Campania „Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!”: Familia Breazu, care locuia într-un vagon, va avea o casă

Sursa: jurnal.md Foto: Jurnal TV 22.12.2016 13:04

Ediţia din acest an a campaniei „Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!” a ajuns la final. Şi de această dată, în prag de sărbători, am reuşit să facem lucruri frumoase. Telespectatorii n-au rămas indiferenţi faţă de suferinţa oamenilor loviţi de soartă, pe care i-aţi cunoscut în cadrul reportajelor difuzate la Jurnal TV. Implicarea dumneavoastră ne-a ajutat să aducem magia Crăciunului în familia Breazu din Călăraşi, care locuieşte într-un vagon.



Cei doi copii, împreună cu mama lor, vor avea în curând o casă la care au visat vreme de şase ani, cât au trăit în mizerie şi frig.



Într-o lume în care nimeni nu face nimic dacă nu primeşte ceva în schimb, mai există şi semeni care ştiu că omenia e lucru mare. Impresionaţi de povestea Alinei şi a lui Marin, cei doi fraţi care trăiesc într-un vagon împreună cu mama lor, unii telespectatori le-au adus daruri la sediul Jurnal TV.



Cei mai mulţi dintre ei însă, au făcut drum lung până dincolo de Călăraşi pentru a-i vizita personal, aducându-le cadouri şi lucruri strict necesare.



Acesta e doar începutul unei vieţi fericite pentru Alina şi Marin. Cel mai îmbucurător lucru a fost că împreună, graţie campaniei „Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!”, i-am făcut şi pe reprezentanţii administraţiei locale să se implice în rezolvarea problemei locuinţei pentru eroii noştri.



Familia Breazu şi-a împachetat deja toate lucrurile şi este gata să se mute în locuinţa temporară care le-a fost oferită. Chiar dacă nici aici nu are parte de cele mai bune condiţii de trai, se bucură că au curent şi copiii nu vor mai fi nevoiţi să-şi facă temele la lumina lumânărilor.



Alături de voi, cei care ne urmăriţi, am făcut tot ce ne stă în puteri ca această familie să aibă parte de un Crăciun fericit. Pentru toată mărinimia, vă mulţumim din suflet!