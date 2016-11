VIDEO

Lilu: „Nu fiţi indiferenţi - ieşiţi la vot! Nu mai lăsaţi pe alţii să decidă pentru voi” // Campania de mobilizare „Fiţi eroi în turul II”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.11.2016 15:23

Mai mulţi oameni de artă, prezentatori, muzicieni şi jurnalişti participă la campania „Fiţi eroi în turul II”. Fruntaşii campaniei motivează alegătorii să iasă pe 13 noiembrie la votare şi să-şi exercite dreptul constituţional. Una dintre protagoniste este şi prezentatoare Lilu, care spune că, de fiecare dată, a mers la alegeri şi a făcut-o, pentru că vrea să-şi decidă viitorul.



„Ţin minte ziua de 6 martie 2005. Atunci, cu doar câteva luni în urmă, mi-am împlinit majoratul şi eram mândră că o să merg la votare. Dis-de-dimineaţă, împreună cu mama şi cu tata la braţ, am plecat la Casa de Cultură pentru a-mi vota viitorul. Şi am făcut-o de fiecare dată când am avut ocazia, pentru că eu vreau să decid ce fac cu viaţa mea. Nu fiţi indiferenţi, ieşiţi la vot, nu mai lăsaţi pe alţii să decidă pentru voi, pentru că viaţa voastră depinde doar de voi. Ieşiţi la vot”, a declarat prezentatoarea Lilu.



Campania naţională „Fiţi eroi în turul II" este realizată de Jurnal TV, cu scopul de a mobiliza oamenii să participe la turul II al alegerilor prezidenţiale, pe 13 noiembrie.