Supremă de Justiţie. Dosarul penal e fabricat, cu probe fabricate”. Sergiu Bernevec nu a vrut să precizeze la care patrimoniu sindical se referă şi cine sunt atentatorii. Si al doilea inculpat, Sergiu Boţa, a spus că „dosarul e plin de minciuni” şi că prin depoziţiile sale de la şedinţele de judecată ar fi anulat „toate probele lor”, care ar fi „nişte chestii care trezesc nedumerire”. „E plin dosarul cu minciuni şi persoanele care au pornit asta ar trebui pedepsite toate şi puse în puşcărie”, a spus Sergiu Boţa.„Nu aveţi dreptul să scrieţi nimic atâta timp cât dosarul este examinat în instanţă. Altfel, veţi fi acuzaţi de imixtiune în înfăptuirea justiţiei”, ne-a spus şi avocatul lui Bernevec, Anatol Lupaşcu, deşi i-am explicat că nu actualul dosar ne interesează, ci noile bănuieli ale foştilor membri ai Federaţiei referitoare la gestionarea banilor sindicatelor.În plângerea depusă semnatarii solicită investigarea unor fapte produse în anii 2013-2015, după deschiderea dosarului penal, dar se referă şi la fapte care fac obiectul dosarului penal şi care, în opinia lor, nu ar fi fost investigate suficient.Astfel, autorii plângerii afirmă că Sergiu Bernevec şi Sergiu Boţa ar fi dispus de două carduri bancare emise de două bănci pentru conturi ale Federaţiei, de pe care ar fi scos constant bani în perioada 2010-2012 şi i-ar fi folosit atât pentru necesităţile Federaţiei, cât şi pentru necesităţile proprii. Ei mai afirmă că în anii 2012 şi 2013, când s-a aflat despre ele, cele două carduri au fost închise şi ar fi fost deschis un nou cont la o alta bancă, pentru care au fost emise alte două carduri, unul pe numele lui Sergiu Boţa, iar altul pe numele secretarului Executiv al Federaţiei. Semnatarii susţin că deţin informaţii care ar arăta că Sergiu Boţa ar fi folosit acest card pentru achitarea serviciilor Hotelului Felix din Constanţa în perioada 17 - 21 august 2015, pentru un grup de 11 persoane.„Conform preţurilor publicate pe site-ul hotelului, sejurul pe 11 persoane timp de patru zile, cazare şi micul dejun, costă 5.880 de lei româneşti, iar achitarea serviciilor s-a făcut nu prin terminalul bancar al hotelului, ci 16.000 de lei româneşti (mult mai mult decât costă hotelul) - au fost retraşi dintr-un bancomat amplasat departe de hotel…”, se spune în plângere.În acelaşi document Rodica Lupu, Tudor Mocanu şi Andrei Botnarenco susţin că o parte dintre seminarele şi deplasările în România ar fi fost organizate inclusiv cu scopul de a scoate bani cash de pe conturi. Ei menţionează că în multe cazuri participanţii - liderii sindcal de nivel teritorial şi primar - achitau din sursele proprii cel puţin 50% din cheltuieli.O altă afirmaţie a semnatarilor este că Federaţia ar fi procurat la 16 ianuarie 2015 acţiuni la un preţ de peste două milioane de lei la o bancă din Moldova, acţiuni care nu ar fi fost luate la evidenţa contabilă şi nu ar fi fost raportate la şedinţele Consiliului General - for care conduce Federaţia între congresele ce au loc o dată la cinci ani.În pofida existenţei dosarului penal şi a apariţiei noii plângeri, conţinutul acuzaţiilor nu a fost discutat la nici una dintre şedinţele Consiliului General, iar Comisia de revizie a Federaţiei nu a pornit nici un control, deşi au existat solicitări directe, în scris.Galina Îndoitu, preşedinta Comisiei de revizie, a declarat pentru Anticorupţie.md: „Un control este efectuat de instanţa de judecată, deja trei ani durează, toate materialele au fost ridicate şi se verifică. Iar noi vom controla înainte de Congres, care va avea loc în primăvara anului viitor. La următoarea şedinţă a Consiliului General, care va avea loc în decembrie, comisia de revizie este invitată ca să coordonăm activitatea de control de până la Congres. În ianuarie vom controla pentru ultimii cinci ani. Până acum nu am controlat din două motive: a început controlul din partea instanţei judecătoreşti, iar al doilea - eu de trei ori am convocat membrii Comisiei de revizie şi ei nu au putut să vină. Unul avea de semănat, altul de strâns recolta… se adunau trei oameni din şapte. Ei sunt angajaţi şi provin din diferite structuri raionale. Eu nu am dreptul să controlez cu trei oameni. Sunt probeme. Eu nu pot merge de una singură să fac revizie”.Comisia de revizie din interiorul Federaţiei este singura care poate controla activitatea financiară, iar rapoartele ei sunt prezentate la şedinţele structurilor de conducere. Ele nu sunt făcute publice. Instituţii din afara sindicatelor, cum ar fi, de exemplu, Curtea de Conturi sau Direcţia Control şi Revizie a Ministerului Finanţelor, nu pot desfăşura controale acolo.Am încercat să discutăm şi cu contabila-şefă a Federaţiei, Aurelia Cotruţă. „Eu am fost angajată în anul 2002 în două funcţii de şefă de Departament Finanţe şi de contabil-şef. În anul 2007, când dl Bernevec a devenit preşedinte, dl Boţa a fost numit în funcţia de şef al Departamentului Finanţe, iar eu am rămas contabil-şef. La Federaţie funcţia de contabil-şef este analogică cu funcţia de simplu contabil care are dreptul la a doua semnătură paralel cu şeful de direcţie şi mai mult nimic. Eu nu pot să iau decizii, eu nu pot să verific tot ce se face deoarece ştampila, în mod corect, e la şeful Direcţiei şi dlui ia toate deciziile în Direcţie. Dacă s-au prezentat documentele în contabilitate, eu ştiu, dacă nu, eu nu pot să verific, doar ştampila nu e la mine. Eu pot să răspund pentru tot ce s-a dat în contabilitate. În acele acte nu am observat nereguli. De aceea aş vrea să vină Comisia de revizie, să examineze patrimoniul, finanţele, toate actele şi astfel să ne fie clar totul. De regulă, contabilul-şef trebuie să fie şi membru al conducerii. Eu nu sunt membră nici a Biroului Executiv şi nici a Consiliului General. Nu sunt invitată la şedinţele celor două structuri. De aceea nu pot să ştiu ce se face”, ne-a spus Aurelia Cotruţă.I-am întrebat pe mai mulţi membri ai Consiliului general al Federaţiei dacă la şedinţele acestei structuri de conducere s-a discutat vreodată despre faptul că există bănuieli de utilizare neconformă a banilor sindicatelor şi despre o eventuală suspendare din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui pe durata examinării dosarului penal. Iată răspunsurile:Vera Platon, preşedinta Uniunii Teritoriale Rezina-Şoldăneşti: „Nu pot să vă spun nimic, eu nu mă ocup cu aşa ceva, eu am lucrul meu, am două raioane, mă ocup cu lucrul sindical, dar despre problemele de care Dvs îmi spuneţi eu nu ştiu nimic. Acuzaţii … am auzit aşa, câte ceva, dar n-am pătrus în esenţă. Să mă scuzaţi, vă rog. - Dar nu vă interesează? - Mă interesează lucrul meu pe care îl desfăşor în raioanele Rezina şi Şoldăneşti, dar altceva eu nu-s la curent şi nici nu vreau să ştiu de aşa ceva”.Anatolie Leahu, preşedintele Uniunii Teritoriale Drochia: „Noi aşa le-am spus la colegi: îl vor găsi vinovat, îl vom elibera din funcţie. Noi suntem în Consiliu mai mulţi, câteva zeci, şi când s-au pus în discuţie această chestiune, majoritatea au spus colegilor (semnatarilor plângerilor - n. r.) că voi nu faceţi ceea ce trebuie. Iată care e povestea. Eu personal nu am de gând niciodată să apăr pe răufăcători, dar nici să permit cuiva din interese cu totul altele decât sindicaliste… Lângă Cocieri este un sanatoriu, „Struguraş”. El era proprietatea noastră, a sindicatelor, a oamenilor din agricultură. Deocamdată încă e al nostru. Că dacă bandiţii ceia care pe ăstia i-au plătit, adică pe cei care caută să ne judece pe noi, cei care ne opunem, reuşesc, noi pierdem şi sanatoriul cela. Iată ce interese stau în spate. Acolo mai demult s-au început nişte procese de judecată legate de nişte imobile, terenuri de pe teritoriul sanatariului şi Bernevec se opune şi noi toţi cei care suntem în jurul lui. Persoane interesate vor să ia acele imobile. Întrebaţi-l pe dl Budza, el ştie mai bine decât mine. Spuneţi-i că Leahu a zis să nu vă băgaţi capul în nisip”.Piotr Cristioglo, preşedintele Uniunii Teritoriale Comrat, ex-membru al Biroului Executiv: „Eu am lipsit de la ultima şedinţă, care a avut loc în primăvară, dar la alte şedinţe nu s-a discutat. Următoarea şedinţă va fi pe 23 decembrie 2016. Şedinţele Consiliului General au loc de două ori pe an. Opinia noastră, a Uniunii Teritoriale, ne-am exprimat-o în adresarea pe care am expediat-o din numele Consiliului sindicatelor din UT Comrat către Federaţie şi Confederaţie. Ne-am exprimat dezacordul cu unele acţiuni ale conducerii Federaţiei. Nu s-a discutat nimic nicăieri şi nu am primit un răspuns. În scris nimic, doar nişte răspunsuri verbale. Concret nimic nu au spus, aşa o discuţie, pustie”. Piotr Cristioglo spune că nu va mai insista să primească un răspuns. în ultimul timp în viaţa mea au avut loc anumite evenimente, încât eu nu mai sunt în stare să lupt”.Citeşte continuarea pe anticorupţie.md.