Concurs cu interese: O socialistă fără grad ştiinţific, fostă ministră comunistă, ţinteşte la şefia Institutului Oncologic, al cărui interimat este asigurat de fratele ei

Sursa: jurnal.md Foto: onco.md 28.11.2016 12:28

Concurs controversat la şefia Institutului Oncologic. Astăzi la Ministerul Sănătăţii are loc concursul pentru selectarea directorului Institutului Oncologic. Asta după ce a fost amânat în luna octombrie din cauza suspiciunilor care planau în jurul acestui concurs. Şi de această dată însă competiţia are loc în condiţii neclare, cu abateri şi într-un vid informaţional.



Acest lucru este confirmat şi de Centrul Anticorupţie care, într-o scrisoare oficială adresată ministrei de profil, Ruxanda Glavan, menţionează expres că, la stabilirea criteriilor de evaluare a candidaţilor, au fost comise grave erori.



În special, este vorba despre calificarea profesională a candidatului care trebuie să deţină nu numai o experienţă de manager, dar şi în domeniul specific al oncologiei. Totodată, CNA atrage atenţia autorităţilor că, potrivit legii, viitorul şef de la Oncologie trebuie să deţină grad ştiinţific.



Respectiv, acest criteriu urmează să fie inclus în condiţiile de concurs. Revederea criteriilor a fost solicitată şi de comunitatea ştiinţifică.



În ciuda acestui aspect, unul dintre cei doi candidaţi la funcţia de director al Institutului Oncologic este Larisa Catrinici, fostă ministră a Sănătăţii în perioada comunistă.



Catrinici se află însă într-un conflict de interese vădit, în situaţia în care directorul interimar al Institutului Oncologic este chiar fratele ei, Sergiu Stepa. De menţionat că Larisa Catrinici este în prezent director medical la un centru privat medical, dar şi consilier municipal pe listele Partidului Socialiştilor.



Al doilea candidat la concurs este academicianul Ion Mereuţă, şeful catedrei Oncologie, Hematologie şi radioterapie USMF „N. Testemiţanu”, şeful clinicii mamologie de la Institutul Oncologic, chirurg mamolog, profesor universitar, care a şi sesizat CNA-ul că Larisa Catrinici nu are grad ştiinţific şi calificare profesională.