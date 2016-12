VIDEO

Concert de Crăciun, organizat de Ambasada Germaniei în RM

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.12.2016 23:05

Atmosferă de Crăciun la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”. Şi în acest an, Ambasada Germaniei în Republica Moldova a încântat publicul cu un concert inedit de muzică clasică şi colinde tradiţionale universale. Spiritul sărbătorilor de iarnă a cucerit spectatorii şi i-a făcut să cânte împreună cu artiştii.



A devenit deja o tradiţie, ca în fiecare an, Ambasada Germaniei în Republica Moldova să ofere publicului un concert de Crăciun. Surpriza acestei ediţii a fost invitata specială, soprana Helena Goldt. Deşi este pentru prima dată în ţara noastră, solista a recunoscut că s-a îndrăgostit de publicul de la Chişinău.



Spectatorii au rămas încântaţi şi spun că au simţit cu adevărat atmosfera sărbătorilor de iarnă.



Dacă în anii precedenţi programul concertului conţinea doar muzică clasică, în acest an, spectacolul de Crăciun organizat de Ambasada Germaniei a inclus şi un florilegiu de colinde universale interpretate de Corul Naţional de Cameră dirijat de Ilona Stepan, dar şi numeroase melodii instrumentale interpretate de Concertino band.