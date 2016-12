ZdG: „Mâncarea de milioane din grădiniţe”; Unii în arest, alţii livrează produse în continuare

Sursa: zdg.md 01.12.2016 14:19

Inter­cep­tă­ri­le tele­fo­ni­ce făcu­te publi­ce de Cen­trul Naţio­nal Anti­co­rup­ţie (CNA) abia după nouă luni de inves­ti­ga­ţie, deno­tă că pro­du­se ali­men­ta­re alte­ra­te sau de o cali­ta­te îndo­iel­ni­că, ar fi fost livra­te gră­di­ni­ţe­lor de către niş­te agen­ţi eco­no­mi­ci intra­ţi în câr­dă­şie cu anga­ja­ţii Direc­ţi­i­lor edu­ca­ţie, tine­ret şi sport (DETS). Până la acest moment au fost efec­tu­a­te 46 de per­che­zi­ţii, 23 de per­soa­ne au sta­tut de bănu­it, iar 17 din­tre aces­tea sunt pla­sa­te în arest. Potri­vit Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ţie (PA), este vor­ba de 11 func­ţio­na­ri publi­ci şi şase repre­zen­tan­ţi şi anga­ja­ţi ai agen­ţi­lor eco­no­mi­ci. Nume­le lor, ţinu­te în secret de către orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă, au ajuns în spa­ţi­ul public, deve­nind clar că niciun dem­ni­tar de rang îna­lt nu a avut de sufe­rit.



O cau­ză pena­lă pe fap­tul tru­că­rii lici­ta­ţi­i­lor a fost por­ni­tă în mar­tie curent de Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ţie, ulte­ri­or însă au fost des­chi­se încă 30 de cau­ze pena­le pen­tru depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, pen­tru tra­fic de influ­en­ţă, coru­pe­re acti­vă sau pasi­vă, potri­vit şefu­lui PA, Vio­rel Mora­ri. Sche­ma fun­cţio­na în felul urmă­tor: pen­tru sem­na­rea con­trac­te­lor de achi­zi­ţie, fac­to­rii de deci­zie ai dire­cţi­i­lor edu­ca­ţie se înţe­le­geau cu un grup de agenţi eco­no­mi­ci să majo­re­ze preţu­ri­le ofer­te­lor, ast­fel încât să ofer­te­le câşti­gă­toa­re să obţi­nă mai mul­ţi bani. În alt caz, prin înţe­le­ge­re pre­a­la­bi­lă, la lici­ta­ţie par­ti­ci­pau mai mulţi ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci, cu dife­ri­te ofer­te de preţ, dar care aveau ace­la­şi fon­da­tor. Pen­tru favo­ri­za­re, agenţii eco­no­mi­ci achi­tau fun­cţio­na­ri­lor publi­ci, lunar sau pen­tru fie­ca­re lici­ta­ţie în par­te, sume de până la 10 mii de lei.



Milioanele lui „Ghena”



În una din dis­cu­ţi­i­le inter­cep­ta­te de CNA apa­re nume­le unui oare­ca­re „Ghe­na”, care îşi îndeam­nă şofe­rul să ducă lotul de car­to­fi de proas­tă cali­ta­te, tra­ta­ţi cu sul­fat, la o gră­di­ni­ţă din sec­to­rul Buiu­ca­ni sau să-i mănân­ce sin­gur. Şofe­rul îi răs­pun­de că nu vrea să se otră­veas­că. Per­so­na­jul s-a dove­dit a fi omul de afa­ce­ri Ghen­a­die Nicori­ci, pla­sat în arest pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din capi­ta­lă, fiind învi­nu­it de com­pli­ci­ta­te pri­vind exce­sul de pute­re şi depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, sol­da­te cu urmă­ri gra­ve, dar şi de fals în docu­men­te con­ta­bi­le. Ghen­a­die Nicori­ci este fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­tor a trei SRL-uri: „Cri­nic Grup” SRL, al „Cor­da­com” SRL şi „Nika Nicori­ci” SRL. Cel din urmă este pri­ma afa­ce­re a lui Nicori­ci, fon­da­tă încă în 1995, aceas­ta însă nu figu­rea­ză în con­trac­te cu sta­tul. Cele­lal­te două fir­me, impli­ca­te în dosa­rul lici­ta­ţi­i­lor tru­ca­te, au sedi­ul în ace­laşi apar­ta­ment de pe str. Calea Ieşi­lor din capi­ta­lă, şi i-au adus zeci de mili­oa­ne­le de lei în ulti­mii ani. Atât „Cor­da­com” SRL, cât şi „Cri­nic Grup” SRL livrea­ză pro­du­se ali­men­ta­re insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ din Chi­şi­nău de mai bine de şap­te ani, potri­vit date­lor publi­ce, iar majo­ri­ta­tea con­trac­te­lor sunt înche­ia­te cu DETS Buiu­ca­ni şi DETS Râş­ca­ni.



În 2011 „Ghe­na” a obţi­nut con­trac­te cu DETS Buiu­ca­ni în valoa­re de pes­te 2,5 mil. de lei. În ulti­mii ani pro­du­se­le ali­men­ta­re ofe­ri­te de „Cor­da­com” ajung sta­bil, atât la gră­di­ni­ţe, cât şi la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic Coci­e­ri, Dubă­sa­ri, la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie din capi­ta­lă, la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui, Spi­ta­lul Cli­nic Muni­ci­pal nr.1, dar şi la pri­mă­ri­i­le din Stă­u­ce­ni şi Orhei. În 2015 SRL-ul lui Gne­na a livrat DETS Râş­ca­ni pro­du­se ali­men­ta­re în valoa­re de cir­ca 2,4 mil. de lei, în baza a patru con­trac­te, iar cu DETS Buiu­ca­ni a sem­nat două con­trac­te de 775 121 de lei.



De notat că de la înce­pu­tul anu­lui curent srl-ul nu a câşti­gat nicio lici­ta­ţie. În 2016, Ghen­a­die a livrat pro­du­se în gră­di­ni­ţe prin cea­lal­tă fir­mă a sa, „Cri­nic Grup” SRL, care a câşti­gat şase lici­ta­ţii, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor din Regis­trul de Stat al Achi­zi­ţi­i­lor Publi­ce. DETS Râş­ca­ni a sem­nat cu acest SRL cin­ci con­trac­te, două de bază şi trei de majo­ra­re a sume­lor, în valoa­re tota­lă de 2 647 890 de lei. DETS Buiu­ca­ni, un alt „cli­ent” fidel al fir­mei, a înche­iat patru con­trac­te, inclu­siv pen­tru aprovizionarea cu pro­du­se ali­men­ta­re eco­lo­gi­ce a insti­tu­ţi­i­lor pre­ş­co­la­re, de pes­te 2 mil. de lei.



Lumi­ni­ţa Nicori­ci, soţia omu­lui de afa­ce­ri, este inspec­to­ră prin­ci­pa­lă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal de Stat, muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău, func­ţie pe care o exer­ci­tă din octom­brie 2012, după ce, ante­ri­or a acti­vat ca inspec­to­ră prin­ci­pa­lă în cadrul Direc­ţi­ei Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a sect. Buiu­ca­ni. În decla­ra­ţia de venit pen­tru anul 2015, aceas­ta indi­că un venit sala­ri­al de cir­ca 77 de mii de lei, două apar­ta­men­te, dar şi şase auto­mo­bi­le, cin­ci din­tre care fami­lia Nicori­ci le-a achi­zi­ţio­nat în 2013, anul în care cele două SRL-uri câşti­gau cel puţin 20 de lici­ta­ţii. Tot­o­da­tă, în timp ce fir­me­le soţu­lui sem­nea­ză con­trac­te de zeci de mili­oa­ne de lei, Lumi­ni­ţa Nicori­ci indi­că veni­tu­ri din busi­ne­ss de numai 41 992 de lei în anul pre­ce­dent. Sume simi­la­re rapor­tea­ză aceas­ta şi între 2012-2014.



Monopolul lui „Lilian”



Cu man­da­te de arest pen­tru 30 şi, res­pec­tiv, 25 de zile s-au ales Lili­an Sofro­ne, admi­nis­tra­to­rul şi fon­da­to­rul „Lovis Angro” SRL, şi con­ta­bi­la Tatia­na Jigău. Un oare­ca­re Lili­an este amin­tit şi într-o dis­cu­ţie inter­cep­ta­tă de CNA. Per­so­na­jul urma să achi­te taxe ile­ga­le unui şef de Direc­ţie pen­tru tru­ca­rea lici­ta­ţi­i­lor şi desem­na­rea aces­tu­ia drept câşti­gă­tor. SRL-ul fon­dat în 2007 înce­pe să câşti­ge lici­ta­ţii abia în 2015, când sem­nea­ză 47 de con­trac­te cu o valoa­re de pes­te 4,5 mil. de lei. În anul curent însă, fir­ma sem­nea­ză nu mai puţin de 547 de con­trac­te cu sta­tul (!), în sumă de cir­ca 26 de mil. de lei (!), pen­tru livra­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re în şco­li, gră­di­ni­ţe, spi­ta­le, inter­na­te, azi­lu­ri pen­tru bătrâ­ni sau cen­tre de plasament de pe întreg teri­to­ri­ul ţării. Cu DETS Cen­tru şi DETS Râş­ca­ni, SRL-ul a sem­nat de la înce­pu­tul anu­lui nu mai puţin de 13 con­trac­te, din­tre care şase de bază şi şap­te adi­ţio­na­le, de pes­te 7,4 mil. de lei. Lili­an Sofro­ne figu­rea­ză drept fon­da­tor şi al între­prin­de­rii indi­vi­du­a­le care-i poar­tă nume­le, dar care nu par­ti­ci­pă la lici­ta­ţii. În schimb, Lili­an Sofro­ne şi Tatia­na Jigău apar în niş­te acte ale Ser­vi­ci­u­lui Fis­cal de Stat din 2012, drept pose­so­rii cheii publi­ce ai SC „Liso­fcom” SRL, fir­mă cu per­for­man­ţe de invi­di­at în dome­ni­ul lici­ta­ţi­i­lor, care îşi are sedi­ul pe ace­eaşi adre­să ca şi „Lovis Angro” SRL, dar care este admi­nis­tra­tă în pre­zent de către Ale­xan­dru Buga şi Octa­vi­an Dodi. Între 2011-2013, srl-ul a obţi­nut pes­te 900 de con­trac­te pen­tru apro­vi­zio­na­rea cu pro­du­se ali­men­ta­re a sute zeci de insti­tu­ţii de învă­ţământ, spi­ta­le, uni­tă­ţi mili­ta­re şi chiar a Gră­di­nii Zoo­lo­gi­ce din Chi­şi­nău. De ase­me­nea, „Liso­fcom” este şi unul din fur­ni­zo­rii de pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru Minis­te­rul Apă­ră­rii încă din 2011. Cu toa­te că fir­ma acti­vea­ză şi în pre­zent, aceas­ta nu mai câşti­gă lici­ta­ţii din 2013.



Fiica unei consiliere a ministrei Fusu, la CNA



Nata­lia şi Ser­ghei Bah­ci­van­ji ar fi alte două personaje care figu­rea­ză în lis­ta celor reţi­nu­ţi de CNA, lis­tă care nu a fost con­fir­ma­tă de auto­ri­tă­ţi. Cei doi ar fi pla­sa­ţi în arest pre­ven­tiv pen­tru 20 şi, res­pec­tiv, 30 de zile, fiind învi­nu­iţi de tra­fic de influenţă şi coru­pe­re pasi­vă. Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Jur­na­lis­ti­ce a scris că Nata­lia şi Ser­ghei Bah­ci­van­ji, anga­ja­ţi ai fir­mei „Sanex Comerţ” sunt fii­ca şi gine­re­le Tatia­nei Cebo­ta­ri, con­si­li­e­ra minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Cori­na Fusu. Ulte­ri­or, Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a venit cu o reac­ţie, decla­rând că „acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă a Tatia­na Cebo­ta­ri nu are nici o legă­tu­ră cu cea a fii­cei sale, iar Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei nu are tan­gen­ţă cu agen­ţii eco­no­mi­ci cer­ce­ta­ţi de CNA”.



Soci­e­ta­tea Comer­ci­a­lă „Sanex Comerţ” SRL, cu sedi­ul în satul Ale­xan­dro­v­ca, raio­nul Ialo­ve­ni, este admi­nis­tra­tă de Ste­pa­ni­da Gro­su. SRL-ul a livrat în 2016, numai gră­di­ni­ţe­lor din sec­toa­re­le Cen­tru, Bota­ni­ca şi Cio­ca­na, pro­du­se ali­men­ta­re în valoa­re de cir­ca 8 mil. de lei. În ace­laşi timp, fir­ma a sem­nat nu mai puţin de 250 de con­trac­te cu insti­tu­ţii de învă­ţământ sau spi­ta­le de pe întreg teri­to­ri­ul ţării.



O altă per­soa­nă reţi­nu­tă de CNA în dosa­rul lici­ta­ţi­i­lor tru­ca­re este Vio­rel Gala­şu, admi­nis­tra­tor al „Dra­ur Grup” SRL, fir­mă pe care a fondat-o în 2002. Potri­vit date­lor publi­ce, SRL-ul nu a câşti­gat lici­ta­ţii în ulti­mii trei ani. Între 2011-2013 însă, „Dra­ur Grup” a sem­nat aproape 30 de con­trac­te cu Direc­ţi­i­le edu­ca­ţie, tine­ret şi sport ale sec­toa­re­lor Cen­tru, Buiu­ca­ni şi Râş­ca­ni. Suma unor ast­fel de afa­ce­ri se ridi­că la pes­te 28 mil. de lei.



Unii în arest, alţii livrează produse în continuare



Deşi şeful dire­cţi­ei urmă­ri­re pena­lă a CNA, Bogdan Zum­brea­nu, a decla­rat într-o con­fe­rin­ţă de pre­să că în scan­da­lul lici­ta­ţi­i­lor tru­ca­te sunt impli­ca­ţi nouă agen­ţi eco­no­mi­ci, până la moment au fost reţi­nu­ţi şase anga­ja­ţi de la patru fur­ni­zo­ri de pro­du­se ali­men­ta­re. Mai mul­te fir­me care de ani buni livrea­ză la gră­di­ni­ţe­le din capi­ta­lă pro­du­se din car­ne, peş­te, legu­me sau fruc­te nu sunt vizaţi în anchetă.



Spre exem­plu, „Premium-Prod” SRL, des­pre care Zia­rul de Gar­dă a scris ante­ri­or că, deşi sem­na­se un con­tract, nu a livrat la timp pro­du­se ali­men­ta­re tabe­rei de vară „Poie­ni­ţa vese­lă” din Dăn­ce­ni, Ialo­ve­ni, este unul din­tre fur­ni­ză­rii de bază, con­trac­tat în ulti­mii cin­ci ani de DETS Bota­ni­ca. Firma din Ialo­ve­ni, fon­da­tă în 2011 de Tama­ra Batin, a câşti­gat în acest an cin­ci con­trac­te cu Direc­ţia Bota­ni­ca. Pe lân­gă pro­du­se­le ali­men­ta­re, SRL-ul a sem­nat două con­trac­te pen­tru livra­rea dez­in­fec­tan­ţi­lor şi pra­fu­lui de cură­ţat, dar şi a patu­ri­lor, în valoa­re de 988 800 de lei.



Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni a emis la 25 şi 26 noiem­brie man­da­te de arest pe nume­le a 11 funcţionari: şeful şi şeful-adjunct ai DETS Râş­ca­ni, şefa DETS Cio­ca­na, juris­tul DETS Bota­ni­ca, şefa DETS Cen­tru, contabilul-şef al DETS Râş­ca­ni, contabila-şefă la DETS Cen­tru, şeful Secţi­ei ali­men­ta­re a Minis­te­rul Apă­ră­rii, juris­ta DETS Buiu­ca­ni, şeful gru­pu­lui ali­men­tar DETS Buiu­ca­ni şi juris­tul Poli­cli­ni­cii din or. Hân­ceşti. Tot­o­da­tă, printr-o dis­po­zi­ţie a pri­ma­ru­lui gene­ral Dorin Chir­toa­că a fost dema­ra­tă o anche­tă inter­nă de ser­vi­ciu pen­tru a iden­ti­fi­ca toa­te per­soa­ne­le impli­ca­te, iar rapor­tul urmea­ză a fi făcut public la 16 decem­brie.



Între timp toţi şefii Direc­ţi­i­lor edu­ca­ţie, tine­ret şi sport din capi­ta­lă, inclu­siv şefa Direcţiei gene­ra­le, Tatia­na Nagnibeda-Tverdohleb, au fost sus­pen­daţi din func­ţie. Agen­ţia pen­tru Sigu­ran­ţa Ali­men­te­lor şi Cen­trul de Sănă­ta­te Publi­că au dema­rat con­troa­le ino­pi­na­te la toa­te insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău pen­tru a veri­fi­ca blo­cu­ri­le ali­men­ta­re şi depo­zi­te­le.