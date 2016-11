FOTO

Andrei Năstase, către diasporă: „Sunaţi-vă rudele, părinţii, vecinii, explicaţi-le că votul pentru Dodon înseamnă alte miliarde furate şi încă un an de libertate pentru tâlharii de la guvernare”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.11.2016 14:23

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a avut ieri o întâlnire cu moldovenii din Italia, a adresat un mesaj întregii diaspore. Andrei Năstase mulţumeşte pentru mobilizarea şi efortul depus şi vine cu un nou apel la mobilizare pentru turul II.



„Dragii noştri fraţi şi surori din diasporă, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu o parte din voi weekendul acesta la Padova, în Italia, şi m-am convins că sunteţi printre cei mai buni, mai înţelepţi şi mai deşteptaţi Oameni ai Moldovei. Încă o dată aţi demonstrat că vă pasă, că sunteţi cu dorul şi gândul la casă, la ţară, chiar dacă mulţi dintre voi v-aţi integrat în societăţi străine şi nu intenţionaţi să reveniţi la baştină. Încă o dată (a câta oară!), votul vostru a fost decisiv şi a înclinat balanţa în favoarea unui viitor demn al părinţilor şi copiilor rămaşi acasă”, spune Andrei Năstase.



Preşedintele Platformei DA afirmă că efortul şi mobilizarea diasporei este demnă de tot respectul. „Vă mulţumesc din suflet, în numele meu şi al tuturor celor care şi-au dat votul pentru unicul candidat antioligarhic, antisistem - Maia Sandu. Datorită vouă, inclusiv, mai avem o şansă să le arătăm celor de la guvernare şi candidatului lor susţinut din umbră - Dodon - cât de mult îi urâm, cât de mult îi vrem la puşcărie pentru tot răul pe care l-au făcut acestui popor minţit, furat, sărăcit şi batjocorit”, spune liderul DA.



„Şi de această dată guvernarea a încercat să vă împiedice să vă faceţi alegerea – nu a suplimentat numărul secţiilor de votare, nu a asigurat un număr suficient de buletine… Credeţi-mă că sacrificiul pe care l-aţi făcut, venind de la sute de kilometri, aşteptând în rânduri imense pentru a vota, i-a pus pe jar pe cei de la guvernare. Au înţeles că nu e de glumit cu forţa poporului, că jocul lor murdar nu mai trece, iar crimele vor fi pedepsite”, se spune în mesajul lui Andrei Năstase.



Totodată, liderul Platformei DA aminteşte de alegerile prezidenţiale din România, acum doi ani. „Vă rog să vă întoarceţi puţin în trecut, nu mai departe de 2 ani în urmă. Atunci, prietenul lui Plahotniuc de la Bucureşti, pe al său nume Victor Ponta, a utilizat aceeaşi strategie, încercând să împiedice diaspora deşteptată să voteze pentru contracandidatul său. Românii au stat şi câte 6-7 ore la coadă, în frig, pe ploi şi ninsori, dar în acele ore au luat telefoanele şi au sunat acasă. Au povestit despre calvarul prin care trec şi le-au cerut celor dragi să facă, de acasă, dreptate pentru ei. Astfel, Klaus Iohannis a devenit preşedinte”, declară Andrei Năstase.



„Dragii noştri! Vă rog să ne mobilizăm încă o dată, să le deschidem ochii şi celor de acasă care încă mai cred minciunilor spuse la televiziunile plahotniucului şi dodonului. Sunaţi-vă rudele, părinţii, vecinii, explicaţi-le că un vot dat lui Dodon înseamnă încă o zi de hoţie, încă un an de libertate pentru tâlharii de la guvernare, încă alte miliarde furate din buzunarul oamenilor. Cuvântul vostru face mai mult decât toată propaganda holdingului. Am toată încrederea în voi, oameni cu demnitate, conştiinţă şi caracter. Pe 13 noiembrie, #maiavemoşansă!”, conchide liderul mişcării protestatare din Republica Moldova.