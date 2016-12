Deputaţii PSRM au descins la Corneşti pentru a apăra tancul sovietic, în timp ce oamenii din orăşel se confruntă timp de două decenii cu lipsa apei potabile

Nicio zi fără spectacole ieftine, care au scopul de a deturna atenţia publicului, de la problemele cu adevărat grave cu care se confruntă cetăţenii din Republica Moldova. Mai nou: socialiştii au sărit în apărarea unui tanc de la Corneşti! Şi asta în timp ce oamenii din orăşel se confruntă timp de două decenii cu problema lipsei apei potabile, pensionarii care locuiesc la bloc cară apa cu căldările la etajul cinci, scrieTrăiesc sărac şi în adâncul inimii mai speră ca actualele autorităţi să returneze miliardele furate din sistemul bancar. Soţiile trăiesc departe de soţi, iar peste 20 de copii din Corneşti locuiesc separat de părinţii aflaţi la muncă peste hotare.Socialiştii au sărit în apărarea tancului după ce au aflat că Centrul de Cultură şi Istorie Militară planifică să demonteze unitatea tehnică şi s-o mute la muzeu. Câţiva dintre ei, în frunte cu deputatul Ghenadie Mitriuc, originar din Ungheni, chiar au înnoptat lângă tanc, supravegheaţi de două echipaje de poliţie şi de ochiul vigilent al unei camere de luat vederi a unei televiziuni ce aparţine controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, ca nu cumva, Doamne fereşte, să dispară „monumentul”.A doua zi, socialiştii au distribuit mai multe poze pe reţelele de socializare lăudându-se că tancul nu s-a clintit niciun centimetru din loc. Printre aceştia tocmai doi deputaţi, Ghenadie Mitriuc şi Vasile Bolea. Solicitate de JURNAL de Chişinău, autorităţile locale ne-au informat că niciun socialist nu a descins în teritoriu în ultimii ani pentru a primi în audienţă cetăţenii. Cei-i drept, Mitriuc a trecut o dată prin Corneşti, în campania electorală, nu atât ca să asculte oamenii, cât să le facă promisiuni.„Problema tancului” a fost ca un duş rece pentru autorităţile locale. Primarul Vera Buga ne spune că nu ştia de intenţia reprezentanţilor Centrului de cultură şi istorie militară de a transporta tancul la muzeu. A fost alertată noaptea de câţiva localnici. „Nimeni nu ne-a putut spune cu certitudine la indicaţia cui vor să mute tancul. Militarii, în frunte cu colonelul Ciobanu, s-au prezentat miercuri dimineaţa. Locuitorii din Corneşti au păreri împărţite, unii cred că tancul trebuie să rămână la locul lui, alţii – că acesta trebuie mutat la muzeu. Cred că trebuie să consultăm oamenii înainte de a decide ceva. Personal, cred că oamenii se confruntă cu probleme mult mai grave ca cea a tancului”, spune primarul.În ziua când socialiştii au ales să apere „eroic” tancul, o comisie formată din asistenţi sociali s-a deplasat pe la casele familiilor vulnerabile aflate în evidenţa Primăriei Corneşti. Dacă Bolea ori Mitriuc i-ar fi însoţit, ar fi aflat că, la o aruncătură de băţ de tanc, Zoia Prihodco, o mamă în vârstă de 30 de ani, luptă să hrănească de una singură patru copii. Cel mai mic are două luni, iar cel mai mare şase ani. Locuiesc într-un apartament de o cameră şi se încălzesc cu o sobă improvizată în mijlocul acesteia. Ar mai fi aflat că în Corneşti, oficial, 16 copii cresc fără părinţi, aceştia fiind plecaţi la muncă peste hotare. Numărul copiilor rămaşi fără părinţi este însă mai mare. Nu în toate cazurile aceştia au informat autorităţile în grija cui i-au lăsat. Ar mai fi aflat că autorităţile nu ştiu cum să procedeze în cazul a trei persoane aflate în evidenţă psihiatrică, care de două ori au fost internate la spital şi medicii refuză să-i interneze pentru a treia oară. Ar mai fi aflat că bătrânii care trăiesc la bloc n-au apă de două decenii. O cară cu căldările, unii chiar până la etajul cinci. „Acestea sunt problemele noastre grave, pe care încercăm să le rezolvăm zi de zi. Am depus un proiect pentru construcţia apeductului în valoare de 44 de milioane de lei, la Ministerul Ecologiei. Sper ca statul să găsească bani să rezolvăm această problemă”, ne mai spune Vera Buga.Până una-alta, tancul a rămas pe postament. Colonelul Vitalie Ciobanu ne-a informat că accesul reprezentanţilor Ministerului Apărării spre acesta a fost blocat. Vor discuta problema la minister şi vor decide cum vor proceda în continuare. În legătură cu acest caz, ministrul Apărării, Anatol Şalaru, a notat pe pagina sa de Facebook că „desovietizarea şi decomunizarea Republicii Moldova trebuie să continue”.„Tancurile sovietice, cu ţevile tunurilor îndreptate spre Uniunea Europeană şi NATO, trebuie duse la muzeu. Monumentele criminalului Lenin îşi au locul doar la groapa de gunoi a istoriei. Nu ne putem integra în Europa cu ajutorul tancurilor, simbol al ocupaţiei sovietice, al execuţiilor în masă, al deportărilor în Gulag, al foametei organizate şi al deznaţionalizării. Dacă vrem să construim o societate nouă, e necesar să ne debarasăm de acest balast al trecutului”, a punctat ministrul.De altfel, trebuie să menţionăm că nu doar socialiştii, ci nici deputaţii din celelalte partide n-au descins la Corneşti pentru a lua pulsul vieţii oamenilor de acolo. Cu atât mai penibil, acest joc ”de-a tancul”.