Interpreta Zinaida Bolboceanu, solidară cu Pasha Parfeni şi Cătălin Josan: „Conştiinţa nu mă lasă să particip la spectacolul „Potcoava de Aur”; Rămân cu demnitatea”

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook.com/Zinaida Bolboceanu 10.12.2016 11:47

Solidară cu Pasha Parfeni şi Cătălin Josan. Interpreta Zinaida Bolboceanu a anunţat că nu va participa la „Potcoava de Aur”, după ce cei doi cântăreţi au fost excluşi din concert din motive politice.



„SOLIDARITATE! AM HOTĂRÂT! NU acum! Ştiam de ieri, că aşa voi proceda, de cum am aflat despre excluderea lui Cătălin şi a lui Paşa din spectacol. Am mers cu inima frântă la repetiţie, dar am cântat cu mult drag alături de maestrul Nicolae Botgros, după care dumnealui a făcut şi o poză.( Vă rog frumos, domnul Nicolae,sa mi-o trimiteţi şi mie). N-am îndemnat acum pe nimeni şi nici nu sunt la curent dacă mai este cineva dintre colegii care va proceda sau poate a procedat de acum ca mine. Deci, nu sunt la curent şi nici nu mă interesează . CONŞTIINŢA NU MA LASĂ SĂ PARTICIP LA SPECTACOLUL “POTCOAVA DE AUR”. MULŢUMESC FRUMOS ORGANIZATORILOR SI MULT RESPECT! Lipsa mea nu va ştirbi cu nimic spectacolul …doar că eu pierd nişte clipe de fericire de a cânta însă …rămân cu demnitatea!!!”. a menţionat Zinaida Bolboceanu pe Facebook.



Amintim că interpreţii Cătălin Josan şi Pasha Parfeni au fost excluşi de pe lista interpreţilor care urmau să evolueze în cadrul concertului Potcoava de Aur. Artiştii au catalogat excluderea lor drept presiuni ale regimului. Anterior, Pasha Parfeni şi Cătălin Josan au fost excluşi şi de pe lista interpreţilor care au evoluat pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale de ziua Limbii Române.