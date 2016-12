VIDEO

Numirea lui Eduard Harunjen în funcţia de procuror general, examinată la Curtea Supremă de Justiţie

Sursa: jurnal.md Foto: moldovacurata.md 22.12.2016 21:07

Curtea Constituţională a respins din faşă, fără să examineze, sesizarea depusă de către deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac, care a atacat decretul de numire a lui Eduard Harunjen în funcţia de procuror general. Pe site-ul instituţiei a fost plasată informaţia privind respingerea acesteia ca inadmisibilă, fără explicaţii. În acelaşi timp, astăzi la Curtea Supremă de Justiţie a demarat procesul în care fostul deputat Grigore Petrenco a contestat, la fel, decizia privind numirea lui Harunjen. El a recuzat tot completul de judecători.



Grigore Petrenco a solicitat ca şedinţa să fie una deschisă, cu posibilitatea de a face înregistrări video, însă instanţa a refuzat. Fostul legislator a recuzat întreg completul de judecată, printre care controversaţii Ion Druţă şi Oleg Sternioală.



„Eu pun sub îndoială integritatea acestor magistraţi. Vă spun câteva nume: domnul Sternioală, doamna Sîrcu, Ion Druţă, persoane care au participat în luarea deciziilor în asemenea cazuri ca Aroma Floris, Norma, Basconlux, unde statul a fost deposedat de milioane de lei. Consider că ei nu pot judeca obiectiv această cauză, nu pot fi imparţiali, independenţi, de aceea am depus această cerere de recuzare”, a declarat Grigore Petrenco.



Petrenco solicită CSJ-ului să anuleze decizia Consiliului Superior al Procurorilor prin care a fost propus spre aprobare Eduard Harunjen în fotoliul de procuror general al Republicii Moldova. În cererea de chemare în judecată el invocă faptul că au fost încălcate mai multe norme din lege.



„Concursul privind desemnarea candidatului la funcţia de procuror general a fost petrecut cu încălcări foarte grave a legislaţiei. Regulamentul concursului, care conform Legii cu privire la Procuratură trebuia să fie aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor, nu a fost aprobat. Un asemenea document nici nu există. Trecerea testului la poligraf de asemenea nu a fost petrecută. Domnul Eduard Harunjen nu avea dreptul să participe la concurs având în vedere că în ultimele şase luni a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ceea ce nu permite legislaţia în vigoare”, a adăugat Grigore Petrenco.



Mai mult, Petrenco îl acuză pe Harunjen de faptul că ar fi candidatul oligarhului Vladimir Plahotniuc.



Solicitată pentru o reacţie, şefa Serviciului de presă al Procuraturii Generale ne-a spus că instituţia respinge învinuirile, iar cât priveşte procesul de judecată, acesta a fost întrerupt până mâine, atunci când va avea loc examinarea cererii de recuzare.



Amintim că Nicolae Timofti a semnat decretul de numire a lui Eduard Harunjen la nici 24 de ore de la finalizarea concursului pentru şefia Procuraturii Generale. Mandatul lui Eduard Harunjen va fi unic, de şapte ani. De-a lungul carierei sale, numele său a fost implicat în scandaluri mediatice. Mai mulţi deputaţi, experţi independenţi şi politicieni din partidele antioligarhice au declarat că numirea lui Harunjen a fost un scenariu pregătit din timp, concursul a fost mimat, iar şeful statului trebuia iniţial să verifice dacă au fost respectate toate regulile competiţiei.