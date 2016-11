Consiliul de Observatori al TRM are un nou preşedinte

Consiliul de Observatori (CO) al IPNA „Teleradio-Moldova” are un nou preşedinte. Acesta este Nicolae Spătaru, care până acum era membru de rând al CO, şi care a fost ales cu votul a cinci membri ai Consiliului din cei şase prezenţi la şedinţa de astăzi, 4 noiembrie.



Nicolae Spătaru este scriitor. S-a născut în 1961, în satul Hîrbova, Ţinutul Herţa din Ucraina. În 1983 a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii de Stat din Cernăuţi. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din România. În 1993 a fost distins cu Premiul pentru debut al Salonului Internaţional de Carte din Chişinău.



Funcţia de preşedinte al CO a rămas vacantă după ce mandatul Doinei Deleu a expirat la 19 octombrie. CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este format din nouă membri. În prezent, acesta activează cu şase membri. Parlamentul urmează să aprobe numirea a încă trei membri, după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat candidaturile a şase persoane.



CO este organul de conducere al Companiei „Teleradio-Moldova” şi poate numi în funcţie sau demite conducerea instituţiei.