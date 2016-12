Fostul comisar al capitalei, Vladimir Botnari, numit şef de direcţie la Moldtelecom

Vladimir Botnari, fost comisar al municipiului Chişinău, judecat penal pentru neglijenţă în serviciu în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, soldat cu moartea lui Valeriu Boboc, a fost angajat recent în calitate de şef al Direcţiei securitate din cadrul Moldtelecom, scrie anticorupţie.md Vladimir Botnari a refuzat să ofere detalii despre condiţiile în care a fost angajat şi care sunt atribuţiile sale de serviciu.„În loc să ne răspundă, noul şef de direcţie de la Moldtelecom ne-a luat l-a întrebări. „Pentru ce vă trebuie această informaţie, ce fel de investigaţie faceţi? În ce funcţie publică am fost eu? La Comisariat am fost cu zece ani în urmă. Chiar m-aţi luat prin surprindere. Au trecut zece ani şi pe voi acum vă interesează. În primul rând, eu nu vă cunosc. În al doilea rând, tot ce ţine de angajarea mea la serviciu vă pot spune serviciile speciale de aici. De la ei veţi afla de când lucrez, ce lucrez. Este serviciul de presă, direcţia cadre. Eu nu ştiu cu cine discut. Dacă aţi fi un om întâmplător din stradă şi v-aş vedea la faţă, v-aş răspunde la toate întrebările”, a spus Vladimir Botnari, după ce am insistat că este angajat în cadrul unei instituţii de stat”, notează anticorupţie.md Potrivit sursei, serviciul de presă al companiei Moldtelecom nu a comentat informaţia.Vladimir Botnari, fost comisar al municipiului Chişinău, a fost judecat, împreună cu Gheorghe Papuc, ex-ministru de Interne pentru neglijenţă în serviciu soldată cu moartea tânărului Valeriu Boboc în timpul protestelor de acum şapte ani. Ulterior, pe 30 iunie 2015 a fost achitat de Curtea Supremă de Justiţie, după ce judecătorii Curţii de Apel Chişinău l-au condamnat pe Vladimir Botnari la doi ani cu suspendare, iar pe Gheorghe Papuc la patru ani de închisoare cu executare. Tot atunci celor doi le-au fost retrase gradele de general.Botnari a îndeplinit mai multe funcţii importante în perioada în care Republica Moldova a fost guvernată de către PCRM. A fost comisar la Făleşti, la Soroca, comandant al Brigăzii cu destinaţie specială Fulger, iar în 2002 a fost numit viceministru de Interne, unde l-a avut ca şef pe Gheorghe Papuc. Patru ani mai târziu, Botnari a plecat de la MAI, fiind angajat în calitate de şef de secţie în Agenţia pentru Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, iar ceva mai târziu, în 2007, a fost numit viceministru al transporturilor. Ulterior, a fost numit comisar general al mun. Chişinău, funcţie pe care a deţinut-o până în 2009. Odată cu plecarea PCRM-ului de la guvernare, s-au terminat şi funcţiile pentru Vladimir Botnari.Anterior, Ziarul de Gardă scria că fostul comisar al municipiului Chişinău, Vladimir Botnari, are viza de reşedinţă într-o casă de milioane, înscrisă pe numele fiicei sale cu doar o săptămână înaintea evenimentelor din aprilie 2009.