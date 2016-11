Moldovenii din diasporă, despre turul II al alegerilor prezidenţiale: Este cea mai mare mobilizare din online

VIDEO

Turul doi al alegerilor prezidenţiale, care va avea loc pe 13 noiembrie, se apropie cu paşi repezi. Mai mulţi moldoveni stabiliţi peste hotare au iniţiat campania „Adoptă un vot”, care le oferă şansa conaţionalilor noştri să voteze la sute de kilometri depărtare, fiind asiguraţi cu cazare şi mâncare.



Una dintre iniţiatoarele grupului „Adoptă un vot”, Oxana Greadcenco, stabilită în Olanda, a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA despre această iniţiativă. „Ideea a apărut imediat după turul I al alegerilor, atunci când am văzut că s-au format cozi în mai multe oraşe din Europa şi Canada, ne-am gândit că trebuie să vină să voteze şi cei din oraşele din împrejurimi. Pentru că distanţele sunt relativ mari de la o secţie la alta, era nevoie neapărat de un mecanism care să ajute moldovenii. Atunci când parcurgi sute de kilometri, nu reuşeşti să ajungi acasă în aceeaşi zi, în acest fel, mulţi moldoveni şi-au propus un pat din casa lor pentru a găzdui alţi conaţionali”, afirmă aceasta.



Potrivit administratoarei paginii „Adoptă un vot”, aşteptările de la campania online au fost depăşite cu mult. „Aşteptările noastre nu au fost atât de mari, am fost foarte uimiţi când am văzut că oamenii se mobilizează atât de tare. Sunt deja peste 24 de mii de membri, iar numărul oamenilor care aderă este în continuă creştere. Deja am văzut sute de mesaje în care moldovenii spun că şi-au găsit cazare în noaptea alegerilor. Sunt sute de mesaje cu oameni care şi-au pus la dispoziţie maşina lor. Pentru mine, cel puţin, este absolut uimitor. Nu am văzut o mobilizare atât de mare în online-ul moldovenesc.



De obicei, noi ne mobilizăm foarte activ post-eveniment, dar niciodată nu am văzut ca înainte de eveniment să se adune atâţia oameni şi mai ales că nu sunt oameni virtuali, ci oameni reali, care sunt dispuşi să-şi împartă maşina lor cu alţii. Este un ajutor real, care depăşeşte limitele online-ului. Sperăm că această mobilizare să se simtă în cifre atunci când va fi prezenţa la vot”, punctează Oxana Greadcenco.