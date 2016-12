Deconectări de la lumină în mai multe raioane, inclusiv în capitală

Mai multe raioane ale ţării vor rămâne astăzi fără lumină.



Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 19 decembrie 2016, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Decebal 1, 7/1, str. Iulius Cezar 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Decebal 63, Minsk 24, 26, 26/2, 27, 28, N. Titulescu 4A, 6, Sarmizegetusa 1 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ştefan Neaga 6-14, 15-17, B. Lăutarul 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, V. Belinski 32/1, Buiucani 2 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Mesager 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 9, 11, 11/2, 13, 9999 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Calea Ieşilor 28/1, 30A, Ion Pruncul 19, Pietrăriei 19, 19/1, 19/3, str-la Pietrăriei 1, 19 (consumatori juridici) - în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Gr. Ureche - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava:

str. M. Boţ, Buiucani, Durleşti, I. Vieru, La Răscruce, M. Cebotari, M. Sadoveanu, Mitr. P. Movilă, Zăvoiului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Constructorilor 12, Petrăriei 1, 19, 19/3, 19/4, Pruncul 9001, 9002,9003, 9006, 8/1, 2, 9025-9027 (consumatori juridici) - în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 1-15, 2-20, str-la 31 August 1-9, 2-26, str. Caucaz 1-13, 4-22, 1 str-la Caucaz 1-27, 2-16, Ciuflea 12, Dumbrăvii 1, 2, Hruşcă 1-11, 2-8, str-la Hruşcă 1-5, 2-4, Ion Vasilenco 2, 22-36, str-la Stejăreni 1, Valea Trandafirilor 1-11, 4-14 - în intervalul de timp între 09:15 - 13:15



7. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. A. Doga 31 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. A. Doga 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Grigore Vieru 14 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. L. Istrati 10, Olga Vrabie 6, 13, P. Leşcenco 3, 5, 21, 23, str-la P Leşcenco 16, 19, 44, Primar Gherman Pintea 15, 67, 77, 95, str-la Gh. Pintea 32, str. Studenţilor 7/1, 7/5, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/8, 9999 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Râşcani, or. Cricova:

str. P. Ungureanu 1 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



9. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. A. Plămădeală, Ştefan cel Mare, Cişmelelor, Gribova, Livezilor, Rediului, V. Micle, V. Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



10. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



11. Cahul:

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 14:20

s. Baurci-Moldoveni, s. Zârneşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 11:20



12. Cantemir:

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



13. Comrat:

str. 200 Let Comratu, Caraceban, n. Krupskaia, Polevaia, Sadovaia, Stepnaia, Taras Şevcenko, Zapadnaia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

str. Geologului, Matrosova, Lenin, Mira, Svetlaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

Comrat s. Ferapontievca: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Călăraşi:

str. A. Mateevici, Florilor, Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam, P. Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru 4 ore

str. Gh. Asachi, Ştefan cel Mare, Gh. Adam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:15

str. Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Mitr. Varlaam, Păcii, str-la 1 Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Bahmut, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Horodişte, s. Pârjolteni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Peticeni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:0015.

Căuşeni:

str. Lermontov, str-la 2, 3, 4 Mira, str-la Păcii, Ioan Vodă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Ştefan cel Mare, str-la Botnei, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru 4 ore



15. Ceadâr-Lunga

s. Tomai: str. Şkolnaia, Kotovskogo, Lenin, Sovetskaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



16. Cimişlia:

s. Topala, s. Dimitrovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



17. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Burebista, Alexandru Plămădeală, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Măgdăceşti: str. Ştefan cel Mare, Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Tudor Arghezi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



18. Hânceşti:

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:35

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



19. Ialoveni:

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 13:25



20. Leova:

s. Ceadâr - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30



21. Nisporeni:

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



22. Orhei:

s. Butuceni, s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Mălăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



23. Străşeni:

str. Ştefan cel Mare, Boris Glavan, Constantin Stamati, Gavriil Musicescu, Ion Neculce, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Toma Alimoş, Mihai Eminescu, Liviu Deleanu, 31 August 1989 - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00



24. Ştefan Vodă:

s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Anatolie Sîrghi, Banikov, Biruinţa, Boris Glavan, Ceapaev, Chişinăului, Cojedub, Komarov, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Koroliov, Kosmonavtov, Kotovskogo, Kutuzov, Dubinin, Duca Vodă, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lomachin, Luceafărul, Makarenko, Matrosova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Morilor, Nistrului, P. Tkacenko, Pavlov, Poseda, Prietenia, Suvorov, Timireazev, Tinereţii, Titov, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 14:15



25. Teleneşti:

s. Negureni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare, puteţi suna la telefonul 022-43-11-11.