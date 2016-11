Casa de milioane şi proprietăţile necunoscute ale procurorului Harunjen

VIDEO

Procurorul general interimar, Eduard Harunjen, este unul din cei şase candidaţi la şefia Procuraturii Generale. Despre Harunjen se spune, că alături de Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie are cele mai mari şanse de a ajunge procuror general al Republici Moldova, desemnat în premieră în urma unui concurs public, scrie crimemoldova.com Harunjen şi-a început cariera la doar 20 de ani în calitate de anchetator al poliţiei din sectorul Centru al Capitalei. A lucrat în poliţie doi ani, iar din 1994 şi-a început cariera galopantă în Procuratură, fiind angajat ca procuror în Procuratura municipiului Chişinău. La doar 24 de ani a fost avansat în Procuratura Generală, procuror în Secţia supraveghere a anchetei şi cercetării penale în organele MAI, iar la 26 de ani a fost numit şef-adjunct al secţiei respective. Din acel moment, Eduard Harunjen a deţinut doar funcţii de conducere în Procuratură. În 2013 a ajuns la şefia Procuraturii Anticorupţie, iar peste doi ani a fost numit prim-adjunct al procurorului general. Începând cu martie 2016, deţine interimatul funcţiei de procuror general. Unii susţin că Harunjen i-ar datora succesul în carieră fostului procuror general din perioada comunistă, Valeriu Gurbulea, cu care Harunjen este cumătru.Se vehiculează că Harunjen îşi doreşte o relaţie bună cu mass-media, el fiind unul dintre puţinii procurori care răspunde la întrebările jurnaliştilor atunci când este telefonat direct.De asemenea, procurorul general interimar îşi afişează o imagine de funcţionar integru. Investigaţiile însă arată că Harunjen nu pare a fi atât de integru, după cum pretinde.Procurorul Eduard Harunjen locuieşte într-o casă de milioane din aşa numitul cartier al Ciocârliei din Chişinău, devenit celebru pentru imobilele familiei Voronin. Procurorul general interimar este vecin cu două femei de afaceri, Elena Turanskaia şi Valentina Iarumova şi cu avocaţii de elită, Igor Poţeluev şi Ion Vîzdoagă. Cartierul este bine păzit, aproape la fiecare intersecţie fiind instalate bare de protecţie şi câte un agent de pază. Deşi drumul este public, accesul celor care nu locuiesc în zonă este limitat.Casa are trei nivele. Curtea este bine îngrijită, iar în spatele casei sunt câţiva butaşi de viţă de vie. Procurorul are în curte baie finlandeză şi o piscină acoperită cu sticlă. Gospodăria este păzită de un câine de rasă.Potrivit declaraţiei pe venit, semnată de către procurorul general interimar, casa are 123 de metri pătraţi şi costă în jur de 50 de mii de euro, deşi experţii imobiliari susţin că preţul unei astfel de case începe de la 200 de mii de euro.În registrul cadastral este indicat că imobilul familiei Harunjen are o suprafaţă de puţin peste 66 de metri pătraţi.Procurorul a declarat de mai multe ori că a vândut apartamentul pe care l-a primit în 1995 de la stat, iar din banii câştigaţi la nuntă şi-a construit casa. Precizăm că în 1998, atunci când Eduard Harunjen a început să-şi construiască casa, preţul unui apartament cu o odaie era în jur de patru mii de dolari, iar a unui apartament cu trei odăi, de 9-10 mii de dolari.Potrivit documentelor cadastrale, casa a fost dată în exploatare în 2011.Spre deosebire de ceilalţi vecini ai săi, care au loturi de câte cinci ari, procurorul general se poate lăuda că gospodăria sa se întinde pe zece ari. În declaraţia de venit el indică că a primit cei cinci ari, pe care îi estimează la puţin peste patru sute de mii de lei, în iulie 1998, printr-o decizie a Primăriei Chişinău.Harunjen susţine că a procurat cel de al doilea teren în anul 2000 cu doar 15 mii de lei. Potrivit datelor cadastrale, procurorul a intrat oficial în posesia terenului abia peste cinci ani, în urma unui proces civil.Potrivit experţilor imobiliari, preţul unui ar de teren pentru construcţii în sectorul unde locuieşte procurorul general interimar este de cel puţin 14 mii de euro. Deci, terenul pe care este situată gospodăria sa este de cel puţin 140 de mii de euro.În 2008 Eduard Harunjen a beneficiat de un apartament de 117 metri pătraţi la un preţ redus în „blocul procurorilor” de pe strada Nicolae Sulac din capitală. Blocul cu 208 apartamente, care a fost ridicat pe un teren oferit gratuit de către Primăria municipiului Chişinău, a fost dat în exploatare în 2008. Potrivit Procuraturii Generale, jumătate din locuinţe au fost vândute procurorilor, la un preţ preferenţial de 270 - 330 de dolari pe metru pătrat, în funcţie de etajul ales.Eduard Harunjen nu a pomenit niciodată despre acest imobil. Este cunoscut însă faptul că majoritatea procurorilor care au beneficiat de apartamente la preţ redus în blocul respectiv le-au vândut ulterior la preţul de piaţă.Harujen declară în posesie un automobil Volvo fabricat în anul 2003, estimat la 84 de mii 500 de lei. În 2015, fiica procurorului, Adelina Harunjen, devine mandatară pentru un automobil Mercedes.Familia procurorului general interimar, în care toţi sunt jurişti, trăieşte din salariile lunare. Cel mai mare salariu îl are soţia procurorului, Adela Harunjen.Soţia lui Eduard Harunjen, care este şefa secţiei juridice a Camerei de Comerţ şi Industrie, a primit în 2015 un salariu de 206 mii 563 de lei. În 2012, salariul Adelei Harunjen a fost de puţin peste 103 mii lei.Eduard Harunjen a avut un salariu mai mic decât al soţiei, de 141 de mii 300 de lei, cu 40 de mii mai mult decât a primit în 2012.Din 2015, a început să lucreze şi unica fiică a procurorului general interimar. Adelina este juristă la Vinăria din Mileştii Mici, raionul Ialoveni, satul de baştină al mamei sale. Fiica a contribuit la bugetul familiei cu 19 mii 560 de lei.