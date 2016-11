Autorii emisiunii Ora de Ras, Constantin Cheianu şi Anatol Durbală, şi-au prezentat scuze publice pentru subiectul despre tragedia în care şi-a pierdut viaţa un pompier

28.11.2016

Autorii emisiunii Ora de Ras, Constantin Cheianu şi Anatol Durbală, şi-au prezentat scuze publice faţă de familia şi rudele pompierului decedat în incendiul de acum câteva săptămâni de la Ciocana, după ce subiectul prezentat în cadrul emisiunii a starnit valuri de reacţii negative în societate, iar pompierii au organizat un protest în faţa Jurnal TV.



„Începem această emisiune cu nişte scuze. În Ora de Ras de duminica trecută am prezentat un subiect care a dezamăgit, a supărat mai multă lume. Vorbesc despre acel fragment din emisiune în care ne-am referit la incendiul de la Ciocana în care şi-a pierdut viaţa un pompier. Nu o să povestesc ce ne-am propus noi în acel subiect, deja asta nu mai contează. După ce o bună parte a telespectatorilor a respins abordarea noastră, o să vă spun câteva lucruri. Facem această emisiune de aproape şapte ani, perioadă în care am arătat cât de vinovată este actuala guvernare faţă de cetăţenii săi, faţă de noi toţi. Am criticat acest regim prin mijloace de satiră cu duritate, cu violenţă. Am încercat şi încercăm mereu să abordăm altfel lucrurile, să nu ne repetăm. Dar în ciuda acestor şapte ani de satiră, sistemul nu a devenit nici mai democratic, nici mai civilizat, nici mai uman. Şi când loveşti de ani de zile într-un fenomen urât şi fenomenul acela nu se schimbă, se întâmplă să-ţi pierzi răbdarea şi stăpânirea. Şi în dorinţa noastră de a lovi şi mai tare, şi mai dureros, loviturile tale pot ajunge uneori mai departe decât ţi-ai fi dorit. Probabil asta ni s-a întâmplat în emisiunea trecută, nu am ştiut să ne controlăm indignarea faţă de un regim inuman şi faţă de un personaj criminal şi indignarea aceasta a lovit acolo unde probabil nu avea dreptul să lovească. Am greşit. Mai trebuie să vă spun că nu ne-am hotărât uşor să facem acest subiect. Am avut multe dubii, multe discuţii în echipă. Colegii mei nu au fost de acord să-l facem”, a spus Constantin Cheianu la începutul emisiunii.



Totodată, jurnalistul le-a cerut scuze ţi colegilor, care au fost supuşi unor critici dure săptămâna trecută: „Le datorez scuze colegilor mei, care au trebuit să suporte zilele astea vorbe urâte, grele, murdare pe care ei chiar nu le-au meritat. Totodată, îmi prezint scuzele mele faţă de familia pompierului decedat, faţă de colegii săi şi faţă de toţi acei pe care i-a şocat şi insultat subiectul nostru.



Şi prezentatorul Anatol Durbală a ţinut să adreseze scuze celor care l-au cunoscut pe pompierul Ivan Nagailîc, decedat în incendiu.



„Dincolo de toate, rămânem o echipă la bine şi la greu. Şi acum când am greşit, trebuie să avem curajul şi inteligenţa să recunoaştem acest lucru. Mă adresez şi eu, în primul rând, familiei, rudelor, pompierilor, celor care muncesc zi de zi care-şi riscă viaţa, toţi acei oameni sinceri, muncitori care s-au simţit ofensaţi şi jigniţi de subiectul nostru. Vă rog să mă iertaţi”, a declarat Anatol Durbală.