Atac grosolan asupra Jurnal TV; „Se urmăreşte închiderea de urgenţă a televiziunii; Plahotniuc înţelege foarte bine că de la această cetate a adevărului i se va trage sfârşitul”

Un nou atac orchestrat împotriva postului de televiziune Jurnal TV. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat ieri o sancţiune care ar putea fi urmată de sistarea emisiei pe timp de o zi, iar ulterior de retragerea licenţei. Şi asta pentru că membrii CCA au decis că Jurnal TV nu a procedat corect în campania electorală, difuzând mai multe materiale despre Maia Sandu şi mai puţine despre Igor Dodon.



Ipocrizia atacului realizat cu mâinile CCA constă în faptul că membrii consiliului au închis ochii la aceleaşi aspecte în privinţa altor posturi TV. Cel mai grav însă e că această instituţie care trebuie să fie arbitru în audiovizual a cruţat Prime. Televiziunea care aparţine oligarhului Vladimir Plahotnicu l-a promovat masiv în campanie mai întâi pe candidatul PD, atacând dur liderii frontului antioligarhic, apoi l-a promovat practic deschis pe Dodon.



Membrii CCA au închis ochii şi la faptul că anume Prime a difuzat ştirea falsă despre cei 30 de mii de sirieni care ar fi venit în Moldova, dacă alegerile erau câştigate de Maia Sandu. Or anume această minciună a fost una dintre tacticile murdare aplicate de guvernare care au influenţat considerabil rezultatele alegerilor, spun experţii.



CCA şi-a demostrat slugărnicia când s-a făcut că „pedepseşte” Prime fără să se atingă de volumul de publicitate difuzat de acest post TV. Specialiştii de media spun că instituţia ar fi trebuit să intervină în toiul campaniei electorale, atunci când Prime încasa câte 4 mii de euro pe minut pentru publicitatea electorală.



Decizia CCA în privinţa Jurnal TV este criticată dur de jurnalişti notorii, experţi de media şi reprezentanţi ai societăţii civile.



Vasile Butnaru, director Europa Liberă: „Nu înţeleg pentru ce este judecat Jurnal TV. E foarte vulnerabilă această decizie a CCA cu raportul 46% la 54%. Politica editorială se analizează de la buna credinţă, de la deontologia jurnalistică, nu de la secundele cronometrate de nişte studenţi. Aş fi vrut ca aceste lucruri să fie discutate în plină campanie, nu acum când a plecat trenul. Atunci CCA trebuia să se convoace de urgenţă, când a apărut porcăria ceea cu sirienii, dar ei acum spun că a fost inovensivă. Cine poate să ştie dacă a fost sau nu. CCA i-a sancţionat pe toţi laolaltă, dar în acelaşi timp Prime, care culege cel mai multe beneficii publicitare, e lăsat la o parte pentru că a greşit doar o singură dată, apoi nu a mai greşit. Dacă acest caz ajunge la CEDO, este unul pierdant. S-a aprins becul roşu. S-a aplicat această măsură de pedeapsă incomensurabilă, iar acum dacă este un singur cartuş – retragerea licenţei, este periculos. A ieşit CCA cu vreun raport despre cei care au spus despre sirieni şi despre Maia Sandu răstignită pentru că nu e măritată? Nu. În alte campanii cineva va crede că totul se poate pentru obţinerea scopului”.



Alina Radu, director al Ziarului de Gardă: „Decizia CCA este un distorsionată. Prin aceste sancţiuni, unele posturi au fost favorizate, iar altele au fost defavorizate. Nu cred că trebuie de pus pe un cântar favorizarea unui candidat şi calomnierea, lansarea de minciuni despre alt candidat. Aceste două lucruri nu sunt într-un echilibru şi nu sunt nici comparabile. Posturile TV care aparţin prim-vicepreşedintelui PD au făcut abuz de ambele, favorizând un candidat şi defavorizând prin calomnie, ştiri mincinoase alt candidat. Prime chiar şi-a retras o ştire pentru că singuri şi-au dat seama că nu o mai pot ţine pe site. Nu poate fi acceptat un asemenea comportament din partea CCA. Este nevoie ca societatea civilă să-şi facă vocea auzită şi să protesteze. Organizaţiile media au cerut încă săptămâna trecută CCA-ului să-şi dea demisia pentru că a monitorizat neadecvat posturile TV în această campanie electorală şi şi-au manifestat loialitatea faţă de unele posturi TV. Trebuie să le dăm de înţeles că modul în care conduc această instituţie nu este corect”.



Preşedintele Asociaţiei Apollo, Vasile Năstase: „CCA nu mai este doar o bâtă politică a PD, dar demonstrează o totală obiedienţă faţă de holdingul lui Plahotniuc. Pe de o parte, CCA reprezintă paznicul televiziunilor teroriste ale lui Plahotniuc. Celor care au comis nişte crime uriaşe, de falsificare, de manipulare, cu cei 30 de mii de sirieni, li se aplică o amendă de 5400 de lei. Dar Jurnal TV pentru că a spus adevărul este sancţionat. Prime nu poate fi sancţionat, pentru că la ei un minut costă 2 mii de dolari. Pe de altă parte, lucrurile sunt foarte serioase. Aceşti indivizi se războiesc cu Jurnal TV care, în această campanie electorală şi în ultimii şapte ani, a deconspirat toată mafia criminală a lui Plahotniuc şi a dat dovadă de credibilitate populaţiei. Acest post aşa cum este el, mai fără acoperire naţională, mai mic în raport cu banii holdingului, este mult mai credibil şi bate toate mijloacele ale lui Plahotniuc, Dodon şi toţi ceilalţi luaţi împreună. Asta este marea preocupare a lor, de asta se tem şi acum încep represiunile împotriva Jurnal TV. Trebuie să fim foarte atenţi că începând de azi ei pot să meargă mai departe, inclusiv până la retragerea licenţei. Această decizie trebuie atacată în instanţă, chiar dacă ştim că justiţia e ţinută captivă de Plahotniuc. Trebuie de trecut toate procedurile interne şi de ajuns la CEDO. Sunt singur că oamenii de acolo vor face dreptate Jurnal TV. Pentru Plahotniuc, Jurnal TV este ultimul bastion al democraţiei din RM. El înţelege foarte bine că de la această cetate a adevărului i se va trage sfârşitul”.



Jurnalista Natalia Morari, realizatoarea emisiunii „Interpol” de la TV7: „În paralel cu moninorizările CCA, Centrul Independent de Jurnalism şi Asociaţia Presei Independente de asemenea au monitorizat campania electorală. La sfârşitul raportului, reprezentanţii acestor asociaţii au cerut demisia in corpore a CCA. Ceea ce mi se pare periculos în cazul Jurnal TV este faptul că următoarea etapă, sancţiunea care urmează să fie aplicată este retragerea licenţei. Eu ca jurnalist mă întreb dacă nu spre aceasta se merge. Suspendarea pe trei zile a publicităţii este extrem de grav pentru un post TV încearcă să supravieţuiească în condiţiile unei pieţe monopolizate. Pentru posturile holdingului nu este periculos să piardă publicitatea pentru trei zile sau chiar pentru o lună. Retregerea licenţei este însă linia roşie la care sper să nu se ajungă”.



Jurnalistul Ion Terguţă, director al Reprezentanţei Naţionale a RM a TRCI „MIR”: „De ce CCA a aşteptat sfârşitul campaniei electorale pentru a pune la respect posturile TV? Dacă era un lucru atât de grav, de ce nu s-a sancţionat atunci, în campania electorală. Atunci era important să ia o asemenea decizie, acum nu mai serveşte nimănui. Şi e una să sancţionezi un post TV care ia pentru publicitate şi să nu încaseze trei zile şi alta e ca acum, după ce şi-a umplut toate buzunarele să-l penalizezi acum când nu mai are nicio importanţă. CCA nu a fost corect în această situaţie, trebuia să ia decizia la momentul oportun, acum e foarte târziu”.



Valentin Dolganiuc, reprezentant al Platformei Civice DA: „CCA a fost părtinitor mai ales în ultimii ani când au început să apară un şir de posturi TV. A fost părtinitor cu un singur proprietar media, cel care trage sforile, care dictează de fapt. M-am uitat la comportamentul membrilor CCA. Ei au citit ce li s-a pus pe masă. Aceasta nu este decizia lor persoanală. Sunt oameni care direct sunt subordonaţi. Ei ignoră total legislaţia. Acest raport 54 la 46% este ridicol. În condiţiile în care zece posturi TV dau o ştire despre Dodon, ca să egalezi trebuie să dai o ştire de zece ori. Cea mai mare crimă care s-a făcut şi care a influenţat direct rezultatele alegerilor a fost dezinformarea, ştirile false. Nicio instituţie de stat, PG, MAI etc, nu au luat atitudine. CCA trebuia să ia în primul rând atitudine. Aceste ştiri false îndreptate împotriva Maiei Sandu au dus la acest rezultat. De ce nicio instituţie de stat nu a reacţionat atunci când biserica s-a implicat în campania electorală, cine a fost penalizat? În raport cu Jurnal TV, această decizie este cu bătaie lungă. Este o etapă, apoi vor mai urma. Jurnal TV este o televiziune a dreptăţii şi adevărului, dar lor le trebuie să fie întuneric şi minciună”.



Jurnalistul Vitalie Ciobanu: „Sunt nedumerit de sancţiunile CCA. Nu ştiu de ce nu s-au sesizat în toiul campaniei electorale, între cele două tururi bunaoară când televiziunile holdingului PD au abundat de ştiri negative, calomnioase la adresa Maiei Sandu. Era un dezechlibru vădit şi mai ales o pornire de rea credinţă care m-a şocat. Mă gândeam ce e în minte acestor jurnalişti care redactează asemenea ştiri şi le dau pe post. Este încălcată deontologia profesională a jurnalistului. Că CCA şi CEC sunt ghidaţi politic nu ne mai miră. Nu înţeleg logica puterii actuale. Dacă vorbeşte în discuţiile cu Occidentul că este singurul garant al cursului pro-UE, cum îl menţin dacă recurge la metodele regimului Voronin? Ne amintim, Jurnal de Chişinău a avut mult de suferit de pe urma regimului Voronin. Jurnaliştii erau vânaţi în stradă, erau închişi. Ce vrea această guvernare pretins-europeană? Reluarea practicilor comuniste? Aşa crede că va primi traşnele de la FMI care pentru prima dată în discuţiile cu RM a vorbit despre valorile democratice, nu doar de indicii economici. Noi intelectualii trebuie să spunem asta cu voce tare”.



Petru Macovei, director executiv al API: „CCA nu se ocupă de reglementarea domeniului ci, mai curând, oferă protecţie pentru anumiţi radiodifuzori. Decizia prin care Jurnal TV şi alte televiziuni au fost sancţionate, iar un alt post Prime, postul care a difuzat acea minciună cu 30 de mii de sirieni, cu acoperire naţională şi care a manipulat opinia publică într-un hal fără de hal, nu a fost sancţionat, mi se pare că este un act de protecţie pentru acest radiodifuzor şi pentru patronul acestuia. În opinia mea singura soluţie ca să nu se instaureze un regim al cenzurii şi pedepsirii instituţiilor media este presiunea externă care ar trebui să fie mai dură în cazul RM şi toate programele de asistenţă să fie condiţionate inclusiv de asigurarea unui climat e informare corectă şi echilibrată cu aceleaşi condiţii pentru toţi radiodifuzorii. Decizia CCA arată că nu există aşa ceva. Este o abordare diferenţiată, selectivă, în funcţie de ce simpatii au aceşti membri ai CCAşi lucrurile acestea nu pot fi tolerate la nesfârşit”.



Avocatul Jurnal TV, Dumitru Pavel, a apreciat atitudinea CCA drept selectivă şi discriminatorie şi a anunţat că o va ataca în instanţa de judecată. Suspendarea dreptului de a difuza publicitate pe parcursul a trei zile reprezintă un atentat la libertatea de exprimare în Republica Moldova, afirmă Dumitru Pavel.