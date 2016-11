Maia Sandu şi Andrei Năstase au avut o întâlnire cu veteranii de război

Avem nevoie de instituţii puternice care să facă ordine în ţară, iar acest lucru poate fi realizat doar dacă la conducere nu vor accede persoane corupte. Este mesajul transmis veteranilor de război de către candidatul unic la prezidenţiale Maia Sandu. Şi liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, le-a mulţumit că au fost alături la numeroasele proteste şi au militat pentru ca şeful statului să fie ales de popor. Veteranii s-au arătat convinşi că Moldova mai are o şansă, iar în turul doi vor demonstra că valorile democratice pentru care au luptat vor fi păstrate.



„Noi avem nevoie de instituţii puternice care să ne apere, asta înseamnă şi SIS, şi armată naţională şi minister de interne. Aceste instituţii o să fie slabe atâta timp cât o să existe corupţi care se vând. Noi contăm pe dumneavoastră, care sunteţi o armată de oameni foarte activi civic, aţi dat dovadă de acest lucru de-a lungul timpului, dumneavoastră ştiţi mai bine cum să-i convingem pe oameni şi eu vreau să vă rog să faceţi acest lucru în următoarele zile, care au rămas. Vreau să vă mulţumesc tare mult pentru că sunteţi aici şi vreau să vă asigur că toate lucrurile pe care optaţi dumneavoastră eu o să contribui la îndeplinirea lor, dar trebuie să facem acum un efort comun pentru ca să facem aceste obiective realizabile”, a declarat liderul PAS, Maia Sandu.



„Mă bucur că alături de noi sunt veteranii. Vă mulţumesc pentru că aţi fost lângă noi atunci când am protestat. Pe data de 30 octombrie am demonstrat că putem, că suntem în stare, că ceea ce facem este un lucru bun şi participarea la alegerile prezidenţiale cu un singur candidat este ceea ce a dat peste cap calculele şi schemele acestei guvernări care îşi bate joc pur şi simplu de ţară, de noi, de copiii noştri, de părinţii noştri. Astăzi ceea ce ne leagă este angajamentul faţă de această ţară”, a spus liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.

Veteranii de război sunt convinşi că fiecare cetăţean cu drept de vot trebuie să participe la alegeri.