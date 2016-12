Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent: „Nu poţi să vorbeşti despre democraţie atâta timp cât nu ai o presă liberă”

2016 a fost un an dificil pentru jurnalişti şi pentru organizaţiile de media, a declarat directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă , precizând că în acest an nu s-au întâmplat schimbări pe segmentul accesului la informaţie, concentrării mass-media, dar şi pe segmentul îmbunătăţirii cadrului legislativ.„În general, a fost un an dificil pentru jurnalişti, pentru organizaţiile de media. Şi asta, pentru că nu s-au produs mari schimbări, deşi noi, de mulţi ani, vorbim despre necesitatea intervenţiei pe anumite segmente, inclusiv în ceea ce ţine de cadrul legislativ. În 2016, nu s-a întâmplat nimic care să schimbe starea de lucruri în bine. Mă refer aici şi la Codul Audiovizualului, care a figurat în programul de activitate a Guvernului din ultimii ani şi figurează în continuare ca o prioritate. Însă acesta a fost votat doar în prima lectură, iar după aceasta procesul s-a stopat. Noi îi spunem noul Cod al Audiovizualului, dar, de fapt, este unul mai vechi, a fost elaborat acum şase ani”, a declarat Nadine Gogu.„Şi de atunci, în urma mai multor discuţii, inclusiv în cadrul Comisiei parlamentare de profil, au venit sugestii de amendamente la acest nou Cod. Doar că, după votarea în prima lectură, procesul s-a stopat şi chiar dacă am aşteptat în toamnă, ţinând cont că au fost şi alegeri, cred că anul acesta nu se va rezolva nimic. Sperăm mult să se întâmple la anul, deşi sunt sceptică, pentru că observăm că există anumite grupuri de interese, care nu sunt motivate să-l voteze în felul în care este acum”, a adăugat directorul Centrului pentru Jurnalism Independent.În acest context, Nadine Gogu a menţionat că concentrarea mass-mediei a rămas o problemă şi în acest an: „A rămas nerezolvată şi problema concentrării mass-media. Din partea Parlamentului au venit anumite idei şi proiecte de legi, doar că nu ştiu de ce s-a mers în continuare şi s-a insistat pe formule care sunt în contradicţie cu standardele europene, pentru că conţin termeni ce prevăd interzicerea anumitor posturi pe teritoriul Republicii Moldova care vin din afara ţării. Vorbind despre concentrarea mass-media, pot spune că este o problemă care este menţionată nu doar de noi aici, la nivel local. Dar de fiecare dată când se discută despre independenţa presei, libertatea presei şi partenerii externi de dezvoltare pun aceleaşi probleme şi vorbesc inclusiv despre concentrarea presei. Şi efectele concentrării le vedem acum în acţiune”.„Eu sunt sigură că următoarele rapoarte de ţară cu privire la libertatea presei în Republica Moldova vor arăta mai rău decât precedentele. Pentru că nu s-au întâmplat mari lucruri pe anumite segmente unde trebuia să se intervină - şi segmentul accesului la informaţie, şi segmentul concentrării mass-media, şi segmentul îmbunătăţirii cadrului legislativ. Nu au fost create condiţii adecvate pentru a susţine presa care are nevoie de susţinere din partea statului ca să poată exista. Sunt mult mai multe lucruri care afectează ratingul de ţară. Cu siguranţă, mai avem foarte mult de lucru, a spus Nadine Gogu.„În caz contrar, dacă rămânem în situaţia actuală de status-quo, vom vorbi la nesfârşit despre situaţia pe care o avem. Şi e trist. Autorităţile mimează şi am spus-o nu o dată, spun că sunt deschise, vor să colaboreze. Când este vorba în practică să schimbăm ceva, nu se întâmplă. Noi facem presiuni din partea noastră, din interior. Dar eu ştiu că există şi presiuni din exterior. Pentru că libertatea de exprimare, libertatea presei figurează întotdeauna pe agenda oricăror întâlniri la nivel înalt care au loc fie aici, fie în afară ţării – la Bruxelles sau în alte părţi. Pentru că este un aspect foarte important, nu poţi să vorbeşti despre democraţie atâta timp cât nu ai o presă liberă”, a conchis directorul Centrului pentru Jurnalism Independent.