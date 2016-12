VIDEO

O tânără din Hânceşti a învins cancerul, dar are nevoie de 12 mii de euro pentru a achita tratamentul

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.12.2016 21:39

A învins cancerul, dar acum familia are nevoie de bani pentru a-i achita tratamentul. Vorbim despre Alina Buhnă din satul Cărpineni, raionul Hânceşti, o fetiţă de doi anişori, diagnosticată cu cancer la ochiul drept, care, din fericire, a putut fi înlăturat printr-o intervenţie la un spital din Odesa. După operaţie a avut, însă, nevoie de un tratament la o clinică din Turcia, care costă 33 de mii de euro, o sumă colosală pe care părinţii n-o au. O parte din bani a fost colectată cu ajutorul oamenilor de bună credinţă, iar acum, familia mai are nevoie încă 12 mii de euro.



Soţii Buhnă spun că sunt o familie norocoasă, întrucât au împreună doi copii pe care îi iubesc foarte mult. Se bucurau de naşterea fiului mic, Efim, care avea doar două luni când au depistat boala cruntă a fetiţei mai mari, Alina.



Intervenţia la ochi pentru a înlătura cancerul au făcut-o cu succes la Odesa.



După operaţie a avut, însă, nevoie de un tratament la o clinică din Turcia, care îi costă 33 de mii de euro, o sumă colosală spun părinţii. O parte din bani a fost strânsă cu ajutorul oamenilor de bună credinţă, iar acum mai au nevoie de încă 12 mii de euro.



Părinţii fetiţei spun că nu au bani de unde să achite tratamentul, întrucât au un venit modest. Tatăl copiilor lucrează ca tractorist şi are un salariu de trei mii de lei pe lună.



Cei doi soţi sunt recunoscători tuturor oamenilor care i-au ajutat şi îi roagă pe toţi cei care vor în continuare să le întindă o mână de ajutor ca să adune şi restul banilor.



Cei care vor s-o ajute pe micuţa Alina, pot să-i contacteze pe părinţi la numerele de telefon: 069 228 967, 060 787 503.