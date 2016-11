VIDEO

Cei mai buni tineri cercetători din capitală, premiaţi; Aceştia au obţinut performanţe deosebite în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.11.2016 22:06

Cei mai buni tineri cercetători din capitală, care nu au împlinit încă vârsta de 35 de ani, au fost premiaţi de municipalitate. Vorbim despre 11 cercetători, care au obţinut pe parcursul acestui an performanţe în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor. Deşi spun că nu sunt remuneraţi suficient, problema salariului nu i-a descurajat să rămână acasă şi să creeze adevărate lucrări ştiinţifice.



Dumitru Untilă are 28 de ani şi este coautorul a peste 80 de lucrări ştiinţifice în domeniul fizicii. În cei zece ani de activitate, tânărul susţine că a întâmpinat numeroase probleme atât financiare, cât şi de alt ordin. Cu toate acestea, Dumitru spune că munca sa merită tot efortul.

Şi alţi tineri cercetători ştiinţifici susţin că întâmpină zilnic probleme, dar luptă în continuare pentru a obţine performanţe în domeniile pe care le reprezintă aici, acasă.



Celor 11 învingători le-a fost înmânată câte o diplomă şi premii băneşti în valoare de 10.000 de lei. Concursul pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, a fost iniţiat în anul 1996 şi are drept obiectiv stimularea şi promovarea potenţialului intelectual-artistic al tinerilor. Până în prezent, de acest premiu s-au învrednicit peste două mii de tineri.