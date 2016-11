De astăzi liniile de microbuz 125, 175 şi 193 îşi schimbă itinerarele

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.12.2016 07:21

Începând cu 1 decembrie, se modifică itinerarele rutelor municipale de microbuz nr. 125, 175 şi 193. Decizia de modificare a rutelor de transport public a fost luată la solicitarea locuitorilor din oraşul Durleşti şi din sectorul Botanica al capitalei.



Astfel, itinerarul rutelor se modifică în modul următor:



Ruta nr. 125



Tur: în raza or. Durleşti - de pe str. Nicolae Testemiţanu pe str. Alexandru cel Bun, str. Livezilor, drumul de acces spre str. Nicolae Gribov, str. Nicolae Gribov şi în continuare pe traseul stabilit.



Retur: în raza or. Durleşti - de pe str. Nicolae Gribov pe drumul de acces spre str. Livezilor, str. Livezilor, str. Alexandru cel Bun şi str. Nicolae Testemiţanu



Ruta nr. 175



Tur: de pe str. Burebista pe str. Independenţei, bd. Traian, bd. Dacia, str. Bucureşti şi în continuare pe traseul stabilit.



Ruta nr. 193



Retur: în raza or. Chişinău - de pe str. Bucureşti pe str. Alexei Şciusev.