A mai rămas o săptămână în care puteţi să vă abonaţi la ECOnomist

A mai rămas doar o săptămână în care este posibilă abonarea integrală la ziarul ECOnomist pentru anul 2017 la ediţiile periodice. Potrivit graficului de Poşta Moldovei, campania de abonare se încheie pe 25 decembrie.Amintim că, după o pauză de un an în care a apărut sub formă de supliment al ziarului Jurnal de Chişinău, publicaţia ECOnomist revine la formatul independent de săptămânal pentru business.În 2017 ziarul va apărea în fiecare miercuri într-un format de 16 pagini, care vor include rubricile tradiţionale: „Macroeconomie”, „Finanţe publice”, „Finanţe”, „Bănci”, „Companii”, „Agricultură”, „Imobiliare”, „Opinii”, „IT”, „Auto şi Transporturi”, „Externe”, „Succesul Tău”, „Marketing”, precum şi rubrica „Legislaţie” în care urmează să fie continuată seria de materiale din ciclul „Avocatul Afacerii”.Decizia de a reveni la formatul independent a venit după numeroase îndemnuri ale cititorilor, care doresc totuşi un ziar economic separat şi nu un supliment la un ziar generalist.„Deşi suntem conştienţi că trebuie într-un fel să mergem împotriva curentului aşa cum trebuie să facem faţă expansiunii internetului, am ajuns la concluzia că presa tipărită încă nu şi-a epuizat toate rezervele. Din contra, aceasta poate oferi o sinteză bine selectată a celor mai importante evenimente din domeniul economic, în cazul nostru. Un ziar poate oferi o selectare a celor mai importante evenimente şi o prezentare a acestora sub forma unor analize care să răspundă la cele mai importante întrebări. Astfel, un ziar tipărit, pe lângă faptul că vă oferă posibilitatea de a vă odihni de Internet, vă economiseşte şi timpul deoarece nu mai trebuie să navigaţi în oceanul informaţional din reţea, deseori de o calitate îndoielnică. Anume din această cauză o bună parte din ziarele tipărite, în special cele de business nu doar că nu cedează în faţa internetului dar şi îşi cresc tirajul”, se spune într-un anunţ al redacţiei ECOnomist.„Pornind de la aceste considerente, am decis să revenim şi să vă oferim un produs complet, pliat pe necesităţile dvs de informare. Totodată, aşteptăm să se stabilească o legătură inversă cu cititorii pentru a îmbunătăţi constant calitatea şi conţinutul publicaţiei. În plus, ziarul va fi tot timpul deschis expunerii unor opinii de calitate. Pentru a avea însă un restart de calitate, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a reuşi abonarea unui număr cât mai mare de cititori. Vă aşteptăm, astfel, în oficiile poştale pentru a vă abona la ziarul ECOnomist”, anunţă redacţia.Vă puteţi abona la ziarul ECOnomist în toate oficiile „POŞTA MOLDOVEI” din ţară sau la distribuitori:Moldpressa (022) 22 63 23Pressinform-Curier (022) 23 71 87Ediţii Periodice (022) 23 37 40MESAGERIA D & D (022) 21 00 70Redacţia: 0 22 59 91 46; 0 692 069 56