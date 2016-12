Prezentatorul şi realizatorul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, Dumitru Mişin - laureat al premiilor TRIBUNA 2016; „Cel mai bun moderator al unei emisiuni politice în 2016”

Dumitru Mişin, prezentatorul şi realizatorul emisiunii „Ora Expertizei”, dar şi al dezbaterilor de la Jurnal TV în campania electorală pentru alegerile Preşedintelui, a devenit laureat al premiilor TRIBUNA 2016. El s-a învrednicit de premiul – „Cel mai bun moderator al unei emisiuni politice în 2016”.



„Este prima oară cînd iau un premiu pentru activitatea de moderator de talk-show. Sincer, am fost mirat cînd am aflat că am fost nominalizat, mai ales că la noi mai sunt talk-show-uri. Nu ştiu dacă e cel mai bun acela pe care îl am eu, dar e un semn că direcţia e bună. Este important pentru mine, pentru simplul fapt că munca mea devine vizibilă şi, în acelaşi timp, este o responsabilitate – pentru că asta mă obligă la mai mult”, a spus Dumitru Mişin.



Prezentatorul TV a primit tradiţionala statuetă în formă de tribună, executată la comanda specială a portalului nostru, o sticlă de vin TRIBUNA (anul roadei – 2016), romanul „Călătorind pe aripi de înger” de Igor Volniţchi, romanul „Timpul fricii noastre” de Cinghiz Abdullaev şi „Almanahul politic al Republicii Moldova” (ediţia 2015).