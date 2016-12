VIDEO

Zilele Filmului German la Chişinău: Cei interesaţi pot viziona filme de excepţie subtitrate în limbile română şi rusă

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.12.2016 21:31

Veste bună pentru cinefili. A fost dat startul Zilelor Filmului German, iar toţi cei interesaţi pot viziona filme germane contemporane, subtitrate în limbile română şi rusă. Evenimentul este găzduit pentru al şaptelea an de Cinematograful „Odeon", iar intrarea este liberă.



În acest an, cinefilii pot viziona filme artistice premiate la cele mai mari festivaluri din lume. Evenimentul a debutat cu o dramă artistică despre povestea unei adolescente de 14 ani, care se confruntă cu mai multe probleme caracteristice vârstei.



Printre spectatori au fost atât locuitori ai capitalei, cât şi cetăţeni germani.



Mâine, vor fi prezentate filmele „Aventurile lui Nelly", la ora 16:00, şi „Who I am - niciun sistem nu e sigur", la ora18:00.