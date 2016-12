Cazul Proca: „Investigaţiile procurorilor români, deosebit de periculoase pentru comanditarul crimei; Plahotniuc de două luni nu a părăsit Republica Moldova”

VIDEO

Ancheta desfăşurată în România în dosarul Proca este una foarte periculoasă pentru comanditarul crimei, iar modul în care regimul Plahotniuc se răfuieşte cu fosta familie a interlopului arată modul în care este condusă Republica Moldova. Opiniile au fost exprimate de invitaţii Cabinetului din Umbră de la Jurnal TV.Prezent în cadrul emisiunii, deputatul Alexandru Petkov a mărturisit că a asistat la întâlnirea în care Renato Usatîi a depus mărturii în faţa procurorilor români.„Renato Usatîi m-a chemat la el pe 30 septembrie. Atunci au avut loc convorbiri cu un procuror român care ştia de mine. Eu trebuia să filmez persoana care va veni de la Proca, care ar fi intermediarul său. Cei la Bucureşti au propus un joc de anchetă. Plahotniuc a turbat când a aflat că acel intermediar, Valeriu Malarciuc, a ajuns la Moscova. Toate filmările respective au fost transferate la Bucureşti. Autorităţile de la Chişinău, ca nişte interlopi, au fost atraşi într-un joc de anchetă care este dus cu bună ştiinţă de anchetatorii de la Bucureşti. Malarciuc a fost reţinut imediat ce a venit de la Moscova. El a venit cu o condiţie de la Proca la Usatîi: ca familia lui să fie transferată într-o zonă unde să-i fie asigurată securitatea. Dar înainte de asta, pe 6 octombrie, Usatîi şi Malarciuc au zburat la Bucureşti. Totul a fost documentat de procurorii români”, a declarat Alexandru Petkov.„Usatîi colaborează cu instituţiile de drept din România şi are statut de martor. Dar ei nu vor să colaboreze, dimpotrivă au trimis în România un avocat, un reprezentant al Consulatului RM de la Bucureşti şi au intrat în celulă ca proştii. Au fost documentaţi de instituţiile de drept din România şi chestiile astea sunt acum extrem de periculoase atât pentru comanditarul real al acestei crime, cât şi pentru cei care instrumentează cazul. Ei au intrat într-o mare capcană. Din informaţiile care s-au vehiculat, Plahotniuc de două luni nu mai părăseşte RM. Nu cred că este întâmplător acest lucru”, a adăugat jurnalistul Vasile NăstaseExperţii afirmă că această răfuială a regimului cu fosta familie a lui Proca arată modul în care Republica Moldova este guvernată. Totodată aceştia au remarcat că televiziunile controlate de preşedintele ales Igor Dodon au ignorat cu desăvârşire acest subiect.„Tragedia noastră este că în acest fel este guvernată RM. Aceasta este clasa noastră politică care se trage din anii 90. Oamenii care au făcut averi într-o manieră nu prea corectă acum sunt guleraşele albe venite la putere. Nu ştiu dacă putem să aşteptăm de la ei mai mult decât atât. Nu cred că e vorba doar de Proca. E destul de importantă şi situaţia lui Platon care vine din aceeaşi dimensiune. Toată această situaţie crează o ambianţă nu prea plăcută pentru guvernarea de la Chişinău. Proca era gata să colaboreze cu organele româneşti cu condiţia că ei aducă familia în România. Am impresia că de acolo a pornit toată povestea şi de acolo a fost arestarea”, a spus şi jurnalistul Ion Terguţă.„Este o chestiune foarte gravă, vorbim de comandarea unui omor. În acest caz există trei dosare: unul deschis în Marea Britanie, unul în România şi unul în RM. Procurorii din Marea Britanie şi cei din România au scopul de a afla adevărul, cine a comis această tentativă şi cine a comandat acest omor. De obicei vina cea mai mare este a celui care comandă, iar în spatele unor astfel de asasinate stau oameni care apar la televizor, care au insignă de parlamentar, etc. Problema este că procurorii din RM care instrumentează acest caz nu vor să colaboreze cu cei din România şi Marea Britanie. Din informaţiile pe care le am, deja de două luni ei nu mai răspund la telefoanele procurorilor români. Ceea ce vor să facă cei din RM este să dea vina pe un alt cetăţean şi anume pe Usatîi. Vor cu orice preţ să demonstreze că anume acesta a comandat omorul lui Gorbunţov”, a menţionat Vasile Năstase.„În ultimul an au fost pornite cazuri penale cu acuzaţii destul de grave. E vorba de Ana Ursachi, cazul Patria, Renato Usatîi, cazul grupului Petrenco. Sunt zeci de cazuri, dacă nu sute. Au ieşit nişte oameni care au dat depoziţii false şi în baza lor s-au pornit dosare, iar oamenii au stat în puşcărie luni de zile. În acest caz însă, procurorul nou stă şi tace. Nu am văzut la Goebbels TV, dar nici la televiziunile controlate de noul preşedinte ales nu am văzut nicio luare de poziţie. Este grav acest lucru. S-a expus şi Delegaţia UE în Moldova. Există cazuri de justiţie selectivă în Moldova. Acest caz este o tragedie nu doar pentru familia respectivă, este o tragedie pentru Moldova. Nu spun deloc că Proca ar fi un înger. Mai mult, cred că are pentru ce să facă puşcărie. Au ieşit la iveală nişte lucruri grave care arată clar cine este comanditarul la tot ce se face la noi în justiţie. Or Constantin Botnari a spus că nu este persoana care conduce acest dezmăţ, ci doar un intermediar. În toată lumea se intentează dosare la cinci minute după ce s-a aflat”, a spus şi Alexandru Petkov.Precizăm că despre declaraţia în care Proca ar spune că nu îl cunoaşte pe Plahotniuc, primarul de Bălţi, Renato Usatîi, afirmă că aceasta este o capcană de care oamenii lui Plahotniuc şi-ar fi dat seama şi din acest motiv au dat înapoi pe ultima sută de metri, renunţând să o ia de la rudele lui Proca. Potrivit lui Usatîi, totul ar fi fost înregistrat şi documentat de procurorii români, iar dacă Botnari sau Cijicenco, avocatul lui Plahotniuc, ar merge acum în România ar putea beneficia de „mâncare pe gratis timp de mulţi ani din partea statului român”.