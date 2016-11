VIDEO

Campania „Hai să votăm”: Transport gratuit pentru a merge la alegeri

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.11.2016 09:45

Nu mai există nicio scuză pentru moldovenii care nu merg la vot din motiv că nu au cu ce se deplasa în localităţi. Mai mulţi internauţi au format un grup pe Facebook, prin care oferă servicii de transport celor care urmează să voteze pe 13 noiembrie în afara capitalei. În fiecare zi, vă vom oferi numele celor la care puteţi apela pentru asemenea servicii.



„Hai să votăm” este un grup lansat recent pe Facebook care a adunat în timp record peste trei mii de membri. Scopul este de a-i ajuta pe cei care locuiesc la Chişinău, dar sunt nevoiţi să voteze în alte localităţi să ajungă pe data de 13 noiembrie la destinaţie, gratuit. Dacă vă număraţi printre ei, sau dimpotrivă, dispuneţi de transport şi vreţi să faceţi un bine ţării, nu ezitaţi să vă înregistraţi.



„Pe 13 noiembrie plec în satul de baştină în raionul Nisporeni şi am trei locuri libere în maşină şi sunt dispus să iau trei persoane gratis şi să le aduc duminică înapoi după votare, după ce vor vota. Cei care doresc să plece în raionul Nisporeni, mă pot găsi pe Facebook, îmi spune Gheorghe Spânu”, a declarat membrul grupului „Hai să votăm”.



„Stând pe Facebook, am observat că cineva a făcut un grup care se numeşte hai la vot, am postat şi eu pe grup că pe data de 12 plec în raionul Floreşti, mai bine zis satul Cuhureştii de Sus, merg prin mai multe sate. Doritorii de a merge la vot, să-şi exprime votul pentru preşedinte, sunt rugaţi să îmi scrie în privat pe Facebook, sau să posteze în grupul hai la vot”, a spus membrul grupului „Hai să votăm”, Vladimir Berghii.