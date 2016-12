„Misterele” pădurii din zona reşedinţei prezidenţiale // Investigaţie

Cel puţin peste 500 de hectare de pădure care aparţin reşedinţei prezidenţiale din apropierea localităţii Condriţa par a fi unicele din zonă, rămase în gestiunea statului. În rest, aproape toată pădurea din jurul reşedinţei prezidenţiale a fost dată în arendă pentru perioade îndelungate de timp unor firme sau persoane fizice.Printre arendaşi figurează nume sonore, firme mai mult sau mai puţin cunoscute, în unele cazuri înregistrate pe numele unor persoane interpuse. Deşi legea nu permite construcţii capitale sau defrişări pe terenul forestier arendat, majoritatea arendaşilor par să nu prea ţină cont de interdicţiile legale, potrivit crimemoldova. com Vasile Chirică, preşedintele Companiei de construcţii Glorinal, arendează aproape 150 de hectare de pădure.Un teren forestier cu suprafaţa de peste 140 de hectare, Chirică l-a luat în arendă de la Moldsilva în anul 2008, pentru o perioadă de 19 ani.Un alt teren forestier, cu suprafaţa de 4,8 fectare, a fost luat de Chirică în arendă un an mai târziu, în 2009, de asemenea pentru un termen de 19 ani.Businessmanul arendează şi terenuri forestiere cu o suprafaţă mai mică.La poalele pădurii pe care o arendează, Chirică şi soţia sa deţin în proprietate un teren agricol cu suprafaţa de 4,7 ari, pe care au un iaz, o livadă şi o plantaţie de viţă de vie amenajată ca la carte.Chiar dacă este un teren cu destinaţie agricolă, Chirică construieşte acolo un edificiu cu o suprafaţă de 443 de mii de metri pătraţi. În 2010, Chirică lasă imobilul şi terenul în gaj la o bancă comercială, în schimbul a două credite de 600 mii de lei.Proprietarul terenurilor din apropiere este firma „Empiric-agro”, ale cărei activităţi de bază prevăzute în statut sunt cultivarea fructelor şi piscicultura, iar Chirică este cofondator.Se ştie că Vasile Chirică este un apropiat al familiei Voronin, iar Compania Glorinal, care deţine circa 20 la sută din piaţa de construcţii din Republica Moldova, ar aparţine de fapt lui Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte comunist, Vladimir Voronin.Anume în perioada când la cârma ţării se afla Vladimir Voronin, Glorinal SRL câştigă mai multe licitaţii prestigioase cu statul, printre care restaurarea mănăstirilor Căpriana şi Curchi, şi a Complexului memorial „Eternitate”. În 2008, Chirică a fost decorat de către Voronin cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincţie în stat, mai scrie c rimemoldova.com. Potrivit documentelor, vecina, dar şi partenera lui Vasile Chirică în afacerea „Empiric-agro” este Natalia Costin. Pe numele Nataliei Costin este înregistrat un teren agricol de 1.1404 ha.Tot pe numele Nataliei Costin sunt înregistrate aproape 12 hectare de teren agricol din apropiere. Alături de imobilul lui Chirică de la poalele pădurii este înregistrat şi imobilul Nataliei Costin, care este un pic mai modest decât al vecinului.Întâmplător sau nu, dar Natalia Costin ia două credite în sumă totală de 230 de mii de lei, lăsând gaj imobilul, de la aceeaşi bancă şi în aceeaşi zi cu Chirică.Pe o parte din terenul de la poalele pădurii, chiar pe malul iazului, este amenajat un muzeu impresionat în aer liber: un avion de vânătoare, câteva helicoptere, tunuri, lansator cu tot cu rachete, monumente din perioada sovietică.Toate îi aparţin soţului Nataliei Costin, Petru Costin, un colecţionar înrăit, care a ajuns şi în Guiness Book pentru cea mai mare colecţie de potcoave, pe care o păstrează tot în acest loc. Colonelul Petru Costin este şeful postului vamal intern Bender, din cadrul Biroului Vamal Bender, al cărui şef a fost reţinut în noiembrie 2016, pentru infracţiuni de corupţie.Deşi lucrează la vamă de mai bine de 30 de ani, Petru Costin este un om sărac, dacă e să judecăm după declaraţiile de venit pentru ultimii ani. Şeful de la vamă nu are nici casă, nici masă, cu atât mai mult maşină, iar unica sursă de venit este salariul de puţin peste 8 mii de lei pe lună şi un salariu de la Ministerul Apărării de 33 de mii de lei pe an.În declaraţia de avere semnată de Petru Costin nu sunt indicate veniturile şi proprietăţile soţiei sale, la fel ca şi cele patru aparate de zbor.Proprietăţile de la marginea pădurii ale familiilor Costin şi Chirică sunt bine păzite, fiind blocate toate căile de acces.Societatea comercială Rural-Prod a luat în arendă 70 de hectare de pădure în anul 2009, pentru un termen de 29 de ani.Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, administratorul şi fondatorul SRL Rural-Prod este Gleb Soroca, care este fondator a încă două firme.Gleb Soroca este administratorul Întreprinderii cu capital străin Ghiocel Dalb, al cărui fondator este Power Investment LLC, o firmă off-shorre, care figurează în schemele controversate ale lui Plahotniuc. Power Investment LLC din SUA, a fost reprezentată de Dumitru Ursachi, soţul unei magistrate de la Judecătoria sectorului Buiucani, Corina Ursachi. Totodată, Power Investment LLC a fost reprezentată în mai multe tranzacţii şi de către Cristina Bălan, directorul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova, fondată de nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc. Bălan este şi cea care în 2008 a reprezentat compania cipriotă Daranian Holdings Ltd, care a privatizat Întreprinderea de Stat Complexul hotelier Codru, proprietate, care ulterior a fost transferată către Finpar Invest SRL.În 2010, Finpar Invest a absorbit Ghiocel Dalb SRL, care i-a adus lui Plahotniuc restaurantul şi insulele din parcul „La Izvor” din sectorul Buiucani al Capitalei.Societatea comercială Coroana regală a fost înregistrată la 31 ianuarie 2012, iar la 16 februarie, acelaşi an, preia contractul de arendă asupra a două hectare de pădure peste drum de restaurantul „Stejăriş” de la firma Mebax SRL.Fondatorul şi administratorul firmei este Vasile Rusu, iar adresa juridică este într-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei, unde mai este înregistrată încă o întreprindere, care are alţi fondatori şi administrator.La începutul lunii septembrie 2012 constatăm că a fost defrişat o bună parte din terenul arendat de către SRL Coroana Regală.Defrişarea în zona respectivă este interzisă, iar felul cum a fost perfectat contractul de arendă a terenului ne determină să credem că s-a încercat ştergerea urmelor.SRL TFGL Construct, a fost fondată în anul 2005, iar la finele anului 2011, a luat în arendă 153 de hectare de pădure din zona reşedinţei prezidenţiale.TFGL Construct este cunoscută pentru activităţi de proiectare şi construcţii, dar şi în afaceri imobiliare. Firma respectivă a proiectat şi a construit un hotel, precum şi un complex rezidenţial în Capitală.Reporterii Ziarului de Gardă l-au provocat în 2014, la o discuţie pe Alexandr Guşac, unul dintre cei trei fondatori ai întreprinderii, sub pretextul că ar dori să cumpere 5 hectare de pădure. Guşac le-a răspuns afirmativ, dar urmau să discute detaliile şi cu ceilalţi doi co-fondatori.O analiză mai amănunţită a datelor cadastrale arată că mai multe hectare de pădure au fost date în arendă pentru un timp îndelungat unor firme care la moment nu există. În unele cazuri lipseşte adresa concretă a arendaşilor, fiind indicat, de exemplu, sectorul Centru sau oraşul Ialoveni. Aşadar, conform documentelor, pădurea este dată în arendă, cineva achită taxele, dar, de facto, arendaşul nu există. În aceste cazuri terenurile forestiere date în arendă au suprafaţa de la două la trei hectare.Nu am găsit în registrul Camerei Înregistrării de Stat aşa firme ca "ASROINTEROPTIC PLUS" S.R.L., "ILVON -COM" S.R.L., "NASTASGRUP" S.R.L., "SAMIRALARGO" S.R.L., "CONGRES" S.A., "BUSINES LAB" S.R.L.De asemenea, mai multe parcele, inclusiv şi de jumătate de ar, au fost date în arendă unor persoane fizice. În urma filmărilor cu drona, am descoperit mai multe construcţii în pădurea din jurul reşedinţei prezidenţiale, însă nu am putut identifica proprietarii, deoarece lipseşte informaţia în Registrul cadastral.Codul Silvic, intrat în vigoare în ianuarie 1997, stipulează că pădurile în Republica Moldova fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Conform legislaţiei, ele pot fi date în gestiune sau în folosinţă, dar nici într-un caz nu pot fi transmise în proprietate privată. Cei care arendează pădurile în scop de recreare, pot să facă anumite construcţii uşoare, dar care să nu depăşească zece la sută dintr-un hectar. Aici este inclus şi pavajul, parcarea, gardul, construcţia de bază şi cele auxiliare.La 9 august 2012, Agenţia Moldsilva a suspendat pentru o perioadă nedeterminată procesul de dare în arendă a fondului forestier care se află în gestiunea instituţiei.Agenţia Moldsilva are încheiate 807 de contracte pentru arendarea unei suprafeţe totale de 11 531 ha de pădure, dintre care 740 contracte în scop de recreere, suprafaţa fiind de 2461 ha şi 67 contracte în scop de gospodărire cinegetică, cu suprafaţa de 9070 ha, potrivit crimemoldova.com.