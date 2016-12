Mold-Street:O judecătoare cu venituri de milioane a legalizat deposedarea Primăriei Chişinău de 20 de terenuri

Primăria Chişinău informează că recent a aflat despre faptul că a fost deposedată de 20 de loturi de teren, prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti.Hotărârea instanţei a fost emisă pe 26 august de către magistrata Angela Catană, de la Judecătoria Centru din Chişinău, scrie mold-street.com. „Instanţa de judecată a dispus înregistrarea dreptului de proprietate asupra celor 20 de loturi de teren, aflate în oraşul Chişinău şi care au aparţinut autorităţilor publice locale, după trei agenţi economici, în temeiul proceselor-verbale ale unei licitaţii funciare, care în realitate nu s-a desfăşurat. Primăria Chişinău, proprietara bunurilor imobile, nici nu a fost citată ca parte în procesul de judecată”, anunţă municipalitatea.Potrivit administraţiei locale este vorba de litigiul despre care s-a relatat încă în luna ianuarie a anului 2016, între Primăria Chişinău şi executorul judecătoresc Iacob Miron. Atunci executorul judecătoresc a iniţiat ilegal o procedură privind organizarea licitaţiilor funciare, pentru înstrăinarea terenurilor proprietate municipal.Primăria Chişinău a sesizat Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie pe marginea acestui caz. De asemenea, municipalitatea a depus o plângere către Consiliul Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei Angela Catană.În acelaşi timp, a fost depusă o cerere de revizuire asupra cazului, or, Primăria Chişinău a aflat recent despre emiterea acestei hotărâri judecătoreşti.De notat că decizia deşi apare ca existentă pe în realitate lipseşte în loc fiind plasată o foiae goală.Aşa şi în cazul altor decizii contraversate, instanţele nu le publică, invocând tot soiul de probleme legate de pagina web.De exemplu un teren de 20 de ari de la intersecţia străzilor Izmail, Lev Tolstoi şi Mihail Kogălniceanu, chiar vizavi de bazinul de înot al Universităţii de Stat din Moldova a ajuns în proprietatea firmei Tehnoserv-Prim SRL, a cărei proprietar apare Serghei Zlatin, iar anerior era Ivan Maximciuc.Întreprinderea Cadastru a înregistrat terenul în proprietatea firmei pe 28 octombrie 2016.Cât despre judecătoare, apoi Angela Catană, împreună cu soţul ei avocat, a avut anul trecut venituri de 2,2 milioane lei, din salarii, pensii şi dividende. Familia Catană mai deţine şi patru companii.În plus mai are în proprietate patru apartamente cu garaje sau locuri de parcare, o casă de locuit şi o casă de vacanţă cu teren adiacent.O anchetă realizată de Centrul pentru Investigaţii Jurnalisticea demascat mai multe scheme de acaparare a terenurilor municipale funcţionează de ani buni în Chişinău, aducând prejudicii de milioane bugetului local. Terenurile ajung în proprietate privată fără să fie scoase vreodată la licitaţie, iar ilegalităţile sunt trecute cu vederea de autorităţi şi organele de drept.