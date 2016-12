S-a stins din viaţă îndrăgitul actor Mihai Curagău

24.12.2016

Cunoscutul şi îndrăgitul actor Mihai Curagău s-a stins din viaţă. Anunţul a fost făcut cu puţin timp în urmă pe o reţea de socializare.



„Cu adâncă durere în suflet, am aflat vestea trecerii din această viaţă a îndrăgitului actor Mihai Curagău”, a anuţat jurnalistul Vasile Mija.



Mihai Curagău s-a născut la data de 15 august 1943, în satul Bălăneşti din raionul Nisporeni. A urmat studii de actorie de teatru şi film la Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău (1960-1964).



După absolvirea facultăţii, a fost angajat ca actor la Teatrul muzical-dramatic A.S. Puşkin (azi – Teatrul Naţional "Mihai Eminescu") din Chişinău unde joacă, îndeosebi, roluri de comedie. Printre rolurile interpretate pe scena acestui teatru, pot fi numite: Moş Bodrângă din Amintiri de Valeriu Cupcea, după Ion Creangă, Toader din Preşedintele de Dumitru Matcovschi, Verde-împărat din Buzduganul fermecat de L. Deleanu, Balzaminov din Cine caută găseşte de A. Ostrovski, Kalosin şi Homutov din Anecdote provinciale de A.Vampilov, Bobcinski din "Revizorul" de Nikolai Gogol, Conu din Fumuarul de Nicolae Esinencu, Coarnă din Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale ş.a.



În anul 1993 se transferă ca actor la Teatrul „Satiricus” din Chişinău. Printre rolurile interpretate în teatru de Curagău menţionăm următoarele: Precupeţul din Ce e viaţa omului? de Arcadii Arkanov, Polibiu din Hercule de Friedrich Durrenmatt, Despot, Boierul Vulpe, Sfetnicul Veveriţă în Moţoc (colaj după operele lui Grigore Ureche, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Costache Negruzzi şi Vasile Alecsandri), Slabul din Beethoven cânta din pistol de Mircea M.Ionesco, Sălbaticul I din Care-s sălbaticii? de Iulian Filip, Jean-Baptiste Poguelin de Molière, Argan, Tartuffe din Moliere de Mihail Bulgakov, Berlioz din Maestrul şi Margarita de Mihail Bulgakov, Zaharia Trahanache în O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, Mache Răzăchescu în D'ale carnavalului de I.L. Caragiale, Jupân Dumitrache Titircă în O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale etc.



A debutat ca actor de film în anul 1967 la studioul cinematografic „Moldova-film” în filmul lui Gheorghe Vodă Se caută un paznic, interpretând rolul Michiduţă. A colaborat ulterior şi cu alţi regizori de prestigiu din Republica Moldova: Emil Loteanu, Vasile Pascaru şi Tudor Tătaru. Unul dintre rolurile cele mai cunoscute este Ion din filmul Polobocul (1991).



În noiembrie 2003, a fost tipărită cartea Argint viu pe scândura scenei dedicată actorului de teatru şi film Mihail Curagău, autorii articolelor fiind critici, regizori, teatrologi, filmologi şi colegi de bresla. În carte sunt numeroase imagini din spectacole si filme, cât şi fotografii din albumul familiei.



Mihai Curagău a primit Premiul pentru cel mai bun rol masculin de planul II (Mache Răzăchescu din D'ale carnavalului de I.L.Caragiale) în cadrul Galei Premiilor UNITEM 2004. De asemenea, i s-a decernat şi titlul de Artist al poporului.