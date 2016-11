Institutul Oncologic are un director nou, ales în condiţii obscure; Academician: „Nu are nicio legătură cu oncologia, e protejată de un cuib mafiotic, iar concursul a fost o farsă!”

Fosta ministră a Sănătăţii în perioada guvernării comuniste, Larisa Catrinici, tot ea fostă consilieră municipală pe listele PSRM, este noul director al Institutului Oncologic. Aceasta a fost numită astăzi de către Comisia de concurs.„În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Institutul Oncologic, învingător al concursului a fost desemnat dna Larisa Catrinici”, se spune într-o declaraţie scurtă publicată pe site-ul ministerului Academicianul Ion Mereuţă, şeful catedrei Oncologie, Hematologie şi Radioterapie USMF „N. Testemiţanu”, şeful clinicii Mamologie de la Institutul Oncologic, chirurg mamolog şi profesor universitar, care a candidat la aceeaşi funcţie, afirmă însă că tot concursul a fost o farsă şi că Larisa Catrinici a fost numită în funcţie strict pe criterii de protecţionism.„A fost un concurs de farsă, bazat pe favoritism şi protecţionism. Doamna ministru (Ruxanda Glavan, n.r.) a declarat în urmă cu un an că ea o va pune pe dna Catrinici, indiferent de situaţie. Asta a şi făcut. Directorul Institutului Oncologic trebuie să aibă competenţă în oncologie. Eu sunt şef de Catedră de Oncologie, director de clinică universitară, am susţinut teza în oncologie. Managerul trebuie să aibă o competenţă în specialitate, dar dumneaei este terapeut, medic de familie. Ce atribuţii are cu oncologia?”, a declarat Ion Mereuţă pentru Jurnal.md.Mai mult, academicianul a atacat decizia în judecată, cerând anularea rezultatelor. „S-a comis fals în acte publice, au schimbat regulamentul, s-au încălcat prevederile legale. E protejată de un cuib mafiotic. Vedem ce va spune judecata mai departe”, a mai spus academicianul Mereuţă.De menţionat că, din start, concursul a fost învăluit în ceaţă, desfăşurându-se în condiţii neclare, cu abateri şi într-un vid informaţional. Acest lucru a fost confirmat şi de Centrul Anticorupţie care, într-o scrisoare oficială adresată ministrei de profil, Ruxanda Glavan, menţionează expres că, la stabilirea criteriilor de evaluare a candidaţilor, au fost comise grave erori.În special, este vorba despre calificarea profesională a candidatului care trebuie să deţină nu doar o experienţă de manager, ci şi în domeniul specific al oncologiei. Totodată, CNA a atras atenţia autorităţilor că, potrivit legii, viitorul şef de la Oncologie trebuie să deţină grad ştiinţific. Respectiv, acest criteriu urma să fie inclus în condiţiile de concurs. Reeevaluarea criteriilor a fost solicitată şi de comunitatea ştiinţifică.În ciuda acestui aspect, Larisa Catrinici a fost desemnată director deşi nu deţine nici grad ştiinţific, nici nu are specializare în oncologie. Mai mult, Catrinici se află şi într-un vădit conflict de interese, în situaţia în care interimatul şefiei la Institutul Oncologic a fost deţinut de fratele ei, Sergiu Stepa.Contactată în repetate rânduri să comenteze situaţia, Larisa Catrinici nu a răspuns la telefon. Nici conducerea Ministerului Sănătăţii nu a fost de găsit, iar consilierul pentru relaţii cu publicul, Stela Cheptene, a declarat că nu ţine de competenţa ei să comenteze acuzaţiile.