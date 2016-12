Mai multe localităţi din ţară vor rămâne astăzi fără lumină

12.12.2016 07:28

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 12 decembrie 2016, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 60/1, 60/2, 60/8 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Aeroport orăşelul 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 75/8, 75/22, 77/5, 77/6 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hârtoape, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. B. Lăutarul, Renaşterii, Stejarului, Toma Alimoş, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Toma Alimoş, Codrilor, Basarabilor, str şi str-la Balcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Puşkin 50 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Florica Niţă 2/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Pajurii 20/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 32, 34, str. Zimbrului 8, 8/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9; 10/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/52, 10/51, 10A, 10, 11 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani, or. Cricova:

str. A. Mateevici, Chişinăului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



7. Chişinău, sectorul Râşcani, s. Hulboaca:

str. V. Alecsandri, Sf. Vineri, M. Eminescu, M. Drăgan, C. Negruzzi, I. Canna, Ştefan cel Mare, 31 August - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Ave Maria, Bucovinei, Bujorilor, Chicago, Moldoviţa, Stejarilor, Victoriei, Stăuceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



9. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Ciapaev, M. Gorki, Pervomaiscaia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:30



10. Basarabeasca:

str. 28 iunie, Şcolinaia, Karl Marx, Kotovskii, Octeabriskaia, Vokzalnaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



11. Cahul:

s. Huluboaia, s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



12. Cantemir:

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



13. Comrat:

s. Congazcic: str. Cotovscogo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Călăraşi:

str. Florilor, Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam, P. Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Gavriil Muzicescu, M. Viteazul, Viilor, str-la 1, 2 Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Sipoteni: str. 27 August, 31 August, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Codrilor, Dacii, Mecanizatorilor, Prietenia, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



15. Căuşeni:

or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Căinari, Cărbunei str-la, Mioriţa, Negai, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Pervomaisc, s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



16. Ceadîr-Lunga

s. Joltai: str. Alexandru Puşkin, Carl Marx, Ciapaev, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Jdanov, Joltai, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Polevaia, Serghei Lazo, Suvorov, Sverdlov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



17. Cimişlia:

str. Ovidiu, Nicolae Iorga, Cimişlia, Cetatea Albă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



18. Criuleni:

s. Izbeşte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru 4 ore



19. Hînceşti:

s. Bobeica, s. Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru 4 ore

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:55

s. Cioara, s. Dancu, s. Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:10

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 18:30



20. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici , Alexandru Hâjdeu, Arborilor, Arţarilor, Aurel-David, Basarabia, Bucuriei, Căpriana, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chersăcelului, Chilia, Codru, Constantin Stamati, Crângului, Decebal, Doina, Dumbrava Roşie, Entuziaştilor, Frasinului, Fructelor, Gheorghe Asachi, Grădinilor, Ialoveni, Ialoveni str-la, Ismail, Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mugurel, Mugurel str-la, Nistru, Petru Movilă, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Sfânta Vineri, Spartak, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Tricolorul, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Valea Trandafirilor, Voluntarilor, Zarzăre Veniamin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

str. 27 August, Ştefan cel Mare, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Ialoveni, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Libertăţii, Ismail, Chişinău, Cetatea Alba, Basarabia, Bălţi, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str.27 August, Alexandru cel Bun, A. Hâjdău, Ştefan cel Mare, Chilia, Florilor, Hotinului, Ialoveni, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:40

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:10

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 13:50

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



21. Leova:

or. Iargara: str. Sfântul Dumitru, Mihai Eminescu, Cotovscogo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:30



22. Nisporeni:

str. Horelor, Luceafărul - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Ştefan cel Mare, Dacia, Creangă, Martirilor Afgan, Păcii, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Bursuc - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 15:15

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 15:30



23. Orhei:

s. Budăi, s. Step-Soci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Neculăieuca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



24. Străşeni:

s. Lozova: str. 24 August, 31 August 1989, 80 Divizia, Acad. I .Grosul, Alexandru Cel Bun, Biruinţa, Dealul Morilor, Dealul Ursului, Dimitrie Cantemir, Dumbrăviţa, G. Butnaru, G. Grosu, G. Posadov, Grigore Vieru, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, Mitropolit N. Vornicescu, Oanţă, Pahomi Constantin, Petru Rareş, Prieteniei, Satul Vechi, Staroseliscaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Grosu , Tineretului, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri, Vasile C. Butnaru, Viilor, Vornicescu Nistor, Zubova - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 15:15

s. Stejăreni - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 15:15



25. Ştefan Vodă:

s. Cioburciu: str. 1 Mai, Boris Glavan, Chirov, Ciapaev, Iurie Gagarin, Lenin, Lomachin, Maxim Gorki, Mihai Frunză - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Divizia, Alexandru Puşkin, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirov, Ciapaev, Ciugulina, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dneprodzerjinscaea, Dnestrovscaea, Fontannaea, Jila, Lesnaea, Lesnic, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Octeabriscaea, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnic, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Suvorov, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaea, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Leuntea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:30

s. Slobozia: str. Alexandru Puşkin, Ştefan cel Mare, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



26. Taraclia:

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



27. Teleneşti:

s. Mândreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare, puteţi suna la 022-43-11-11.