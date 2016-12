VIDEO

Activistul civic Andrei Donica nu îşi poate recupera rulotele sechestrate de poliţie

Sursa: jurnal.md Foto: captură Jurnal TV 01.12.2016 13:32

Activistul civic Andrei Donica, aflat sub control judiciar după ce l-a stropit cu o găleată cu lapte pe ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, nu îşi poate recupera rulotele sechestrate de poliţie. Vehiculele, care au fost avariate grav, se află pe teritoriul Regiei Autosalubritate. Deşi activistul civic avea permisiunea poliţiei să ridice rulotele, angajaţii întreprinderii municipale nu i-au permis să-şi recupereze bunurile. Contactat de Jurnal TV, ofiţerul de urmărire penală care se ocupă de cazul lui Donica a refuzat să facă declaraţii.



Angajaţii Regiei Autosalubritate i-au interzis lui Andrei Donica să-şi recupereze vehiculele, fără a oferi explicaţii. Contactat telefonic, ofiţerul de urmărire penală Dorin Graur, care se ocupă de acest caz, a refuzat să facă declaraţii. Întrebat de ce rulotele au ajuns în curtea Regiei Autosalubritate, el a spus că nu are timp să discute cu noi. Revoltat, Andrei Donica susţine că i-au fost încălcate drepturile.



Avocatul activistului spune că rulotele au fost sechestrate ilegal, iar depozitarea lor în curtea Regiei Autosalubritate ridică semne de întrebare.



Precizăm că Andrei Donica a primit mandat de arestare preventivă, după ce, pe 30 septembrie, l-a stropit cu o găleată cu lapte pe ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Ulterior, activistul civic a fost plasat sub control judiciar. Atunci, Donica a spus că şi-a manifestat nemulţumirea faţă de decizia guvernanţilor de a pune miliardul furat din bănci pe umerii cetăţenilor. Dacă va fi găsit vinovat pentru huliganism, el riscă până la trei ani de închisoare.