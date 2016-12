Singurul ziar pentru business de limbă română din Republica Moldova revine pe piaţa mediatică

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.12.2016 14:49

După o pauză de un an, publicaţia ECOnomist revine la formatul independent de săptămânal pentru business.



Astfel, în 2017 ziarul va apărea în fiecare miercuri într-un format de 16 pagini, care vor include rubricile tradiţionale: „Macroeconomie”, „Finanţe publice”, „Finanţe”, „Bănci”, „Companii”, „Agricultură”, „Imobiliare”, „Opinii”, „IT”, „Auto şi Transporturi”, „Externe”, „Succesul Tău” precum şi rubrica „Legislaţie” în care urmează să continue seria de materiale din ciclul „Avocatul Afacerii”.



Decizia de a reveni la formatul independent a venit după numeroase îndemnuri ale cititorilor, care doresc totuşi un ziar economic separat şi nu un supliment la un ziar generalist.



Jurnaliştii de la ECOnomist au hotărât să ofere cititorilor un produs complet, pliat pe necesităţile lor de informare. Totodată, ei aşteaptă să se stabilească o legătură inversă cu cititorii pentru a îmbunătăţi constant calitatea şi conţinutul publicaţiei. În plus, ziarul va fi tot timpul deschis expunerii unor opinii de calitate.



Cei care doresc să se aboneze la ziarul ECOnomist, o pot face la toate oficiile. Abonamentul pentru o lună costă 24 de lei, pentru trei luni – 72 de lei, pentru jumătate de an – 144 lei, iar pentru un an – 288 lei.