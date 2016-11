Trafic suspendat pe strada Tudor Vladimirescu din Durleşti

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.11.2016 14:58

Astăzi, începând cu ora 15:00, va fi sistată circulaţia transportului pe str. Tudor Vladimirescu din oraşul Durleşti în legătură cu sărbătorirea Hramului localităţii.



În context, circulaţia transportului public va fi organizată după cum urmează.



Troleibuze:



Linia de troleibuz nr. 28 va fi sistată.



Microbuze:



Linia nr. 101 va fi divizată în două:



Tur-retur: „Or. Durleşti (str. Chimiştilor) - or. Durleşti (str. N. Dimo);



Tur-retur: „Or. Durleşti (str. T. Vladimirescu) - or. Chişinău (bd. Traian).



Linia nr. 124:



Tur-retur: „Or. Durleşti (str. Chimiştilor) - str. T. Vladimirescu.



Linia nr. 125 va fi divizată în două:



Tur-retur: „Or. Durleşti (str. Chimiştilor) - or. Durleşti (str. N. Testemiţanu);



Tur-retur: „Or. Durleşti (str. T. Vladimirescu) - or. Chişinău (str. N. Testemiţanu).



Linia nr. 129:



Tur - de pe str. Tudor Vladimirescu pe str. Paris, str. Alba-Iulia, str. Muşatinilor, str-la Balcani, str. Durleşti;



Retur - str. Durleşti, str-la Balcani, str. Muşatinilor, str. Alba-Iulia, str. Paris, str. Tudor Vladimirescu şi în continuare pe traseul stabilit.



Conducătorii auto care traversează zona sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară.