Zdg: Părinţii suspecţilor de la Străşeni, între divorţuri şi puşcărie

FOTO

Cei patru minori care au participat la crima de la Străşeni din noaptea de 25 noiembrie 2016 provin din familii divorţate. Doi dintre părinţi au ispăşit pedepse cu închisoarea, tatăl tânărului care a instigat la crimă fiind recent eliberat din închisoare pentru consum de droguri, într-un dosar în care fiul minor a fost unul dintre martorii principali. În urmă cu trei luni, mama celui mai mic dintre suspecţi, singurul aflat în libertate datorită prevederilor legale legate de vârstă, a fost pedepsită cu o amendă de 300 de lei de către Judecătoria Străşeni pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educare şi instruire a copilului”. La începutul lunii august, minorul a fost dus în comă alcoolică în secţia de reanimare a Spitalului din Străşeni, fiind găsit fără cunoştinţă în apropierea liceului în care era înmatriculat, dar pe care nu-l frecventa. Profesorii, vecinii, dar şi rudele celor patru băieţi cu care ZdG a discutat, redau istorii tulburătoare despre viaţa şi comportamentul acestora, scrie zdg.md. Sergiu şi Ina Zagorjevschi, părinţii lui Eugen, sunt divorţaţi. După divorţ, mama a plecat în Italia, iar băiatul a rămas în grija tatălui. În 2014, Sergiu Zagorjevschi, tatăl lui Eugen, a fost judecat pentru păstrarea substanţelor narcotice la domiciliul său. În urma percheziţiilor efectuate de către colaboratorii Inspectoratului de Poliţie (IP) Străşeni în februarie 2014, într-un dulap amplasat lângă dormitor a fost depistată o cutie de carton în care se aflau 3 seringi goale, o seringă de 3 ml cu un lichid incolor, 5 bucăţi de folie din staniol îmbibate cu substanţă brun-cenuşie, un pacheţel din hârtie de culoare violetă în care era praf de culoare cafenie, un pachet de hârtie de culoare verde în care era praf de culoare albă şi 2 flacoane din sticlă. Lângă o noptieră care era amplasată tot în odaia unde se afla dormitorul, la podea, s-a depistat şi s-a ridicat o sticlă din material polimeric transparent cu volumul de 0,5 l. Toate obiectele au fost ridicate, iar raportul de expertiză a arătat că substanţele găsite reprezentau răşină de cannabis. După examinarea medicală la care a fost supus, s-a demonstrat că Sergiu Zagorjevschi manifesta consecinţe ale consumului de opium şi cânepă.În şedinţa de judecată, bărbatul şi-a recunoscut vina şi a declarat că îi pare rău pentru fapta comisă. Totuşi, el i-a spus judecătorului că a fumat substanţe narcotice din cauza durerilor de măsea, la propunerea unui cunoscut, şi că, ulterior, nu a mai făcut acest gest. Sergiu Zagorjevschi a mai declarat că substanţele interzise depistate la el în odaie au fost aduse de un alt cunoscut şi că ele ar fi fost strânse de pe teritoriul Oficiului Stare Civilă Străşeni. Atunci, judecătorul Igor Chiroşca l-a iertat. În sentinţa emisă de acesta se menţionează că instanţa a ţinut cont de faptul că inculpatul se căieşte, că deşi se caracterizează negativ la locul de trai, se află la evidenţa medicului narcolog cu diagnosticul „consumator multi-drog” şi are la întreţinere doi copii minori. Astfel, s-a considerat că „este posibilă corectarea lui fără izolarea de societate”, aplicându-i-se o pedeapsă de şase luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de un an. În sentinţa Judecătoriei Străşeni se precizează că Sergiu Zagorjevschi, tatăl lui Eugen „Zaga”, a fost anterior „condamnat pentru alte fapte”.Condamnarea tatălui cu fiul minor în calitate de martorLucrurile însă nu s-au oprit aici. Câteva luni mai târziu, în octombrie 2014, în timpul efectuării altor percheziţii la domiciliul lui Sergiu Zagorjevschi, au fost ridicate 2 părţi superioare de butelie din masă plastică şi 14 seringi. În urma expertizei s-a constatat că depunerile de pe 2 seringi arătau urme de răşină de cannabis, în depunerile altor 5 seringi s-a depistat heroină, iar în cele din alte 3 seringi s-a găsit metamfetamină. În alte seringi s-au găsit urme de alcaloizi activi ai opiumului, morfină, codeină, precum şi derivatele lui, heroină şi dionină.Pe 15 martie 2016, chiar de ziua minorului Eugen, Judecătoria Străşeni l-a condamnat pe Sergiu Zagorjevschi, tatăl său, la 8 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip-semiînchis. În dosar, dar şi la dezmăţul tatălui său, minorul, aflat în arest după ce a participat la uciderea Cristinei, a fost martor. „Zaga” a fost audiat în instanţă şi a ţinut partea tatălui său, ambii având o ipoteză similară. Cei doi au declarat că substanţele narcotice au ajuns în casă după ce Eugen, împreună cu un prieten, Artiom, ar fi măturat prin coridor şi ar fi depistat mai multe sticle şi seringi, pe care le-au adus în casă pentru că puteau fi utilizate la aprinderea focului. Judecătorii de la Străşeni şi Curtea de Apel (CA) Chişinău au apreciat însă critic declaraţiile lui Eugen Zagorjevschi, constatând că acesta ar fi putut fi influenţat de tatăl său pentru a depune mărturii mincinoase.În mai 2016, CA Chişinău a menţinut sentinţa Judecătoriei Străşeni emisă în luna martie. Judecătorii au stabilit ca Eugen Zagorjevschi, care avea exact 15 ani în momentul reţinerii tatălui său, să ajungă sub tutela Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din Străşeni.Eugen Zagorjevschi nu a ajuns însă într-un centru de plasament pentru că, în mai 2016, în ţară a revenit mama sa, Ina. Aceasta a mers la gimnaziul „Mihai Viteazul” din Străşeni, acolo unde băiatul era înmatriculat, şi i-a ridicat actele, exprimându-şi dorinţa de a-l lua pe Eugen, cu ea, în Italia.Deşi avea 15 ani şi jumătate, spune Ludmila Cube, directoarea gimnaziului „Mihai Viteazul”, „Zaga” era abia în clasa a 6-a, după ce a rămas repetent în câteva rânduri. „După vârstă, Zagorjevschi trebuia să termine clasa a 9-a anul trecut, dar era în clasa a 6-a. Rămânea clasa. A fost la şcoala rusă, apoi la şcoala sportivă şi după asta a venit încoace. El îi aşa un băiat care nu poate să nu facă nişte prostii”, remarcă directoarea. Şi pe reţelele de socializare, „Zaga” demonstrează un comportament indecent, apărând în imagini în timp ce fumează sau consumă băuturi alcoolice.Părinţii săi, Sergiu şi Ina Zagorjevschi, deşi divorţaţi, au fost implicaţi în ultimii ani în mai multe litigii financiare cu „Moldtelecom”, „Easy Credit” sau chiar Casa Naţională de Asigurări Sociale. În toate cazurile, cei doi au fost acţionaţi în judecată pentru datorii. Am încercat să discutăm cu Sergiu Zagorjevschi, care, oficial, a ispăşit cele 8 luni de puşcărie la mijlocul lunii noiembrie. L-am căutat pe acesta la locul său de domiciliu. Astăzi, locuinţa în care, de fapt, toată familia Zagorjevschi îşi are viza de reşedinţă, aflată într-un bloc sinistru, cu două niveluri din or. Străşeni, este pusă sub sechestru, chiar dacă, oficial, aceasta nici măcar nu este înregistrată la organele cadastrale. În interiorul blocului domină întunericul şi senzaţia de frică. Uşa odăii în care au locuit anterior Sergiu, Ina şi Eugen Zagorjevschi are o gaură, iar în interior puteau fi observate mai multe anvelope, scânduri, dar şi câteva haine pe un uscător de rufe. Vecinii sunt reticenţi atunci când încerci să discuţi cu ei despre familia Zagorjevschi, însă afirmă că nu i-au mai văzut pe acolo în ultimele luni.Un alt personaj important al crimei din Străşeni este Vitalie Gârneţ. Acesta are 13 ani şi zece luni, iar Codul Penal şi cel de Procedură Penală nu permit organelor de drept reţinerea şi nici măcar anchetarea copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani. „Pentru astfel de cazuri, legea ar trebui să aibă excepţii, să fie un mecanism care evaluează capacitatea de a înţelege şi percepe lucrurile, pentru că, de fapt, eliberarea de răspundere a minorilor are la bază faptul că ei la această vârstă nu sunt pe deplin dezvoltaţi şi nu înţeleg faptele comise”, precizează avocatul Dumitru Petru Sliusarenco, sugerând că ar fi nevoie de o modificare a legislaţiei.Până atunci, cu legea de partea sa, Vitalie Gârneţ are o viaţă parcă desprinsă din filme. A crescut doar cu mama, fostă condamnată. Tatăl său nu este cetăţean al R. Moldova şi, cel mai probabil, cei doi nici măcar nu s-au cunoscut. Cu doar câteva luni înainte de omorul fetei de la Străşeni, Natalia Gârneţ, mama lui Vitalie, a fost amendată de Judecătoria Străşeni cu 300 de lei, fiind găsită vinovată de „neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educare şi instruire a copilului”. La începutul verii, la numărul scurt 903 au fost solicitaţi medicii, după ce Vitalie a fost găsit fără cunoştinţă. Diagnoza: intoxicaţie de etiologie necunoscută. Comă. Internat în secţia de reanimare. Când şi-a revenit, acesta le-a spus poliţiştilor că a servit băuturi alcoolice pe teritoriul stadionului liceului Mihai Eminescu. „Multe nu poate comunica deoarece a servit alcool şi nu-şi aduce aminte ce s-a întâmplat”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Străşeni din 9 septembrie 2016, prin care mama sa, Natalia, a fost recunoscută vinovată şi obligată să achite o amendă de 15 unităţi convenţionale, echivalentul pe atunci a 300 de lei. Hotărârea a fost luată de judecătorul Igor Chiroşca, cel care a judecat anterior şi dosarul tatălui lui Eugen Zagorjevschi.Beţia de pe teritoriul liceului este însă doar un episod minor din viaţa lui Vitalie Gârneţ. Profesorii liceului unde acesta este înmatriculat redau istorii de-a dreptul tulburătoare cu implicarea acestuia. „Este ieşit de sub controlul părinţilor. Poliţia ştie chestia asta foarte bine. Sunt vreo patru fraţi. Vitalie merge ca neşcolarizat. El a fost anul trecut la Chişinău într-un centru de reabilitare. Avea ceva probleme cu sistemul nervos, după care el a abandonat şcoala, nu a mai frecventat-o. Când îl mai găseam, îl aduceam la şcoală. El din clasele primare e problematic. Fura de la copii, se vedea că are ceva… Şi mama, tot, se vede că, din start, nu corect a luat drumul să-l educe şi băiatul tare e, să zic aşa, conştient de ce face. E conştient însă că nu are 14 ani şi nu are nimeni ce să-i facă”, relatează Tatiana Troian, directoarea liceului Mihai Eminescu din Străşeni, completată de fosta directoare, Svetlana Ciobanu. „Cu dânsul foarte mult s-a lucrat, încă de la grădiniţă. El de atunci se vedea că e copil cu probleme. El în clasa a 2-a tot a făcut probleme mari aici, am chemat poliţia. Lucra psihologul cu el. Copilul era cu probleme. Noi credem că din familie se trag toate. În primul rând, cât copilul era mic, maică-sa era deţinută…”, precizează Ciobanu.„Când era în clasa a 4-a, avea pe masă o sticluţă cu apă dulce, dar el ceva a mai turnat acolo. A băut de acolo şi şi-a pierdut cunoştinţa. Învăţătoarea mai nu a leşinat şi ea. Am chemat poliţia, am chemat ambulanţa. Până a venit însă salvarea şi poliţia el s-a trezit şi l-a bătut pe directorul adjunct cu picioarele, l-a zgâriat, i-a făcut vânătăi şi a fugit. Noi l-am dus la psihiatru, l-am dus la narcolog şi l-au internat la Chişinău… Vă spun sincer, eu am 20 de ani de când lucrez în şcoală. Noi n-am văzut aşa copil cu aşa probleme, cu aşa devieri în comportament. Noi aşa şi spuneam, haideţi ceva să facem că el până n-o să omoare pe cineva să stea închis n-o să… Dar, legea nu permite şi nimeni nu a putut să-i facă nimic”, explică fosta directoare a liceului.„El venea la şcoală câteva zile, ne bătea copiii, îi şantaja… La spital, s-a dus cu mâna ruptă să i-o pună în gips. Ne-a sunat medicul şi ne întreabă: „Dvs. ştiţi ce copil aveţi în şcoală?” Cu o mână în gips, dar cu alta i-a furat portmoneul. El şi într-un viol ni s-a spus că a fost implicat şi a fost reţinut pe o lună şi ceva de poliţia din sect. Ciocana, Chişinău. Asta ne-au spus cei de la Inspectorat. A fost însă eliberat deoarece, la fel ca acum, nu avea vârsta pentru a fi tras la răspundere. Dar, el conştient îi atrage pe cei mai mari. Ştiţi, noi de multe ori când îl vedeam cum reacţionează şi cum vorbeşte, chiar şi psihologul spunea că, dacă nu l-ar vedea, ar crede că el deja a stat în puşcărie şi ştie nişte chestiuni care se întâmplă acolo. El procedează ca un om mare, ca un fost deţinut. Şi nu ştim de unde vine asta. Că mama a fost deţinută şi i-a învăţat nişte lucruri… nu ştim”, povestesc profesorii Liceului Mihai Eminescu.Reprezentanţii instituţiei ne-au arătat mai multe demersuri în adresa Poliţiei şi a autorităţilor locale prin care cereau anterior localizarea lui Vitalie şi aducerea forţată la lecţii. De cele mai multe ori însă încercările eşuau. „Minorul Gârneţ Vitalie prezintă un comportament neadecvat, delicvent, care se manifestă prin fuga de acasă cu săptămânile… Până în prezent copilul a abandonat şcoala, consumă tutun şi substanţe toxice. Toate încercările de a soluţiona problema nu au adus niciun rezultat”, se menţionează în unul din aceste demersuri din octombrie 2014, atunci când Vitalie nu avea 12 ani împliniţi. Acum un an, în noiembrie 2015, administraţia liceului era informată de către Primăria Străşeni despre faptul că s-a convocat Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului. La acea şedinţă s-a prezentat bunica fraţilor Gârneţ. Aceasta a fost avertizată că dacă nu se va schimba comportamentul copiilor, fiica sa, Natalia, va fi decăzută din drepturile părinteşti. Femeia a promis autorităţilor că se va implica cu mai multă responsabilitate în educarea nepoţilor.Am încercat să discutăm cu Natalia Gârneţ, mama lui Vitalie, dar şi cu el. La domiciliul oficial, o casă modestă din Străşeni, am găsit însă poarta blocată cu o bucată de lemn în loc de lacăt. Am discutat cu bunelul lui Vitalie, care locuieşte tot în Străşeni. Reprezentanţii liceului ne-au spus că acesta ar fi încercat să-i schimbe comportamentul minorului, fiind, împreună cu soţia, mult mai interesat de soarta minorului decât propria lui mamă.„Vitalie este acum acasă. El zice că nu a făcut nimic. El pur şi simplu a fost acolo. El asta spune şi plânge. Zice că atunci când ceilalţi au început s-o lovească pe fată, a plecat. Eu am fost cu el la Poliţie unde el a spus asta. Nu a fost mama lui pentru că era la lucru… Da, el e un băiat huliganic, dar s-a jurat că nu a lovit în fată. El tot a fost bătut atunci. Când l-am văzut, avea vânătăi. Am înţeles că au încercat să-l impună şi pe el să lovească. Ştiu că fura şi bani. Bunica chiar îl bătea câteodată, dar… Mama lui a fost condamnată anterior, însă i s-a întins o cursă. A fost acuzată că ducea femei în Cipru… Pe urmă a fost amnistiată. Tatăl e prin Ucraina. Ştim despre el că nu a fost un om bun. Vitalie spune că se simte rău. Eu de multe ori îi zic să fie ca băieţii de aici, să meargă să joace fotbal, să fie altfel. Dar, fără rezultat”, povesteşte bunelul lui Vitalie Gârneţ.Părinţii lui Anatolie Gulco, al treilea minor investigat în dosarul crimei de la Străşeni, la fel, sunt divorţaţi. În 2010, conform unei hotărâri a Judecătoriei Străşeni, Igor şi Mariana Gulco s-au despărţit. Anatolie avea atunci doar 10 ani, iar sora sa, cu un an mai puţin. Cea care a cerut divorţul a fost mama copiilor, motivându-şi gestul prin faptul că „nu mai au înţelegere în familie, permanent se iscă certuri, pârâtul face abuz de alcool, scandaluri. Nu întreţine copiii”.Instanţa a stabilit că părţile nu locuiau împreună deja de un an şi nu se ajutau reciproc, astfel că a dispus acceptarea cererii de divorţ, cu stabilirea domiciliului celor doi copii minori cu mama, Mariana Gulco-Lupu. Aceasta este angajată a Întreprinderii Municipale „Gospodărirea Apelor Străşeni”, în funcţia de şefă a serviciului personal.Mama lui Anatolie Gulco spune că, deşi în urma procesului de judecată tutela asupra fiului i-a revenit, Anatolie, de mai bine de doi ani, locuia mai mult la tatăl lui. Ea susţine că nu a reuşit să vorbească cu fiul ei după reţinere. „Tatăl lui se ocupă de asta. Trebuie unul din părinţi, dar eu lucrez, tatăl lui e acasă şi de asta el se ocupă”. Întrebată dacă Anatolie era un copil „problematic” şi dacă ar fi fost în stare să comită o asemenea infracţiune, femeia spune că acesta era „ca toţi băieţii de vârsta lui”.„Cum… problematic… nu chiar problematic. Ca băieţii la vârsta lui, dar aşa ca să facă… să aibă aşa… nici nu ştiu cum să… să-i treacă prin cap aşa să facă, nu ştiu. Nu pot să spun nimic de atâta că nu ştim nimic ce-i acolo. Dacă el îi vinovat, el trebuie să răspundă, nu?”, zice femeia.Pe reţelele de socializare, Anatolie Gulco apare cu pseudonimul „Volk” (lup) şi are mai multe fotografii însoţite de un limbaj vulgar, în unele dintre ele în timp ce fumează. Liudmila Cube, directoarea gimnaziului Mihai Viteazul şi fostă profesoară a lui Gulco, îl descrie pe acesta ca fiind, la fel ca şi ceilalţi minori din dosar, „problematic încă din anii de şcoală”. „El când voia venea, când nu – nu. El tot timpul se arăta lider, dar lider nu în sensul frumos al cuvântului. Îi plăcea să obijduiască pe cineva sau să… Permanent erau invitaţi părinţii la şcoală, permanent era invitat bunelul”, afirmă directoarea.Vitalie Vlad, poreclit „Zaiaţ” (iepure), cel mai mare dintre minorii implicaţi în omorul de la Străşeni, a părăsit ţara şi a fost găsit ulterior de către poliţia din Ungaria. Acesta a plecat de pe teritoriul R. Moldova la data de 27 noiembrie 2016, la două zile de la comiterea crimei. A fost localizat pe 6 decembrie şi reţinut, iar acum urmează să fie extrădat autorităţilor din R. Moldova.La fel ca şi camarazii săi, Vitalie Vlad provine dintr-o familie a cărui părinţi sunt divorţaţi. O hotărâre în acest sens a fost emisă de Judecătoria Străşeni în 2013. Cea care a cerut divorţul a fost Ala Vlad, mama lui Vitalie. Ea a menţionat în faţa judecătorului că „a eşuat căsătoria cu pârâtul deoarece nu mai au înţelegere. Relaţiile s-au răcit. Au devenit persoane străine unul pentru altul. Toate încercările de a păstra familia au eşuat”.Sergiu Vlad, tatăl lui Vitalie, a cerut şi el admiterea cererii de divorţ şi stabilirea domiciliului lui Vitalie şi a surorii sale mai mici, cu mama, Ala Vlad. Instanţa a constatat că ambele părţi sunt responsabile pentru destrămarea familiei. Copiii au fost trimişi în custodia mamei. Astăzi, pe rolul Judecătoriei Străşeni există un litigiu de ordin financiar între foştii soţi. Ala Vlad nu a răspuns la apelurile repetate ale ZdG.Alexandru Raţă, procurorul r. Străşeni, susţine că dosarul penal în care figurează minorii ar putea fi trimis în judecată cu doar doi inculpaţi. „Dacă cel de-al treilea o să fie extrădat, o să meargă împreună, dar dacă în timp de-o lună n-o să fie extrădat, atunci noi o să trimitem mai înainte dosarul în judecată”. Raţă afirmă că procedura de extrădare a lui Vitalie Vlad poate dura câteva luni. Despre cel de-al patrulea minor din dosar, procurorul spune că a fost audiat, dar că nu poate fi tras la răspundere pentru că nu are încă 14 ani. „Doar părintele poartă răspundere. Riscă pedeapsă contravenţională (n.r.: amendă)”, zice acesta. Procurorul precizează că, în acest caz, este o problemă de legislaţie şi, dacă nu va fi modificată vârsta la care intervine răspunderea penală, atunci minorii de până la 14 ani nu vor putea fi pedepsiţi indiferent de gravitatea infracţiunilor comise de aceştia.