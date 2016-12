VIDEO

Guvernanţii ignoră comunitatea jurnalistică; În timp ce oficiali UE au găsit timp pentru Forumul mass-media, Candu şi Filip au boicotat evenimentul

02.12.2016

Starea presei de la noi din ţară a fost discutată astăzi la cea de-a doua ediţie a Forumului mass-media. În timp ce evenimentul a fost anunţat cu mult timp înainte, premierul Pavel Filip şi speakerul Andrian Candu au lipsit de la eveniment, deşi figurau în agendă chiar cu discursuri.



Reprezentanţii organizaţiilor de specialitate şi ai presei indepenente au calificat absenţa guvernanţilor drept boicotarea problemelor din domeniu şi ignorare a comunităţii jurnalistice. Or, spre deosebire de Candu şi Filip, oficialii europeni au găsit timp să vină la forum, în ciuda agendei încărcate.



„Forumul mass-media 2016 s-a pregătit, după cum vă daţi seama, cu mult înainte şi programul a fost coordonat şi invitaţiile au fost transmise, pentru ca acum două zile să primim informaţii că nici preşedintele Parlamentului şi nici prim-ministrul nu vor putea participa la acest eveniment, motivele fiind diferite. Sunt convins că şi excelenţa sa, domul Pirkka Tapiola, are un program foarte încărcat. Este sau nu lipsa reprezentanţilor autorităţilor o boicotare a înţelegerii şi a deschiderii pentru soluţionarea problemelor? Eu cred că da. Îmi pare rău că astăzi nu putem pune începutul unui dialog cu autorităţile”, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.



„În cariera mea am văzut atât de mulţi politicieni care îşi făceau griji unde este presa. Vreau să vă spun că văd în sală foarte mulţi jurnalişti, care probabil de această dată se întreabă unde sunt politicienii”, a menţionat şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Pirkka Tapiola.



Totodată, diplomatul european şi-a exprimat susţinerea faţă de mijloacele media independente din ţara noastră.



„Ne exprimăm angajamentul să susţinem independenţa mass-media, să pledăm pentru promovarea unei legislaţii în domeniu ajustată la normele europene şi să asigurăm o procedură transparentă de aprobare a acesteia. Proprietatea mass-media există în toată lumea, unde media este un business şi nu este o problemă, pentru că aceasta lucrează în interesul consumatorilor. Mass-media nu trebuie să vă impună un model de gândire, ci să vă informeze”, a menţionat Tapiola.



Cu întârziere de aproximativ o oră şi-a făcut apariţia la eveniment deputatul Vladimir Hotineanu, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.



„Domnule Hotineanu, dacă vă aduceţi aminte, a existat în Republica Moldova o formă de discuţie dintre autorităţi şi media, care se numea grupul de lucru privat pentru fortificarea presei, care nu a avut mare eficienţă. Genul acesta de şedinţe şi şezători nu-şi mai au rostul. Trebuie să formăm grupuri de lucru eficiente. Trebuie să încetăm să facem declaraţii, trebuie să ne apucăm să lucrăm, stimate domnule preşedinte”, i s-a adresat Petru Macovei.



„Nu aş vrea să accept duritatea prin care domnul Macovei încearcă să fie categoric. Vreau să spun că nu este aşa corect. Haideţi să fim responsabili toţi, nu să readirecţionăm responsabilităţile faţă de Comisia parlamentară, care se chemă Cultură, cercetare, educaţie, tineret, sport şi mass-media, domnule Macovei. Din foaia de parcurs a Forumului din 2015, multe lucruri au fost realizate, avem doar câteva momente care sunt în parcurs de realizare, dar avem mult de făcut şi înainte. Dacă nu sunteţi satisfăcuţi, mă bucură chestia asta. Atunci când nu suntem satisfăcuţi de calitatea lucrului pe care îl avem, atunci este prost”, a răspuns Hotineanu.



Acestea fiind spuse, după aproximativ 20 de minute de prezenţă, deputatul Hotineanu şi anunţat plecarea.



„Fugiţi ca un laş, pentru că înţelegeţi ce o să fie mai departe. Fiecare jurnalist are ce să vă spună dumneavoastră”, i-a reproşat activistul civic Vitalie Voznoi.



„Eu îmi cer scuze, domnule, dar trebuie să daţi dovadă şi de educaţie”, a fost replica lui Hotineanu.



Plecarea deputatului a stârnit şi reacţii din partea jurnaliştilor din sală.



„A fost închisă şedinţa Parlamentului din lipsă de cvorum, de aceea domnul Hotineanu trebuia să alerge atât de repede”, a menţionat Natalia Morari.



Forumul mass-media din Republica Moldova se află la a doua ediţie şi are ca scop dezbaterea problemelor comunităţii jurnalistice din ţara noastră.