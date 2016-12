VIDEO

Campania „Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!”: Ajută familia Breazu, care trăieşte fără electricitate în casă şi cu un venit de 800 de lei pe lună

Curentul electric poate fi un lux pentru unii, chiar şi în secolul 21. Deşi pare greu de crezut, dar în era tehnologiilor sunt oameni care trăiesc pe întuneric. Vorbim despre familia Ţurcan din satul Cimişeni, raionul Criuleni, alţi eroi ai campaniei „Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!". De sărbători, cei patru îşi doresc cel mai mult să fie lumină în casa şi în viaţa lor.



Gheorghiţă, de 12 ani, şi Alexandra, de nouă ani, poartă pe umeri povara unor griji mult prea mari pentru ei. Copilăria lor este plină de speranţe, visuri şi dorinţe. Ca în fiecare an, copiii îi trimit scrisori lui Moş Crăciun. Gheorghiţă nu cere telefoane sau tablete, ci un lucru poate banal pentru mulţi - lumină în casă.



Toţi patru membri ai familiei Ţurcan abia dacă încap în locuinţa neconectată la curent electric, care pare părăsită. Venitul lunar al familiei, o sumă de 800 de lei, le ajunge doar pentru a supravieţui. Tatăl copiilor suferă de reumatism, iar de cinci ani este practic imobilizat la pat, iar Natalia, soţia lui, a devenit pilonul familiei şi munceşte până la epuizare.



„Dacă stau mai târziu şi lucrez şi mai încarc păpuşoii seara, când e toamna, îmi mai dă adăugător, că eu nu pot lucra una singură pentru toţi ca să-i întreţin amu iarnă, mie mi-i foarte greu”, spune mama celor doi copii, Natalia Ţurcanu.



„Dacă aş avea eu sănătate, m-aş duce eu peste tot locul, nu s-ar duce Nataşa nicăieri, eu m-aş duce şi la lucru şi la sobranie şi peste tăt”, a adăugat soţul Nataliei, Gheorghe Ţurcanu.



Natalia Ţurcan spune că au fost multe zile când nu a avut ce să le pună pe masă copiilor, dar încearcă din răsputeri să le asigure minimul necesar. „Mă strădui să pun, să aibă copiii iaca cartoafi am luat nu vreu să îmblu prin mahalî cu doi copii să-i râdă toţi.”



În doi, drumul de la şcoală le pare mai scurt celor doi fraţi. Ei se ţin mereu de mână şi îşi poartă de grijă până ajung în pragul casei unde îi aşteaptă mama lor. N-au timp să ia prânzul, fiindcă trebuie să reuşească să-şi facă temele, până se lasă întunericul.



Pentru că tatăl lor este bolnav, lui Gheorghiţă îi revin responsabilităţile unui bărbat. El are grijă de casă, de curte şi, deşi este încă un copil, nu are timp de joacă.



„Mă duc de la biserică din clasa a doua, acolo este televizor, mai am posibilitatea să privesc, mai aduc capete de lumânări ca să ne folosim cu ele, ca să vedem cum să ne facem lecţiile. Vara o ajutăm pe mama să pună în harman, să smulgem buruianul, îi uşor vara, da iarna e mai greu, tre să tăiem lemne ca să încălzim apă să ne băim, ca să spele mama hainele, trebuie să facem focul mult ca să fie cald”, spune Gheorghiţă, băiatul familiei.



„Eu aş vrea cel mai mult să avem lumină şi televizor şi lemne de foc”, a mărturisit Alexandra, fiica de 9 ani a soţilor.



În ajun de Crăciun, familia Ţurcan speră ca lucrurile să se schimbe spre bine în viaţa lor. Împreună, le putem fi alături pentru ca aceste sărbători să fie într-adevăr magice, mai ales pentru cei doi micuţi care merită o copilărie fericită. Cei care vor să ofere ajutor sunt îndemnaţi să transfere bani pe contul indicat pe ecran sau să sune la numărul de telefon afişat. Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu!



