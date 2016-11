Semnează PETIŢIA prin care diaspora cere modificarea Codului Electoral: „Alegerile prezidenţiale au demonstrat lacunele sistemului de votare din RM”

Reprezentanţii diasporei au lansat o petiţie prin care solicită modificarea Codului Electoral şi a legislaţiei, întrucât alegerile prezidenţiale au demonstrat că sistemul conţine o multitudine de lacune.„Drepturile cetăţenilor au fost lezate, membrii diasporei sunt lipsiţi de dreptul de a desemna un candidat, de a susţine financiar un candidat sau partid politic şi cum am văzut în acest scrutin, sunt lipsiţi de dreptul de a-şi exprima votul. Acest scrutin, în special turul II, au demonstrat că anume Codul Electoral nu respectă practicile internaţionale consfinţite de Comisia de la Veneţia. La 16 secţii de votare de peste hotare cetăţenii au putut să-şi exercite dreptul la vot, peste 4000 de cetăţeni din diasporă au depus contestaţii la CEC, iar numărul celor care nu au reuşit să voteze în străinătate este mult mai mare”, a spus reprezentantul diasporei, Vadim Brânzan în cadrul unei conferinţe de presă.Astfel, mai mulţi moldoveni din ţară, dar şi cei stabiliţi în Spania, Portugalia, SUA au elaborat demersul prin care solicită modificarea Codului Electoral în regim de urgenţă, în aşa fel încât la alegerile parlamentare toţi moldovenii din străinătate să poată să voteze fără impedimente.Petiţia a fost plasată pe site-ulşi poate fi semnată de orice cetăţean nemulţumit de modul de organizare şi de desfăşurare a scrutinului prezidenţial.Astfel, diaspora cere:1.Constituirea urgentă a unui Grup de lucru la nivelul Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea Codului Electoral al Republicii Moldova, în vederea integrării aspectului diasporei şi migraţiei în legislaţia electorală în vigoare şi identificării soluţiilor alternative pentru exprimarea votului (vot prin corespondenţă, e-voting sau sms voting) cu includerea în acest grup a reprezentanţilor diasporei şi a societăţii civile;2. Revizuirea, în regim de urgenţă, a alineatului (1), (4), al art.27 şi alineatului (1) al art.29.1 al Codului Electoral, care nu prevede reprezentarea diasporei în circumscripţiile şi consiliile electorale, prin includerea circumscripţiilor electorale în afara ţării, pe regiuni geografice şi constituirea unui Consiliu Electoral al Diasporei;3. Revizuirea, în regim de urgenţă, a alineatului (2), al art. 29 şi alineatului (3) al art. 49 al Codului Electoral, care impune limita de 3000 de buletine per secţie de vot şi găsirea unei soluţii optime, prin creşterea limitei la minimum 5000 de buletine per secţie sau excluderea totală a limitelor;4. Revizuirea, în regim de urgenţă, a alineatului (3) al art. 49 al Codului Electoral, care stabileşte numărul secţiilor de votare în funcţie de datele deţinute de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, neţinând cont de cele mai noi studii în domeniu şi de datele ţărilor de destinaţie. Înregistrarea prealabilă s-a dovedit o practică ineficientă. Propunem folosirea datelor ţărilor de destinaţie,​ coordonate cu ambasadele şi consulatele Republicii Moldova;5. Revizuirea, în regim de urgenţă, a articolului 50 al Codului Electoral, care nu ţine cont de specificul geografic şi de activitate al cetăţenilor plecaţi în afara ţării şi alocarea a două zile consecutive pentru alegeri, în secţiile de votare din afara ţării, după modelul altor state;6. Asigurarea unui proces de consultare extinsă şi deschisă cu cetăţenii, în vederea identificării celor mai cost-eficiente opţiuni;7. Instituirea unui proces permanent de comunicare cu cetăţenii Republicii Moldova, din şi în afara ţării.Amintim că în ziua turului II al scrutinului prezidenţial mii de oameni nu au reuşit să voteze din cauza insuficienţei buletinelor de vot. Acest fapt a nemulţumit alegătorii, astfel, în mai multe ţări europene moldovenii din diasporă au protestat cerând demisia reprezentanţilor CEC şi a ministrului de Externe, dar şi organizarea alegerilor repetate.